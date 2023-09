Giornata Internazionale per la Pace: 5 idee per celebrarla a scuola (e non solo)

Oggi, come il 21 settembre di ogni anno, ricorre la Giornata Internazionale per la Pace, un’occasione volta a promuovere la non violenza a livello globale. Si tratta di una ricorrenza che offre un’opportunità unica sia per i singoli individui che per le scuole, di coinvolgere gli studenti e sensibilizzarli sull’importanza della pace nella società. Ma cosa si può fare per celebrarla? E perché ricorre proprio oggi?

Cos’è la Giornata Mondiale per la Pace

Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1981, questa Giornata viene celebrata in tutto il mondo il 21 settembre di ogni anno. Questa data è stata scelta non a caso: l’intento era quello di farla coincidere con l’inizio della sessione annuale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quando leader di tutto il mondo si riuniscono per discutere questioni di interesse globale.

Questa sua caratteristica la rende un momento opportuno per promuovere il dialogo e la cooperazione internazionale. Ma la sua portata è molto più ampia: punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di promuovere la pace, l’unità e la comprensione tra le nazioni e all’interno delle comunità. Insomma, è un’occasione utile per riflettere sui conflitti e per cercare soluzioni pacifiche.

Giornata Mondiale per la Pace 2023

Ogni anno, alla Giornata è legato un particolare tema. Quello del 2023 è Actions for Peace: Our Ambition for the #GlobalGoals (Azioni per la pace: la nostra ambizione per i #GlobalGoals). Un invito all’azione che riconosce la nostra responsabilità individuale e collettiva nel promuovere la pace. Ma il 2023, in particolare, è anche il 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Convenzione sulla Prevenzione e la Repressione del Genocidio.

Proprio per questo, la Giornata Mondiale della pace incoraggia i giovani (e non solo) ad impegnarsi nella costruzione di una pace sostenibile e duratura. Per poter non solo sognare, ma anche vivere un mondo più equo e sicuro per tutti.

Giornata Internazionale per la pace: idee per celebrarla

Se è vero che l’International day of peace è una ricorrenza che interessa chiunque, la scuola è sicuramente un terreno fertile per far germogliare sentimenti positivi e di cooperazione. Considerando come sia un’importante occasione per riflettere sul valore della pace nel mondo e per promuovere azioni concrete volte a costruire un futuro più prospero per tutti, perché non mettere in pratica delle idee che offrano l’opportunità di concentrarsi sulla necessità di porre fine ai conflitti, promuovere la giustizia sociale e culturale e garantire il rispetto dei diritti umani in tutto il mondo? Ad esempio…

Si possono organizzare conferenze o discussioni in classe sul tema della pace, coinvolgendo sia gli studenti che gli insegnanti al fine di condividere idee e opinioni a riguardo. Si può promuovere l’espressione creativa attraverso attività artistiche come la pittura, la scrittura di poesie (o di temi, magari proprio sulla pace) o la creazione di striscioni che ne riflettano il significato. Ci si può impegnare in progetti di servizio comunitario al fine di promuovere la cooperazione, la solidarietà e la comprensione tra le diverse comunità. Ancora, si potrebbero organizzare in classe delle simulazioni di trattative diplomatiche per comprendere in prima persona quale sia il ruolo della diplomazia nella risoluzione dei conflitti. Infine, si potrebbero visitare musei o Monumenti della Pace nelle proprie zone, cogliendo l’occasione per approfondire la storia che si cela dietro questi ultimi.

