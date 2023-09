Giornata mondiale della pace, le frasi che aiutano a riflettere

Oggi ricorre la Giornata internazionale della pace: perché non dare un’occhiata a queste frasi, citazioni ispiratrici pronte a diffondere pace e amore, pronunciate da alcune delle personalità più grandi che siano mai esistite? Ogni anno, il 21 settembre, la ricorrenza si celebra in tutto il mondo. Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si tratta del giorno internazionalmente dedicato al rafforzamento degli ideali di pace attraverso l’osservanza di 24 ore di non violenza e cessate il fuoco.

Non importa quanti anni ci vorranno e neanche quanta fatica e sacrificio richiederà: lottare per la pace nel mondo è un obiettivo che non dovrebbe mai essere perso di vista né tantomeno abbandonato. Ti lasciamo alle frasi che seguono sperando che possano esserti utili anche solo per un momento di riflessione.

Frasi sulla pace

La Giornata internazionale della pace non richiede grandi sforzi: basterebbe un piccolo contributo da parte di ognuno di noi per raggiungere risultati significativi. Chissà che, un giorno, ciò non accada. Nel frattempo, ecco il pensiero di grandi personalità che, per la pace, si sono battute e/o continuano a farlo fornendoci un lodevole esempio.

“Nessuno può portarti la pace se non te stesso”. – Ralph Waldo Emerson

“Meglio di mille parole vuote, è una parola che porta pace”. — Buddha

“Le vittorie vere e durature sono quelle della pace, e non della guerra”. – Ralph Waldo Emerson

“La pace non può essere mantenuta con la forza; può essere raggiunta solo con la comprensione”. — Albert Einstein

“Se vuoi la pace, non parlare con i tuoi amici. Parli con i tuoi nemici”. — Desmond Tutu

“Se vuoi fare pace con il tuo nemico, devi lavorare con il tuo nemico. Poi diventa il tuo partner”. – Nelson Mandela

“L’oscurità non può scacciare l’oscurità; solo la luce può farlo. L’odio non può scacciare l’odio; solo l’amore può farlo.” – Martin Luther King, Jr.

“Se la razza umana desidera avere un periodo prolungato e indefinito di prosperità materiale, deve solo comportarsi in modo pacifico e utile l’uno verso l’altro”. – Winston Churchill

“C’è una corte superiore alle corti di giustizia, e quella è la corte della coscienza. Sostituisce tutti gli altri tribunali”.

“La pace non è assenza di conflitto, è la capacità di gestire il conflitto con mezzi pacifici”. — Ronald Reagan

“Coloro che sono in guerra con gli altri non sono in pace con se stessi”. — William Hazlitt

“La pace è un viaggio di mille miglia e deve essere fatto un passo alla volta”. — Lyndon B. Johnson

“La pace inizia con un sorriso”. – Madre Teresa

“Immagina che tutte le persone vivano la vita in pace. Puoi dire che sono un sognatore, ma non sono l’unico. Spero che un giorno ti unirai a noi e il mondo sarà uno”. – John Lennon

“Pace e giustizia sono due facce della stessa medaglia”. — Dwight D. Eisenhower

“Quando il potere dell’amore vincerà l’amore per il potere, il mondo conoscerà la pace”. — Jimi Hendrix

“Non possiamo mai ottenere la pace nel mondo esterno finché non facciamo pace con noi stessi”. – Dalai Lama

“Se non abbiamo pace, è perché abbiamo dimenticato che ci apparteniamo”. – Madre Teresa

“La pace non è semplicemente una meta lontana che cerchiamo, ma un mezzo con cui arriviamo a quella meta”. — Martin Luther King, Jr.

Frasi sulla pace di Papa Francesco

“Da ogni terra si levi un’unica voce: no alla guerra, no alla violenza, sì al dialogo, sì alla pace! Con la guerra sempre si perde. L’unico modo di vincere una guerra è non farla.”

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all’incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; e sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per tutto questo ci vuole coraggio, grande forza d’animo.”

“La guerra porta distruzione e moltiplica le sofferenze delle popolazioni. Speranza e progresso vengono solo da scelte di pace.”

“A tutti quelli che usano ingiustamente le armi di questo mondo, io lancio un appello: deponete questi strumenti di morte; armatevi piuttosto della giustizia, dell’amore e della misericordia, autentiche garanzie di pace.

