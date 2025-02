CARNEVALE: IDEE PER I RITARDATARI

Il Carnevale è arrivato, ma tra impegni e distrazioni non hai pensato a un travestimento adatto? Niente panico! Anche se il tempo stringe, ci sono tantissime idee creative e semplici da realizzare con quello che hai già in casa. Che tu voglia puntare su un look divertente, elegante o spaventoso, esistono soluzioni last-minute capaci di trasformarti in poco tempo nel protagonista perfetto della festa. In questo articolo troverai delle idee su come vestirsi a Carnevale senza stress!

IDEE CARNEVALE: COSTUMI DELL’ULTIMO MINUTO

Tra i costumi ci sono quelli tradizionali e quelli originali, basta avere un po’ di fantasia e creare con pochi e semplici trucchi un costume che vi farà fare un figurone:

La strega , semplice da realizzare (basta vestirsi di nero) va impreziosita con un trucco curato, dai toni scuri, abbondante su occhi e bocca. Se avete anche dello smalto nero e potete dare volume ai capelli il gioco è fatto.

, semplice da realizzare (basta vestirsi di nero) va impreziosita con un trucco curato, dai toni scuri, abbondante su occhi e bocca. Se avete anche dello smalto nero e potete dare volume ai capelli il gioco è fatto. Il cavernicolo è un’altra maschera davvero veloce da preparare: coloratevi il viso di nero con la matita per occhi, indossate un lupetto e delle calze coprenti nere e cercate in casa un accessorio leopardato che vi faccia da gonna o da stola. Se non avete una parrucca nera non disperate. Basta anche un ramo da arrotolare nei capelli come se fosse un osso e sarete diventati dei Flintstones!

è un’altra maschera davvero veloce da preparare: coloratevi il viso di nero con la matita per occhi, indossate un lupetto e delle calze coprenti nere e cercate in casa un accessorio leopardato che vi faccia da gonna o da stola. Se non avete una parrucca nera non disperate. Basta anche un ramo da arrotolare nei capelli come se fosse un osso e sarete diventati dei Flintstones! Il pagliaccio è un classico intramontabile che si crea indossando abiti larghi e colorati e lavorando molto sul trucco.

è un classico intramontabile che si crea indossando abiti larghi e colorati e lavorando molto sul trucco. C’è poi lo scolaro o il bambino piccolo : indossate un grembiule, un basco e abbondate nel colorarvi le guance abbellendole con lentiggini. Per le ragazze le codine sono un obbligo, e anche i calzini che arrivano al ginocchio e sono buffi!

o il : indossate un grembiule, un basco e abbondate nel colorarvi le guance abbellendole con lentiggini. Per le ragazze le codine sono un obbligo, e anche i calzini che arrivano al ginocchio e sono buffi! Anche il costume da pirata è facile da realizzare: pantaloni neri infilati negli stivali, una camicia bianca abbastanza larga, una bandana nera, un uncino o una benda che potete farvi da soli e la ferita sulla guancia che si disegna con una matita nera per occhi.

è facile da realizzare: pantaloni neri infilati negli stivali, una camicia bianca abbastanza larga, una bandana nera, un uncino o una benda che potete farvi da soli e la ferita sulla guancia che si disegna con una matita nera per occhi. Uovo fritto : puoi trasformarti in un uovo fritto utilizzando una maglietta bianca e ritagliando un cerchio di cartoncino giallo da incollare al centro per simulare il tuorlo.

: puoi trasformarti in un uovo fritto utilizzando una maglietta bianca e ritagliando un cerchio di cartoncino giallo da incollare al centro per simulare il tuorlo. Notifica umana : basta vestirsi di nero e attaccare con del nastro adesivo dei cartoncini colorati con frasi come “1 nuovo messaggio” o “Chiamata persa.

: basta vestirsi di nero e attaccare con del nastro adesivo dei cartoncini colorati con frasi come “1 nuovo messaggio” o “Chiamata persa. Per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a un travestimento originale, c’è sempre l’opzione del dottore dell’ultimo minuto . Un camice bianco o una camicia chiara, una mascherina e magari uno stetoscopio giocattolo ti trasformeranno subito in un medico pronto all’azione.

. Un camice bianco o una camicia chiara, una mascherina e magari uno stetoscopio giocattolo ti trasformeranno subito in un medico pronto all’azione. Un’alternativa simpatica è il detective : bastano un trench, un cappello e una lente d’ingrandimento – anche finta – per creare un look ispirato ai grandi investigatori.

: bastano un trench, un cappello e una lente d’ingrandimento – anche finta – per creare un look ispirato ai grandi investigatori. Se ami l’arte, puoi diventare un’opera d’arte vivente . Indossa abiti colorati e dipingi il viso con disegni astratti o tonalità vivaci, per trasformarti in un quadro moderno. In alternativa, puoi improvvisarti come pubblicità vivente: prendi una maglietta bianca e attaccaci sopra i loghi di marchi famosi.

. Indossa abiti colorati e dipingi il viso con disegni astratti o tonalità vivaci, per trasformarti in un quadro moderno. In alternativa, puoi improvvisarti come pubblicità vivente: prendi una maglietta bianca e attaccaci sopra i loghi di marchi famosi. Infine, se proprio non hai tempo, puoi optare per il pigiama party. Indossa il tuo pigiama preferito, aggiungi pantofole e una mascherina da notte e completa il tutto con un cuscino sotto il braccio, per un travestimento comodo e simpatico.

CARNEVALE: IDEE, FESTE E MASCHERE

