Come affrontare il primo giorno di scuola media: 6 dritte

PRIMO GIORNO DI SCUOLA MEDIA: COME AFFRONTARLO

Il primo giorno di scuola media è un momento importante perché porta con sé un grande cambiamento e tante domande: cosa devo mettere nello zaino? Come bisogna vestirsi? Quali sono le attività previste? Hai già un po’ d’ansia? Se la risposta è sì, non ti preoccupare: è normale! La scuola media è molto diversa dalle elementari: cambiano insegnanti e compagni, aumentano i compiti e lo studio è diverso, si lascia l’infanzia per entrare nel mondo dell’adolescenza con tutti i suoi aspetti positivi e negativi. L’importante, però, è non avere paura perché sicuramente, appena ti sarai ambientato nella nuova classe, troverai tanti amici e vivrai degli anni bellissimi. Noi della redazione di Studentville, però, non ti lasciamo solo e ti daremo in questo articolo alcune dritte che ti aiuteranno a iniziare questa nuova avventura con il piede giusto!

AFFRONTARE IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA MEDIA: I CONSIGLI

Affrontare il primo giorno di scuola media sarà più facile di quanto sembra, vedrai! Se poi segui queste semplici dritte, ambientarti nella nuova classe sarà ancora più semplice e divertente.

Non essere timoroso e preoccupato. Ti stai fasciando la testa con domande del tipo “Come saranno i miei compagni?”, “Mi troverò bene?”, “Sarò giudicata dai miei compagni?” o “Riuscirò a superare l’anno?”? Fai un respirone e lascia andare via tutte le preoccupazioni. Pensa che la maggior parte dei tuoi compagni sarà nella tua stessa situazione, imbarazzato e poco sicuro, e si sarà posto le tue stesse domande. Siete tutti sulla stessa barca e questo tenderà a unirvi. Sii positivo. Fatti una bella dormita la notte prima dell’inizio della scuola per arrivare fresco e pieno di energie positive a scuole! Pensa che tutto andrà per il meglio: entra a testa alta, sorridi, saluta i tuoi compagni e risalutali se sono i primi a rivolgerti la parola. Non ti isolare. Il primo giorno di scuola è un po’ strano per tutti, ma l’importante è cercare di iniziare a socializzare con i compagni. Sarà inizialmente più facile magari parlare con il vostro compagno di banco e vedrai che poi si uniranno nella vostra conversazione anche gli alunni dei banchi vicini. Sfrutta anche la ricreazione: non te ne stare in un angolino, ma cerca di stare vicino a un gruppetto di tuoi compagni, così da iniziare casualmente una chiaccherata o di inserirti all’interno. Dalle vacanze alle tue passioni – musica, serie tv, cinema, attori, sport… – fino alle paure per il nuovo anno e i commenti sui nuovi professori, gli argomenti di cui parlare non mancheranno! Cerca di socializzare anche se hai uno o più amici in classe. Certamente avere il migliore amico di sempre come compagno di banco o anche altre persone che conosci in classe, ti permetterà di essere più tranquillo. Cerca però di non restare solo con il tuo gruppo di amici, ma di conoscere anche gli altri compagni di classe: potrai conoscere tanti nuovi amici! Attento all’abbigliamento. Il modo di vestirsi è un importante biglietto da visita, si sa. Tuttavia, qualunque cosa deciderai di metterti, la cosa fondamentale è che tu ti senta a tuo agio, sia comodo, ordinato e pulito! Inoltre, ricorda che a scuola vige un certo dress code: no a canotte, shorts o gonne troppe corte. Durante le lezioni, tieni poi presente che sono vietati cappellini e occhiali da sole: toglili appena arrivi in classe se non vuoi fare una brutta figura con gli insegnanti. Dai del “Lei” agli insegnanti e sii rispettoso. Ricordati che alle medie avrai molti professori e che dovrai rivolgerti a loro dando del “Lei” e non del “tu” come avveniva alle elementari. Inoltre, per fare una buona impressione su insegnanti e compagni, è fondamentale l’educazione. Non dire parolacce, non parlare mentre i professori stanno spiegando o anche mentre gli altri ragazzi stanno intervenendo ad alta voce, non disturbare la lezione e rispetta compagni, professori e la classe (es. non scrivere sui muri o sui banchi).

Scopri la data di inizio per ogni regione: Quando inizia la scuola: primo giorno per regione



COSA METTERE NELLO ZAINO IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA MEDIA

Infine, un ultimo preziosissimo consiglio che riguarda il tuo zaino: non andare a scuola a mani vuote. È vero che il primo giorno di scuola non farai molto e non ti serviranno libri particolari. Tuttavia, alcuni insegnanti potranno iniziare a illustrare gli argomenti che studierai durante l’anno o ti daranno l’elenco del materiale da portare. Portati quindi delle penne, un diario e almeno un quaderno per mostrarti preparato e diligente.

A questo punto sei prontissimo per affrontare il primo giorno di scuola senza paura e non ci resta che farti un grande in bocca a lupo per questo nuovo inizio!

Leggi anche:

PRIMO GIORNO SCUOLA MEDIA: I CONSIGLI

Se cerchi altre dritte per sopravvivere al primo giorno di scuola media, leggi qui: