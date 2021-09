PRIMO GIORNO DI SCUOLA MEDIA COME VESTIRSI

L’abito non fa il monaco… o forse si? Beh, la prima impressione conta e tu ci tieni moltissimo a presentarti nel migliore dei modi e a vestirti nel modo più giusto per affrontare il primo giorno di scuola media senza problemi. Già, perché prima di passare allo studio e misurarti con i compiti in classe e le interrogazioni, dovrai fare bella impressione con i tuoi compagni e i tuoi professori e vestirti nella maniera più adeguata all’occasione è importantissimo per inaugurare l’inizio della scuola con il piede giusto senza strafalcioni! E allora, vediamo insieme come vestirsi il primo giorno di scuola media: ecco i nostri consigli!

COSA METTERE IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA MEDIA: IL LOOK GIUSTO PER LE RAGAZZE!

E’ vero non è mai facile scegliere cosa mettere in determinate occasioni ma, senza stress, cerca di ragionarci su qualche giorno prima in anticipo, per prendere la decisione più giusta e vestirti in maniera adeguata e perfetta. Poi, vedrai, se seguirai i nostri consigli, non ci sarà margine di errore. E allora, via le ansie da prestazione: scegliere quello che fa al caso tuo non può prescindere da due prerogative: comodità e misura! Non vorrai mettere quei jeans stretti che non ti permettono di stare seduto nel banco o quella magliettina cortissima che usi in estate! Passiamo ai consigli quindi! Scegli un make up leggero e poco vistoso: fa ancora caldo e truccarsi troppo sarebbe disdicevole! Ricorda: un trucco semplice rende il look fresco e naturale. Scegliete i vestiti da indossare la sera prima, in modo da non perdere tempo ed evitare ripensamenti dell’ultimo secondo. No a vestiti cortissimi, scollati e attillati: meglio un look sobrio, un paio di jeans e una maglietta, oppure, se ancora fa caldo, una gonna che arrivi al ginocchio. Dimenticatevi infradito, minigonne e shorts, meglio comode sneakers e la vostra maglietta preferita, così vi sentire anche più sicure e a vostro agio! Vanno bene tutti i colori, un po’ di allegria non guasta mai! Sì agli accessori, senza però esagerare: qualche braccialetto, una fascia o un cerchietto per i capelli, rigorosamente abbinati ai colori dei tuoi vestiti.

LOOK PRIMO GIORNO DI SCUOLA MEDIA: L’OUTFIT PER I RAGAZZI

Beh, qui la situazione diventa più semplice. Al contrario delle ragazze, di certo non passate le ore davanti all’armadio o allo specchio per decidere cosa indossare. A voi bastano un pantalone e una maglietta per essere pronti e preparati per qualsiasi occasione. Questo outfit essenziale e sobrio andrà benissimo anche per il vostro primo giorno di scuola media! Se avete una maglietta preferita, indossatela, insieme alle vostre scarpe da ginnastica più comode! Per i più modaioli: vanno benissimo i cappellini, ma quando entrate in classe bisognerà toglierli. Bene, ci siamo, pochi consigli semplici, ma buoni. L’importante è sempre essere se stessi e seguire il proprio modo di essere: questa è la chiave per non sbagliare mai!

