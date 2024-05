Esame terza media tesina sul Giappone: 4 percorsi

TESINA TERZA MEDIA SUL GIAPPONE: 4 PERCORSI

Pronti per l’esame terza media? Sicuramente starete già studiando per le prove scritte e l’esame orale, e probabilmente vi starete scervellando per trovare l’argomento giusto per la vostra tesina.

Lavorare sul percorso dell’esame richiede molto tempo e dedizione, anche perché non è semplice trovare i collegamenti per tutte le materie. E allora, che fare? Affidatevi a noi! In questa guida vi forniremo qualche suggerimento su come fare una tesina di terza media sul Giappone e vi daremo qualche esempio di percorsi svolti.

TESINA SUL GIAPPONE TERZA MEDIA: COME FARE

Prima di passare ai percorsi per la Tesina sul Giappone, è utile ascoltare qualche consiglio su come lavorare:

La prima fase è quella della ricerca: cercate tutto il materiale che vi serve: immagini, video, argomenti attinenti, informazioni sul Giappone. Cominciate la tesina con un’introduzione su questo Paese e presentando tutti i collegamenti. Scrivete un capitolo per ogni materia. Non dimenticate le immagini! Fate una bella mappa concettuale con tutto il percorso che avete seguito.

Per saperne di più non perdete: Tesina Esame Terza Media: come fare

ESAME TERZA MEDIA: PERCORSI PER UNA TESINA SUL GIAPPONE

Adesso invece ecco 4 percorsi su cui organizzare la vostra tesina sul Giappone:

Tesina sul Giappone, percorso 1 – Geografia : il Giappone

– Storia : la seconda guerra mondiale

– Inglese : Pearl Harbor

– Matematica : Sudoku

– Educazione Fisica : il Sumo

Tesina sul Giappone, percorso 2 – Storia : Hiroshima e Nagasaki

– Geografia : le città di Hiroshima e Nagasaki

– Scienze : la bomba atomica

– Tecnica : le centrali nucleari

Tesina sul Giappone, percorso 3 – Geografia : Asia

– musica : la musica giapponese

– arte : i manga

– tecnologia : la Sony

– storia : storia del Giappone

– scienze : alimentazione giapponese

Tesina sul Giappone, percorso 4 – italiano: i manga

– arte: disegni orientali

– tecnologia: i videogiochi giapponesi

– musica: sakura

– educazione fisica: la danza tradizionale giapponese

