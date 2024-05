TESINA TERZA MEDIA SULLA SECONDA GUERRA MONDIALE: 3 PERCORSI

Manca sempre meno all’esame terza media, e per questo motivo è bene prepararla come si deve. Se siete in un ritardo mostruoso e avete bisogno di aiuto per non fare brutta figura, siete nel posto giusto! Ecco 3 percorsi con collegamenti, da utilizzare come base per una tesina sulla Seconda Guerra Mondiale.

TESINA ESAME TERZA MEDIA: I COLLEGAMENTI PER IL PERCORSO SULLA SECONDA GUERRA MONDIALE

La seconda guerra mondiale è un avvenimento storico molto ricco, da cui è possibile ricavare diversi spunti per tesina e soprattutto è possibile collegare varie discipline. Inoltre, è sicuramente un argomento approfondito in classe, per cui non sarà difficile ricordarne, durante l’esame, i fatti particplarmente significativi. Vediamo allora 3 percorsi sulla seconda guerra mondiale validi come tesina sulla seconda guerra mondiale.

TESINA TERZA MEDIA, COLLEGAMENTI SECONDA GUERRA MONDIALE: I CAMPI DI CONCENTRAMENTO Una delle note più dolenti della seconda guerra mondiale riguarda i campi di concentramento, cioè i campi di lavoro forzato e di sterminio in cui morirono milioni di Ebrei. L’argomento è molto vasto e articolato, al quale possono collegarsi diverse materie: Storia collegamenti : i campi di concentramento e l’olocausto

: i campi di concentramento e l’olocausto Geografia collegamenti: i luoghi in cui vennero costruiti i campi di concentramento (Auschwitz, Dachau ecc…)

i luoghi in cui vennero costruiti i campi di concentramento (Auschwitz, Dachau ecc…) Italiano collegamenti: Primo Levi, Se questo è un uomo

Primo Levi, Se questo è un uomo Musica collegamenti: Auschwitz di Guccini

Auschwitz di Guccini Scienze collegamenti: gli esperimenti umani nei campi di sterminio TESINA ESAME TERZA MEDIA, COLLEGAMENTI SECONDA GUERRA MONDIALE: LA RESISTENZA La resistenza italiana o partigiana fu l’insieme dei movimenti militarie politici che durante la seconda guerra mondiale si opposero al nazifascismo: Storia collegamenti: la Resistenza italiana

la Resistenza italiana Italiano collegamenti : Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno

: Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno Francese collegamenti: la Resistenza in Francia – D-day

la Resistenza in Francia – D-day Arte collegamenti: Picasso

Picasso Musica collegamenti: i canti della Resistenza ESAME TERZA MEDIA, TESINA COLLEGAMENTI SECONDA GUERRA MONDIALE: HIROSHIMA E NAGASAKI Un altro evento che ha segnato la seconda guerra mondiale è la bomba sganciata dagli americani su Hiroshima e Nagasaki. Ecco i collegamenti: Storia collegamenti: i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki

i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki Geografia collegamenti: il Giappone

il Giappone Scienze collegamenti: la bomba atomica

la bomba atomica Musica collegamenti: Nomani, Il pilota di Hiroshima

Nomani, Il pilota di Hiroshima Tecnologia collegamenti: il videogioco Fallout 3

il videogioco Fallout 3 Italiano collegamenti : Quasimodo, Uomo del mio tempo

: Quasimodo, Uomo del mio tempo Arte collegamenti: Hokusai

