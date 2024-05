Esame terza media tesina sugli Stati Uniti: 4 percorsi

TESINA ESAME TERZA MEDIA SUGLI STATI UNITI: 4 PERCORSI

All’esame di terza media dovrete presentarvi pronti e preparati: e questo non vale solo per le prove scritte e l’esame orale, ma bisogna anche preparare un bel percorso per la tesina, così da fare bella figura con gli insegnanti. Un lavoro non da poco, penserete, ma che tuttavia è necessario fare bene. In particolare, quest’anno, vista la situazione particolare, se non torneremo a scuola entro il 18 maggio, la tesina sarà l’unico documento su cui verterà l’esame.

E allora, per non ritrovarvi con il lavoro accumulato qualche settimana prima dell’inizio degli esami, iniziate a rimboccarvi le maniche e a seguire i nostri consigli! In questo post vi daremo qualche suggerimento su collegamenti e percorsi da utilizzare per una tesina sugli Stati Uniti… Cosa aspettate? Continuate a leggere!

TESINA SUGLI STATI UNITI ESAME TERZA MEDIA: COME FARE

Prima di passare a percorsi è bene darvi qualche dritta su come impostare il lavoro sulla Tesina. Ricordate che prima di iniziare a scrivere dovete fare una bella ricerca e accumulare più materiale possibile: non solo informazioni, ma anche immagini e documenti vari.

Ricordate inoltre che la tesina è sugli Stati Uniti, quindi bisogna scrivere una bella introduzione parlando in generale del Paese e della sua storia.

Per saperne di più su come scrivere una Tesina per l’Esame Terza Media leggi qui:

ESAME TERZA MEDIA: PERCORSI PER UNA TESINA SUGLI STATI UNITI

Siete allora convinti di fare una tesina sugli Stati Uniti ma non sapete come fare il percorso e non avete idee per i collegamenti? Ecco allora cosa vi suggeriamo:

Tesina Terza Media sugli Stati Uniti, percorso 1:

– Geografia: USA

– Storia: la guerra di secessione

– Educazione Tecnica: i grattacieli

– Inglese: Abramo Lincoln

– Musica: Gospel

– Italiano: testi sulla schiavitù Tesina Terza Media sugli Stati Uniti, percorso 3:

– Geografia: Stati Uniti

– Storia: la guerra n Vietnam

– Italiano: la beat generation in Italia

– Inglese: Jack Kerouac

– musica: cantanti italiani della Beat Generation Tesina Terza Media sugli Stati Uniti, percorso 3:

– Geografia: New York

– Arte: la statua della libertà – Andy Warhol

– Scienze: inquinamento

– Inglese: New York

– Italiano: Mark Twain Tesina Terza Media sugli Stati Uniti, percorso 4:

– Storia: seconda guerra mondiale

– Geografia: USA

– Arte: la statua della libertà

– Scienze: la bomba atomica

TESINA ESAME TERZA MEDIA: LE DRITTE

