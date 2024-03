Iscrizione alle Università Online: come funziona?

Scopri come funziona l’iscrizione alle Università Online e quando è possibile farla

L’iscrizione a un’università online segue un processo che può variare leggermente da un istituto all’altro, ma generalmente include alcuni passaggi chiave.

Le università telematiche, note anche come università online o a distanza, offrono corsi di laurea e post-laurea attraverso piattaforme digitali, permettendo agli studenti di studiare senza la necessità di frequentare fisicamente le lezioni. Andiamo a vedere i passaggi generali per l’iscrizione.

In questa guida:

Iscrizioni alle Università Online: cosa sapere

Le università online riconosciute dal Miur rappresentano la soluzione per chi non può spostarsi, per chi lavora e non ha il tempo di recarsi presso le sedi universitarie e seguire le lezioni ogni giorno. Ma come funziona l’iscrizione a questo tipo di ateneo?

Per pima cosa occorre capire quale corso di laurea si intende seguire e successivamente scegliere l’università che offre il piano di studi scelto. Fatto questo si può procedere con l’immatricolazione: occorrerà compilare un modulo online con tutti i dati richiesti, inviare i documenti e pagare la tassa di iscrizione entro i termini stabiliti.

Una volta scelto il corso, verifica i requisiti di ammissione: in certi casi, possono essere richiesti specifici titoli di studio precedenti o competenze linguistiche. Alcune università telematiche possono anche prevedere lo svolgimento di un test d’ingresso puramente conoscitivo, dato che presentano tutte facoltà a numero aperto.

Iscriversi a un’università telematica non è complicato, ma sicuramente ci sono diversi passaggi burocratici da affrontare in cui è opportuno non sbagliare (onde evitare l’allungamento dei tempi).

Iscriversi a un'università telematica non è complicato, ma sicuramente ci sono diversi passaggi burocratici da affrontare in cui è opportuno non sbagliare (onde evitare l'allungamento dei tempi).

Università Telematica: documenti e pagamenti

Come ci si iscrive all’università online? Innanzitutto, per potersi iscrivere a un’università telematica occorre essere in possesso del titolo di studi adatto.

Per chi intende accedere a una laurea triennale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, o a determinati corsi di formazione, è indispensabile avere un diploma di maturità. Se l’obiettivo è invece l’iscrizione a un corso di laurea magistrale biennale, a master di I livello o a specifici programmi di formazione, sarà necessario aver conseguito una laurea triennale. Infine, per coloro che desiderano proseguire con un master di II livello, è richiesta una laurea magistrale.

Oltre ai titoli di studio, lo studente dovrà presentare anche dei documenti specifici. Ecco quali sono:

domanda di iscrizione e immatricolazione

ricevuta della retta di iscrizione (la prima rata)

due fototessere

fotocopia del documento di identità

fotocopia del codice fiscale

diploma originale di scuola media superiore o copia conforme

Se la documentazione sarà incompleta la domanda di iscrizione non verrà accettata. L’avvenuta immatricolazione verrà comunicata via e-mail, e successivamente verranno comunicate le credenziali per l’accesso alla piattaforma e-learning, dove è possibile seguire le lezioni online in videoconferenza e scaricare il materiale didattico.

In fase d’iscrizione, bisogna versare anche la retta, totale o parziale in caso si decida di rateizzarla, insieme alla tassa regionale e ai servizi di segreteria e il bollo d’immatricolazione.

Le modalità di pagamento variano in base all’università ma spesso includono bonifico bancario, carta di credito o altri sistemi di pagamento online.

Quando iscriversi alle università telematiche?

Non esiste un periodo migliore in assoluto per iscriversi a un ateneo telematico, dato che la flessibilità è uno dei maggiori vantaggi delle università online. Di fatto, è possibile immatricolarsi ai corsi di laurea online in qualsiasi momento dell’anno, in base alle proprie esigenze e preferenze.

Tuttavia, alcuni periodi potrebbero essere più vantaggiosi di altri per vari motivi: ad esempio all’inizio dell’anno accademico (settembre/ottobre) si potranno sostenere gli esami in tutte le sessioni disponibili.

Anche per effettuare il trasferimento di università è consigliabile aspettare il periodo compreso tra agosto e settembre, che corrisponde al periodo delle nuove iscrizioni. Infatti gli atenei tradizionali non danno modo di cambiare durante l’anno accademico in corso, a meno che non si paghi una piccola mora.

Prima di procedere con il trasferimento, è fondamentale consultare i regolamenti dell’università di provenienza e di quella presso cui si desidera trasferirsi per comprendere le tempistiche, i costi e la documentazione necessaria. Inoltre, se si desidera mantenere lo stesso corso di laurea, è importante verificare se tutti gli esami verranno riconosciuti poiché potrebbero avere nomi diversi o crediti formativi differenti.

Riconoscimento Crediti Formativi Universitari

Se hai già una carriera universitaria pregressa oppure hai delle comprovate esperienze lavorative, può essere conveniente, prima di iscriversi a un’Università Telematica chiedere un Riconoscimento CFU (Crediti Formativi Universitari) da parte di un’apposita commissione interna all’ateneo che hai scelto.

La commissione valuta la carriera universitaria (il numero e il tipo di esami già sostenuti) e lavorativa e stabilisce un numero di CFU riconosciuti per l’iscrizione al corso di laurea prescelto. In questo modo è possibile cambiare università conservando gli esami già sostenuti (tutti o una parte, a seconda del grado di affinità tra il vecchio e il nuovo corso). Ciò vuol dire che, in caso di riconoscimenti CFU consistenti è possibile perfino partire già dal secondo o dal terzo anno del nuovo corso di laurea.

Per ricevere una prevalutazione gratuita del tuo riconoscimento CFU puoi contattare gli esperti di AteneiOnline compilando il form presente in pagina.

Doppia iscrizione: come funziona

L’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea funziona anche nelle università online, permettendo agli studenti di iscriversi a due corsi di laurea differenti, frequentandoli simultaneamente. Questa possibilità è stata introdotta a partire dall’anno accademico 2022-2023.

I requisiti per iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea sono definiti nel Decreto Ministeriale 930/2022 e includono i seguenti punti:

Gli studenti possono iscriversi a due corsi di laurea triennale o magistrale anche in due università diverse , a condizione che i due corsi si differenzino per almeno due terzi delle attività formative.

, a condizione che i due corsi si differenzino per almeno due terzi delle attività formative. Gli studenti che desiderano iscriversi a due corsi di laurea devono prima verificare di essere in regola con l’iscrizione al primo corso , soddisfare i criteri di ammissione per entrambi i programmi e attenersi alle scadenze del calendario accademico.

, soddisfare i criteri di ammissione per entrambi i programmi e attenersi alle scadenze del calendario accademico. La doppia iscrizione permette di beneficiare di esoneri sulle tasse e di supporti finanziari per il diritto allo studio in uno solo dei due corsi.

Se intendi iscriverti a un'università telematica, il nostro consiglio è quello di affidarsi a un centro di supporto dedicato proprio a questo, come AteneiOnline.