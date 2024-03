Come funziona l'Università Online? Tutte le info

Scopri come funziona l’Università online in Italia

Da diversi anni ormai si sente tantissimo parlare di università online riconosciute dal Ministero: si tratta di università private telematiche che attivano ogni anno corsi di laurea con modalità a distanza, in base alle diverse facoltà a numero aperto. I corsi vengono erogati attraverso l’utilizzo di mezzi di comunicazione e l’università può rilasciare titoli accademici in base alla legge che vige nello Stato in cui è presente. A tal proposito il Consiglio dei ministri dell’istruzione dell’Unione europea ha emanato, il 13 luglio 2001, una risoluzione sull’e-learning, incoraggiando gli Stati membri a trovare nuovi metodi di insegnamento.

Di seguito il Parlamento europeo e il Consiglio hanno pensato di supportare, con diverse iniziative, gli Stati Membri nel settore dell’insegnamento a distanza, in particolare in quello universitario. Per quanto riguarda l’Italia, le Università Telematiche riconosciute dal Miur al momento sono 11. Andiamo a vedere esattamente come funzionano!

Università Online: cosa sapere prima di iscriversi

Prima di vedere esattamente come funziona l’università online, vediamo gli aspetti principali che caratterizzano queste realtà.

Iscrizione : come fare? Per pima cosa occorre capire quale corso di laurea si intende seguire e successivamente scegliere l’università che offre il piano di studi scelto. Fatto questo si può procedere con l’iscrizione all’università online: in genere ci si può iscrivere in qualsiasi periodo dell’anno, ma è bene controllare le scadenze sul portale dell’università scelta. Occorrerà compilare un modulo online con tutti i dati richiesti, inviare i documenti e pagare la tassa di iscrizione entro i termini stabiliti.

: come fare? Per pima cosa occorre capire quale corso di laurea si intende seguire e successivamente scegliere l’università che offre il piano di studi scelto. Fatto questo si può procedere con l’iscrizione all’università online: in genere ci si può iscrivere in qualsiasi periodo dell’anno, ma è bene controllare le scadenze sul portale dell’università scelta. Occorrerà compilare un modulo online con tutti i dati richiesti, inviare i documenti e pagare la tassa di iscrizione entro i termini stabiliti. Come funzionano le lezioni? Una volta iscritti, si potranno seguire le lezioni online in videoconferenza. Il materiale didattico potrà essere scaricato direttamente dalla piattaforma Internet dell’università. Alcuni atenei prevedono anche lezioni frontali, e gli studenti hanno a disposizione dei tutor che li seguiranno per tutto il corso di studi.

Una volta iscritti, si potranno seguire le lezioni online in videoconferenza. Il materiale didattico potrà essere scaricato direttamente dalla piattaforma Internet dell’università. Alcuni atenei prevedono anche lezioni frontali, e gli studenti hanno a disposizione dei tutor che li seguiranno per tutto il corso di studi. Chi può frequentare un’università telematica? L’università telematica è la soluzione ideale per chi intende laurearsi lavorando e ha poco tempo, in quanto le lezioni possono essere seguite la sera o durante la pausa pranzo, attraverso applicazioni scaricabili su PC, tablet o smartphone. Tra gli iscritti ci sono inoltre studenti che hanno più di 30 anni e che in altre università erano fuori corso, integrando nel nuovo piano di studi gli esami già sostenuti. C’è chi, infine, sceglie l’università telematica come prima scelta dopo la scuola superiore, optando per i diversi corsi di laurea triennale o magistrale che queste offrono.

Come funziona la laurea online

Il titolo di studio conseguito online avrà lo stesso valore di quello conseguito in un ateneo tradizionale e questo perché tutte e undici le università telematiche sono riconosciute dal MIUR: sono, quindi, validi per sostenere concorsi pubblici ed entrare in aziende nazionali e internazionali. La qualità dell’istruzione all’interno delle università telematiche è monitorata poi ogni anno dall’ANVUR, un ente pubblico che si occupa della valutazione del sistema universitario e della ricerca.

Ogni anno viene assegnato un numero in base a diversi criteri che valutano la qualità della formazione all’interno di tutte le università online riconosciute dal Miur e in base a quello stilata una classifica dei migliori. Questo serve a mantenere l’attenzione e il livello sempre alti: l’ANVUR, infatti, segnala poi agli organi competenti eventuali criticità.

Offerta formativa

La struttura, il funzionamento e la valutazione degli atenei italiani è uguale per tutti: a cambiare – nel caso delle telematiche – è il mondo in cui viene erogata la formazione. Alcune Università Online, per venire incontro a questo gap, offrono anche la possibilità, per chi ne avesse bisogno, di seguire alcune lezioni frontalmente, sopperendo anche alla mancanza di socialità che veniva inizialmente contestata a questo tipo di atenei.

L’offerta di corsi delle università online in Italia è davvero molto varia e comprende lauree triennali a cui si può accedere solo se in possesso di diploma di maturità o titolo equipollente, lauree magistrali a cui ci si può iscrivere se in possesso di una laurea triennale, master online di primo e di secondo livello (dedicati alle lauree brevi e a quelle specialistiche), corsi di formazione online e corsi singoli.

I corsi di studio a distanza si basano su videolezioni, slide, testi di studio, forum di discussione e sessioni di tutoraggio virtuale, mentre gli esami delle università online possono essere svolti online o presso centri appositi dislocati sul territorio nazionale.

Tra i corsi di laurea online più richiesti e che offrono titoli più spendibili nel mondo del lavoro, troviamo:

Quanto costano le università online?

Puoi iscriverti in qualsiasi momento dell’anno senza limitazioni d’età o costi aggiuntivi. La retta da pagare non è calcolata in base all’ISEE ma ha un valore fisso che può oscillare entro una certa fascia in funzione delle numerose convenzioni economiche o delle borse di studio a cui si ha accesso.

La struttura delle università online è uguale a quella delle università tradizionali (c’è una segreteria amministrativa e didattica, un corpo docenti, dei tutor eccetera), l’unica differenza consiste nella possibilità di svolgere tutte le pratiche (formative e burocratiche) in rete. Questo abbatte i costi in termini di spostamenti e acquisto del materiale, nonché dei tempi che vengono gestiti direttamente dallo studente in base alle proprie esigenze. Inoltre, i costi delle Università Online possono essere rateizzati, in modo da rendere più agevole l’investimento iniziale.

