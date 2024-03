Esami nelle Università Online: cosa c'è da sapere

Scopri in cosa consistono gli esami delle Università Telematiche

Gli esami nelle università online rappresentano una componente fondamentale del percorso educativo degli studenti iscritti a queste moderne istituzioni. Con l’evoluzione dell’educazione a distanza, le modalità di esame si sono adattate per offrire flessibilità e accessibilità, pur mantenendo gli standard accademici richiesti. Questo articolo esplora a fondo il funzionamento degli esami nelle università telematiche: andiamo a vedere tutti i dettagli che li riguardano.

Esami nelle università online: come funzionano

Al momento, le università telematiche riconosciute dal MIUR offrono due modalità principali per lo svolgimento degli esami: in presenza e online. In entrambi i casi, gli esami dei corsi di laurea online possono essere in forma orale oppure in forma scritta.

Gli esami scritti possono consistere in test a scelta multipla o domande a risposta aperta, mentre gli esami orali si svolgono di fronte al docente. Per i master online, il percorso di esami include valutazioni intermedie e una prova finale, che può essere svolta online o in presenza, a seconda delle specifiche del programma.

Gli esami delle università online sono facili? Non bisogna confondere la flessibilità e la praticità delle università telematiche con agevolazioni di altro tipo: si tratta di organismi riconosciuti dal Ministero dell’Università e vigilati regolarmente dall’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), a garanzia del loro rispetto degli standard accademici nazionali. Ne consegue che gli esami delle università telematiche sono del tutto equiparabili a quelli delle università tradizionali.

Inoltre, ci sono altre garanzie della serietà di questi esami: quelli in presenza sono monitorati da supervisori specifici, mentre gli esami online vengono registrati; senza contare che durante le prove orali online, allo studente viene chiesto di mettere le mani bene in vista e di guardare dritto verso la webcam del computer.

Esami in presenza

Gli esami in presenza delle università telematiche si svolgono in numerose sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, permettendo agli studenti di scegliere la location più conveniente.

Le università telematiche offrono infatti una vasta rete di sedi d’esame per facilitare l’accesso agli studenti, riducendo la necessità di lunghi spostamenti. Questo aspetto è particolarmente importante per coloro che hanno impegni familiari o per coloro che intendono laurearsi lavorando. La scelta della sede d’esame avviene solitamente al momento dell’iscrizione al corso di studi. In alcuni casi, è previsto il pagamento di una tassa per accedere alle sedi decentrate, ovvero diverse da quella principale dell’ateneo.

Esami online

Le università telematiche, durante la pandemia, hanno avuto il permesso di far sostenere gli esami online per garantire la continuità dell’istruzione. Tuttavia, molte sono gradualmente tornate agli esami in presenza, mentre altre hanno mantenendo anche l’opzione degli esami a distanza, anche se non sappiamo per quanto durerà ancora questa modalità.

L’introduzione degli esami online ha rappresentato una vera rivoluzione nel campo dell’educazione a distanza. Questi esami offrono agli studenti la possibilità di sostenere le prove da qualsiasi luogo, purché dotati di una connessione internet stabile e di un computer con webcam. Le procedure di sicurezza e le tecnologie di sorveglianza assicurano che gli esami si svolgano in maniera equa e trasparente, prevenendo frodi e comportamenti scorretti.

Come prenotare gli esami

Prenotare gli esami in un’università telematica segue un processo che, sebbene possa variare leggermente da un’istituzione all’altra, mantiene una struttura abbastanza standard. Inizialmente, è necessario accedere alla piattaforma online dell’università, utilizzando le credenziali fornite al momento dell’iscrizione all’università online scelta.

Una volta all’interno, è importante verificare la propria carriera universitaria per assicurarsi di avere il diritto di sostenere gli esami desiderati, controllando prerequisiti o confermando di aver completato tutte le attività didattiche richieste. Spesso, le università online richiedono i seguenti requisiti per poter accedere all’esame: l’aver visto una data percentuale delle videolezioni e l’essere in regola con i pagamenti.

Il passo successivo è la prenotazione dell’esame, che si effettua nella sezione dedicata del portale, solitamente identificabile con termini come “Esami”, “Prenotazioni” o “Appelli”. Qui si seleziona l’esame che si intende sostenere, facendo attenzione a scegliere la data e l’orario più adatti tra quelli disponibili. Dopo la selezione, è necessario confermare la prenotazione, processo che può richiedere di compilare ulteriori informazioni o di verificare la propria scelta tramite un’email. Il giorno della prova, è importante ricordarsi di portare con sé la ricevuta della prenotazione.

Una volta confermata la prenotazione, è fondamentale iniziare a prepararsi per l’esame. Le università telematiche offrono diverse risorse di studio online, come lezioni registrate, slide e forum di discussione, utili per chiarire dubbi con professori, tutor o altri studenti.

Infine, una volta sostenuto l’esame, i risultati verranno pubblicati sul portale dell’università, dove sarà possibile consultarli accedendo alla propria area personale. È possibile rifiutare il voto dell’esame per poi rifarlo in una delle numerose sessioni offerte dalle università online.

Esami per studenti disabili e con DSA

Gli esami nelle università telematiche per studenti disabili e con DSA si svolgono seguendo procedure specifiche per assicurare che tutti abbiano le stesse opportunità di dimostrare le proprie competenze. Le università telematiche, grazie alla loro natura digitale, possono offrire una varietà di strumenti e supporti personalizzati.

Ad esempio, le modalità di esame possono essere adattate in base alle necessità dello studente. Questo può includere tempi aggiuntivi per completare le prove, l’uso di software speciali (come lettori di schermo o programmi di sintesi vocale), o la possibilità di sostenere esami orali invece che scritti, se ciò è considerato più adeguato.

Inoltre, molte università telematiche hanno uffici o servizi dedicati al supporto degli studenti con disabilità o DSA, che possono assistere gli studenti nella preparazione agli esami e durante il loro percorso di studi.

Come superare gli esami delle università online

Affrontare gli esami nelle università online richiede una preparazione adeguata, esattamente come accade negli atenei tradizionali. Ecco alcuni consigli utili:

Preparazione accurata : assicurati di aver seguito tutte le videolezioni e di aver completato i test di autovalutazione. Questi strumenti sono fondamentali per verificare la tua comprensione dell’argomento.

: assicurati di aver seguito tutte le videolezioni e di aver completato i test di autovalutazione. Questi strumenti sono fondamentali per verificare la tua comprensione dell’argomento. Utilizzo delle risorse online : forum, materiali didattici supplementari e sessioni di tutoraggio possono offrire supporto aggiuntivo nella preparazione agli esami.

: forum, materiali didattici supplementari e sessioni di tutoraggio possono offrire supporto aggiuntivo nella preparazione agli esami. Gruppi di studio : collaborare con altri studenti può essere estremamente utile per chiarire dubbi e condividere conoscenze e tecniche di studio.

: collaborare con altri studenti può essere estremamente utile per chiarire dubbi e condividere conoscenze e tecniche di studio. Interazione con docenti e tutor: non esitare a chiedere chiarimenti o supporto ai docenti e ai tutor. Molte università offrono servizi di tutoraggio personalizzato o sessioni di revisione prima degli esami.

