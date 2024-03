Laurearsi a distanza: i vantaggi delle Università Online

Scopri perché vale la pena laurearsi a distanza

Le università telematiche nascono intorno agli anni 2000: inizialmente godevano di scarsa stima tra studenti e aziende perché si era insinuata la falsa credenza che lo studio fosse approssimativo. Con gli anni, grazie all’approvazione da parte del MIUR e soprattutto ai controlli da parte dell’ANVUR si sono insediate a pieno titolo nel panorama degli atenei di eccellenza del nostro Paese, e il valore del laurearsi a distanza è diventato di pubblico dominio.

In questa guida:

Di fatto, le università online riconosciute dal Miur rispettano tutti gli standard accademici e rilasciano titoli di laurea validi alla partecipazione ai concorsi pubblici e all’assunzione in aziende italiane e internazionali.

Ma adesso andiamo a scoprire i principali vantaggi di queste università telematiche:

1) Praticità e adattabilità

Partiamo dal vantaggio più noto del laurearsi a distanza: la possibilità di studiare e lavorare contemporaneamente gestendo il tempo in base alle tue esigenze. Tutte le lezioni e il materiale didattico sono erogati online e sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, basta avere una connessione a internet e le password di accesso.

La possibilità di accedere ai materiali didattici in qualsiasi momento consente agli studenti di ottimizzare il proprio tempo. Questo è particolarmente vantaggioso per chi intende laurearsi lavorando o ha impegni familiari, permettendo di studiare nei momenti più opportuni, senza vincoli di orario o luogo.

Le piattaforme e-learning delle università online offrono inoltre strumenti che permettono una personalizzazione dell’esperienza educativa. Gli studenti possono adattare il modo in cui interagiscono con i contenuti, utilizzando strumenti digitali che meglio si adattano al loro stile di apprendimento, come video, podcast, quiz interattivi e forum di discussione.

In ultimo, la flessibilità e la personalizzazione dell’apprendimento telematico possono anche contribuire a ridurre lo stress associato agli studi. Gli studenti hanno meno pressione nel dover conciliare impegni accademici e personali, il che può portare a un miglioramento generale del benessere psicofisico.

2) Riduzione dei costi e agevolazioni economiche

I costi delle università telematiche, considerate le agevolazioni e le borse di studio, sono più contenuti e non considerano molte voci come quelle degli spostamenti che non serviranno più. Le iscrizioni alle università online, poi, sono aperte tutto l’anno e danno la possibilità agli studenti di immatricolarsi senza perdere tempo e senza costi aggiuntivi.

3) Accesso a docenti e risorse globali

Grazie alla natura digitale dell’istruzione telematica, gli studenti hanno accesso a docenti, esperti e risorse didattiche da tutto il mondo. Questo apre le porte a una diversità di prospettive e conoscenze che arricchiscono l’esperienza formativa, permettendo agli studenti di acquisire competenze e insight che vanno ben oltre quelli offerti dai tradizionali contesti geografici e culturali.

A proposito di globalità, ricordiamo anche che alcune università online offrono la possibilità di effettuare l’Erasmus presso altri atenei dell’Unione Europea che aderiscono all’iniziativa.

4) Innovazione didattica

Le università telematiche sono all’avanguardia nell’adozione di metodologie didattiche innovative. L’uso di realtà virtuale, simulazioni, giochi educativi e piattaforme collaborative online trasforma l’apprendimento in un’esperienza immersiva e interattiva, stimolando l’engagement degli studenti e facilitando l’assimilazione di concetti complessi.

5) Sviluppo di competenze digitali e non

Frequentare un’università online implica l’uso costante di strumenti e piattaforme digitali, contribuendo allo sviluppo di competenze digitali avanzate. Queste abilità sono estremamente ricercate nel mercato del lavoro attuale, dove la digitalizzazione dei processi aziendali è in continua espansione.

6) Aggiornamento continuo dei programmi di studio

I corsi offerti dalle università telematiche tendono ad essere aggiornati con maggiore frequenza rispetto a quelli delle istituzioni tradizionali, grazie alla facilità con cui i contenuti digitali possono essere rivisti e migliorati. Questo assicura che gli studenti ricevano un’istruzione che riflette le ultime tendenze e innovazioni nel loro campo di studio.

7) Sostenibilità ambientale

La riduzione della necessità di spostamenti fisici, prevista solo per sostenere gli esami delle università online nelle loro sedi, insieme all’uso di materiali didattici digitali rendono l’istruzione telematica un’opzione più sostenibile dal punto di vista ambientale. Questo contribuisce alla riduzione dell’impronta di carbonio sia degli studenti che delle istituzioni.

8) Accessibilità per studenti con disabilità

Le università telematiche possono offrire maggiori opportunità di accesso all’istruzione per gli studenti con disabilità e con DSA, grazie alla personalizzazione degli strumenti didattici e alla possibilità di studiare in un ambiente familiare, riducendo gli ostacoli fisici e psicologici.

9) Preparazione pratica alla carriera

Spesso, i programmi dei corsi di laurea online includono progetti reali, stage virtuali o collaborazioni con aziende, offrendo esperienze pratiche che arricchiscono il curriculum e preparano concretamente alla vita professionale.

10) Supporto costante

Se durante il percorso di laurea o durante il master online dovessi riscontrare problemi, potrai sempre rivolgerti a docenti e tutor che saranno a tua disposizione per guidarti. In un ateneo privato, per quanto accessibile da chiunque, l’attenzione nei confronti dello studente e del comfort è massima.

