PRIMO GIORNO DI SCUOLA MEDIA: LE ATTIVITÀ PREVISTE

Bisogna sempre partire con il piede giusto, perciò meglio prepararsi psicologicamente e fisicamente al primo giorno di scuola media. È necessario fare una buona impressione, allontanare le ansie da prestazione, vestirsi in modo adeguato, fare amicizia con i nuovi compagni e presentarsi al meglio davanti ai professori, perciò meglio giocarsi tutte le armi a disposizione fin da subito! Organizzare il primo giorno di scuola non è affatto semplice e viverlo ancora di più, perciò segui i nostri consigli e andrà tutto per il meglio!

ATTIVITÀ PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA MEDIA

Bene, iniziamo, le nuove avventure portano sempre un carico di stress ma anche di emozione, perciò raccogli le energie e tuffati in questo nuovo anno scolastico con entusiasmo.

L’accoglienza: se sei nuovo nella scuola e devi affrontare l’inizio di un nuovo ciclo è indispensabile iniziare a familiarizzare con la classe, con gli insegnanti e i compagni. Vestiti comodo e porta con te uno snack per ogni evenienza, ma stai tranquillo, vedrai che non hai nulla da temere. Se invece frequenti già le medie per te è un ritorno, e sarà più facile riabbracciare i vecchi compagni.

Arriva puntuale, scegli il posto che preferisci senza lottare con gli altri e se conosci già qualcuno mettiti insieme a lui per avere un viso amico al tuo fianco.

Generalmente il primo giorno di scuola non si svolgono attività impegnative: dopo l'accoglienza di benvenuto o bentornati, si procede con l'inizio delle lezioni che vedrai, non richiederanno molti sforzi. Si passa a fare l'elenco di tutti i presenti: se siete nuovi, i professori inizieranno a chiedervi i nomi, da dove provenite e qualche generalità sui vostri genitori e cose che siete abituati a fare, ma nulla di strano. Perciò non temete! Se siete già alle medie, inizierete con stabilire con gli insegnanti le ore di lezione, e magari vi chiederanno se avete fatto i compiti durante l'estate in vacanza. Siate pronti a questo!

Portare con voi il diario dove appuntare le lezioni e qualche quaderno con le penne, giusto per non esserne sprovvisti!

Gli insegnanti vi mostreranno le loro intenzioni e i programmi che svolgerete durante l’anno. È un modo per farvi entrare nella loro ottica di idee e per spiegarvi cosa studierete.

Ovviamente vi illustreranno anche le regole da seguire, sia in classe sia durante l’intervallo e per fare i compiti a casa; insomma tutto quello che potete e non potete fare! In più vi diranno tutte le attività previste dalla scuola, come lo sport, le recite ecc…

Non resta che augurare un buon inizio di anno scolastico: studiate certo, ma divertitevi anche!!!

