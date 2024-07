Primo giorno di scuola superiore cosa si fa

PRIMO GIORNO DI SCUOLA SUPERIORE: LE ATTIVITÀ

Primo giorno di scuola, che ansia! soprattutto dopo tutti questi mesi a casa… Ah come era bello pensare a nulla durante le vacanze estive! Ma la scuola è un appuntamento al quale non si può mancare, quindi meglio mettersi l’anima in pace e metabolizzare il tutto, iniziando a capire come riuscire ad affrontare il nuovo anno scolastico! Iniziare è sempre difficile e mille sono le domande da porsi: come vestirsi per il primo giorno di scuola? Cosa bisogna portarsi dietro? Cosa si farà durante le prime lezioni, i prof. inizieranno fin da subito a spiegare? Prendi nota, allora, vediamo di capire insieme cosa può succedere e cosa aspettarsi nel primissimo giorno di scuola.

PRIMO GIORNO DI SCUOLA SUPERIORE: COME AFFRONTARLO

Avanti, non è un dramma, anche se è molto pesante ricominciare. Coraggio, l’anno è ancora all’inizio, meglio non partire avviliti e scoraggiati. Ecco i nostri consigli per affrontare il primo giorno di scuola al meglio:

Generalmente si inizia in modo soft, perciò non ci dovrebbero essere grossi traumi: si fa conoscenza con i nuovi compagni o si riabbracciano gli amici che non si sono frequentati durante l’estate; i prof spiegano i programmi e gli obiettivi da raggiungere. Non dimenticare di portare il diario, un quaderno e le penne per segnare tutto quello che diranno e per appuntare l’orario delle lezioni.

Tieniti pronto per ogni evenienza: magari i prof faranno l’appello per conoscervi, vi chiederanno informazioni su di voi se siete nuovi o cosa avete fatto durante l’estate e soprattutto se avete studiato! Gli insegnanti, sicuramente, affronteranno in linea generale le loro materie, spiegandovi come le dovrete affrontare.

E se ti proponessero qualche test per verificare la tua preparazione? Non farti prendere dal panico se non sai le risposte, avrai un intero anno per imparare e recuperare.

Porta con te uno snack, ancora non conosci le abitudini della scuola, perciò meglio provvedere nel caso ti venisse fame!

Dormi bene e almeno 8 ore, sarà complicato ricominciare con le batterie scariche!

Chi ben comincia è a metà dell’opera, recita un famoso proverbio, perciò cerca di non arrivare in ritardo, così potrai anche scegliere un posto tattico tra i banchi di scuola!

Stai attento a ciò che si dice in classe, e mostrati rispettoso e cortese, in modo da fare una bella impressione sia con i professori che con i compagni!

Fissa nella tua mente il primo giorno di scuola, e portalo con te come un ricordo prezioso per tutta la vita. Gli anni delle superiori, al di là delle difficoltà, saranno anni bellissimi!

