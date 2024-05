Tesina di Terza Media sulla Russia e la Rivoluzione Russa

L’Esame di Terza media è quasi alle porte, mamma che stress! Lo crediamo bene, tra compiti interrogazioni e in più c’è da preparare una tesina per il colloquio orale! La stai già preparando o non hai ancora pensato ad un argomento? Beh, è ora di farlo, il tempo stringe.

Mai sottovalutare la tesina, anche perché è il tuo biglietto da visita per fare una bella figura con i tuoi insegnanti. Se però sei ancora in alto mare, affidati a noi: oggi ti proponiamo un percorso multidisciplinare a carattere storico, una tesina di terza media sulla Rivoluzione Russa con collegamenti a tutte le materie. È un argomento ostico, ma se sei un amante della storia è proprio l’argomento giusto per te!

ESAME TERZA MEDIA, TESINA SULLA RIVOLUZIONE RUSSA: COME FARE

Come accennavamo, una tesina di carattere storico non è mai facile da fare e da scrivere. Basteranno però piccoli accorgimenti per farla nel migliore dei modi, quindi non spaventarti. Per prima cosa bisogna informarsi, attraverso i tuoi libri di testo, documentari, articoli e altri libri da sfogliare in biblioteca. Ovviamente puoi aiutarti facendo una ricerca sul web. L’importante è avere idee chiare sull’argomento, poi il resto verrà da sé. Detto questo, partiamo!

TESINA SULLA RUSSIA E RIVOLUZIONE RUSSA: COLLEGAMENTI PER L’ESAME DI TERZA MEDIA

Dopo questa precisazione doverosa, non ci rimane che darti qualche piccolo suggerimento sui collegamenti per scrivere una bellissima tesina sulla Rivoluzione Russa:

Collegamenti Italiano : Anton Cechov, Lev Tolstoy e il suo romanzo “guerra e pace”

: Anton Cechov, Lev Tolstoy e il suo romanzo “guerra e pace” Collegamenti Storia: La Rivoluzione d’Ottobre; le riforme economiche nella Russia del 1914 – 1917

La Rivoluzione d’Ottobre; le riforme economiche nella Russia del 1914 – 1917 Collegamenti Geografia: L’URSS

L’URSS Collegamenti arte: Kandinskij e l’Astrattismo

Kandinskij e l’Astrattismo Collegamenti Inglese: il modello marxista criticato da Orwell

il modello marxista criticato da Orwell Collegamenti Ed Civica: Lo scenario politico Russo, diviso tra: Anarchici; Populisti; Nichilisti; Marxisti.

Lo scenario politico Russo, diviso tra: Anarchici; Populisti; Nichilisti; Marxisti. Collegamenti Scienze: ricerca spaziale russa, energia nucleare o impatto ambientale

ricerca spaziale russa, energia nucleare o impatto ambientale Collegamenti Musica: La musica russa (Rachmaninov, Tchaikovsky, Stravinskij, Prokofie’v, Chaichovski)

La musica russa (Rachmaninov, Tchaikovsky, Stravinskij, Prokofie’v, Chaichovski) Collegamenti Ed. Fisica: le Olimpiadi

TESINA TERZA MEDIA: I NOSTRI CONSIGLI

