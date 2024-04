Collegamenti Maturità sulla Rivoluzione Russa

COLLEGAMENTI ESAME DI MATURITÀ SULLA RIVOLUZIONE RUSSA

La rivoluzione russa è un argomento fresco di studio, non dovreste avere problemi a ricordarlo e a trovare il materiale. Una volta che avrete approfondito l’argomento, concentratevi sui temi affrontati durante l’anno e iniziate a cercare i collegamenti tra le materie! Non sapete da dove iniziare? Continuate a leggere: vi proponiamo alcuni collegamenti da cui prendere spunto!

Collegamenti Italiano : Primo Levi e il ritorno in Italia attraverso la steppa sovietica; oppure puntate su autori russi come Tolstoj

: il Marxismo Colegamenti Matematica : Perelman, matematico russo e la congettura di Poincarè

TESINA SULLA RIVOLUZIONE RUSSA: COME SCRIVERLA

Ora che vi abbiamo dato qualche spunto per i collegamenti, si può iniziare a scrivere la tesina! Come? Fate attenzione all’introduzione, che è molto importante: lì esporrete l’argomento in generale e spiegherete il motivo della scelta, quindi elaborate una bella intro chiara e precisa. Il consiglio in più: fate una panoramica sugli argomenti scelti. Nella parte centrale del testo poi, dividete la tesina in capitoli in modo che l’elaborato sia scorrevole. Infine, non dimenticate la conclusione, la bibliografia, la sitografia e le immagini da inserire nel testo!

TESINA MATURITÀ: TUTTO QUELLO CHE TI SERVE

