TESINA TERZA MEDIA PRIMA GUERRA MONDIALE: COLLEGAMENTI

Per fare una bella figura all’orale dell’Esame Terza Media dovrai presentare una tesina perfetta, con un percorso che abbracci più materie possibili. Inserendo infatti più collegamenti avrai la possibilità di partire da argomenti che conosci bene, dunque partirai con il piede giusto e affronterai in maniera più tranquilla tutte le altre domande.

Se sei in crisi e non sai quale argomento scegliere, noi della Redazione abbiamo deciso di fornirti 3 percorsi da utilizzare per un’eventuale Tesina sulla Prima Guerra Mondiale, un argomento molto importante e con cui è possibile fare molti collegamenti.

ESAME TERZA MEDIA: I COLLEGAMENTI PER LA TESINA SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE

La prima guerra mondiale è uno dei classici argomenti per la tesina: in genere viene approfondito molto bene in classe e affrontato da vari punti di vista e in diverse discipline. Per questo motivo si tratta di un’ottima tematica per la tesina: vediamo allora insieme quali percorsi si possono costruire ponendo come base la Prima Guerra mondiale.

TESINA TERZA MEDIA SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE: LA TRINCEA

La trincea è un argomento molto interessante riguardante la prima guerra mondiale e che abbraccia diversi argomenti.

Storia collegamenti : la vita in trincea durante la prima guerra mondiale

: la vita in trincea durante la prima guerra mondiale Geografia collegamenti : le Dolomiti

: le Dolomiti Italiano collegamenti : Giuseppe Ungaretti

: Giuseppe Ungaretti Tecnologia collegamenti: le armi utilizzate durante la prima guerra mondiale

le armi utilizzate durante la prima guerra mondiale Scienze collegamenti: condizioni igieniche dei soldati in trincea

condizioni igieniche dei soldati in trincea Inglese collegamenti: Ernest Hemingway

TESINA TERZA MEDIA PRIMA GUERRA MONDIALE: LA CULTURA DEL FRONTE

La prima guerra mondiale è stata oggetto di numerose opere e discussioni culturali. Inoltre, sono tanti gli scrittori e gli artisti che hanno vissuto in prima persona la Grande Guerra.

Storia collegamenti : la prima guerra mondiale

: la prima guerra mondiale Geografia collegamenti : Europa

: Europa Italiano collegamenti: Gabriele D’Annunzio

Gabriele D’Annunzio Inglese collegamenti : Hemingway

: Hemingway Arte collegamenti: Umberto Boccioni

Umberto Boccioni Musica collegamenti: La leggenda del Piave

TESINA TERZA MEDIA SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE: LA GUERRA TOTALE

La prima guerra mondiale è stata definita guerra totale, in quanto ha coinvolto soldati e civili, ha sconvolto l’assetto mondiale precedente, ha distrutto un’intera generazione.

Storia collegamenti : la prima guerra mondiale come guerra totale e le conseguenze

: la prima guerra mondiale come guerra totale e le conseguenze Geografia collegamenti: l’Europa dopo la prima guerra mondiale

l’Europa dopo la prima guerra mondiale Arte collegamenti : il Cubismo

: il Cubismo Cittadinanza e Costituzione collegamenti : ONU e Società delle Nazioni

: ONU e Società delle Nazioni Scienze collegamenti: le malattie durante la prima guerra mondiale

