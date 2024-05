Tesina terza media fascismo svolta: 3 percorsi

L’esame di terza media si avvicina sempre di più, ma non hai ancora pensato all’argomento della tesina? Il percorso che sceglierai è davvero importante perché potrai colpire nel segno e fare bella figura. Inoltre, quest’anno, a causa dell’emergenza coronavirus, se non si rientrerà a scuola entro il 18 maggio, la tesina sarà l’unico documento con cui verrai valutato per l’esame di terza media.

Capiamo benissimo che la scelta dell’argomento è difficile, perché sono molte le difficoltà da affrontare. Per questo motivo, abbiamo pensato di darti una grossa mano proponendoti non una sola tesina ma tre tesine di terza media svolte sul fascismo, con i collegamenti tra le materie che hai studiato durante l’anno scolastico. Non devi fare altro che vagliarle e poi decidere quale percorso è il più adatto per fare la tua personale tesina sul fascismo. Non ti resta che continuare a leggere e prendere spunto dai nostri percorsi.

ESAME TERZA MEDIA: COLLEGAMENTI PER LE TESINE SUL FASCISMO

Il fascismo è un argomento classico per la tesina: lo studente di terza media che sceglie di affrontare questo percorso va sul sicuro, perché sono molte le materie che si possono collegare tra loro e in più, cosa da non sottovalutare, sono tutte nozioni fresche, appena studiate durante l’anno, e per questo motivo più facili da ricordare. Vediamo insieme i tre percorsi che abbiamo pensato per fare un’ottima tesina sul fascismo.

TESINA TERZA MEDIA SUL FASCISMO, COLLEGAMENTI: LA NASCITA DEL FASCISMO IN ITALIA

Questa è una tesina che abbraccia molte materie e tratta dell’ascesa del fascismo in Italia, dalle origini al regime.

Storia collegamenti : la nascita del Fascismo: dalla I guerra mondiale all’ascesa del fascismo nella politica italiana

: la nascita del Fascismo: dalla I guerra mondiale all’ascesa del fascismo nella politica italiana Italiano collegamenti: il fascismo visto dalla letteratura Montale

il fascismo visto dalla letteratura Montale Arte collegamenti: l’architettura fascista: il caso di Roma e dei nuovi quartieri come l’EUR

l’architettura fascista: il caso di Roma e dei nuovi quartieri come l’EUR Scienze collegamenti: Gli studi tecnologici: il progresso tecnologico sotto il regime.

Gli studi tecnologici: il progresso tecnologico sotto il regime. Geografia collegamenti: le conquiste: l’Africa

le conquiste: l’Africa Ed. Fisica collegamenti : lo sport come strumento politico: dallo sport nelle scuole al calcio

: lo sport come strumento politico: dallo sport nelle scuole al calcio Musica collegamenti: la propaganda fascista attraverso la musica

TESINA TERZA MEDIA SUL FASCISMO, COLLEGAMENTI: LA CADUTA DEL FASCISMO

Di contro, proponiamo la fine del regime a causa della II guerra mondiale:

Storia collegamenti: la caduta del fascismo e la sconfitta in guerra.

la caduta del fascismo e la sconfitta in guerra. Italiano collegamenti: Quasimodo

Quasimodo Arte collegamenti: Modigliani, un pittore ebreo: collegamenti con l’antisemitismo e le leggi razziali in Italia

Modigliani, un pittore ebreo: collegamenti con l’antisemitismo e le leggi razziali in Italia Scienze collegamenti: gli scienziati italiani e la bomba atomica

gli scienziati italiani e la bomba atomica Geografia collegamenti: il nuovo assetto dell’Europa dopo la II guerra mondiale

il nuovo assetto dell’Europa dopo la II guerra mondiale Ed. Fisica collegamenti: lo stop delle Olimpiadi per la guerra

lo stop delle Olimpiadi per la guerra Musica collegamenti: i canti partigiani

TESINA TERZA MEDIA SUL FASCISMO, COLLEGAMENTI: FASCISMO E AMBIENTE SOCIO-CULTURALE IN ITALIA

Infine, un percorso che mette in risalto la situazione culturale e sociale dell’Italia durante il regime.

Storia collegamenti: l’ascesa della piccola borghesia e l’industrializzazione.

l’ascesa della piccola borghesia e l’industrializzazione. Italiano collegamenti: D’Annunzio e l’attivismo politico

D’Annunzio e l’attivismo politico Arte collegamenti: l’urbanistica: la nascita di nuove città

l’urbanistica: la nascita di nuove città Scienze collegamenti: il progresso tecnologico: l’aereonautica

il progresso tecnologico: l’aereonautica Geografia collegamenti: conquiste italiane dopo la I guerra mondiale: situazione geopolitica della penisola con le nuove acquisizioni territoriali.

conquiste italiane dopo la I guerra mondiale: situazione geopolitica della penisola con le nuove acquisizioni territoriali. Musica collegamenti: i canti popolari a sostegno del fascismo.

i canti popolari a sostegno del fascismo. Ed. fisica collegamenti: l’importanza dello sport, usato come propaganda politica

