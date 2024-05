Tesina terza media sulla guerra fredda: i collegamenti

La tesina è importantissima per affrontare l’esame di terza media perché è come l’argomento di punta, un biglietto da visita ben confezionato da presentare davanti alla commissione che ti valuterà. Quest’anno in particolare, se non si tornerà tra i banchi di scuola entro il 18 maggio, la tesina sarà l’unico strumento con cui affronterete l’esame.

È obbligatorio non sbagliare e puntare su un percorso che riesca ad abbracciare più materie possibili, perciò in questo articolo la nostra redazione ha pensato a tre diversi percorsi con collegamenti per realizzare la tua tesina di terza media sulla Guerra Fredda, un momento storico molto importante per il secolo scorso, con il quale ti potrai confrontare a tutto tondo.

Ecco per te le nostre idee su tre tesine sulla Guerra Fredda, da utilizzare per prendere spunti per proporre una tesina coi fiocchi!

( Nella foto il presidente americano Kennedy, tra i protagonisti della guerra fredda)

ESAME TERZA MEDIA: COLLEGAMENTI PER LE TESINE SULLA GUERRA FREDDA

Valuta bene l’argomento e se decidi che fa al caso tuo, scegli tra i percorsi che abbiamo pensato per te. Ovviamente, se hai qualche idee da aggiungere, arricchisci la tesina con altri collegamenti, confrontandoti anche con i tuoi professori. Il punto forte di una tesina sulla guerra fredda è che si tratta certamente di un percorso multidisciplinare, perciò se decidi di sviluppare questa tesina, vai sul sicuro!

TESINA TERZA MEDIA SULLA GUERRA FREDDA: IL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI

Il primo percorso che ti proponiamo abbraccia molte materie che potrai sviluppare in base alle tue inclinazioni. Vediamolo insieme:

Storia collegamenti: il conflitto tra i due blocchi: la Russia e gli USA

il conflitto tra i due blocchi: la Russia e gli USA Scienze collegamenti: l’energia nucleare

l’energia nucleare Italiano collegamenti: Italo Calvino e l’America

Italo Calvino e l’America Geografia collegamenti: Gli Stati Uniti e Cuba

Gli Stati Uniti e Cuba Ed. Civica collegamenti: La nascita dell’Onu

La nascita dell’Onu Arte collegamenti: l’arte contemporanea specchio dei tempi

l’arte contemporanea specchio dei tempi Inglese collegamenti: il presidente Kennedy

il presidente Kennedy Musica collegamenti: le origini del Jazz

TESINA TERZA MEDIA SULLA GUERRA FREDDA: I 40 ANNI DI GUERRA FREDDA

In questo percorso abbiamo pensato di spaziare un po’ e allargare gli orizzonti, partendo sempre spiegando come ha influito la guerra fredda sulla società intera:

Storia collegamenti: gli accordi di Yalta: cosa è accaduto dopo

gli accordi di Yalta: cosa è accaduto dopo Scienze collegamenti: l’allunaggio: la corsa nello spazio

l’allunaggio: la corsa nello spazio Italiano collegamenti: l’ermetismo

l’ermetismo Geografia collegamenti : la luna

: la luna Ed. Civica collegamenti: l’Onu e la Nato

l’Onu e la Nato Arte collegamenti: le avanguardie artistiche

le avanguardie artistiche Ed. fisica collegamenti: 1980: XXII Olimpiade a Mosca, la prima in un paese comunista

TESINA TERZA MEDIA SULLA GUERRA FREDDA

Anche in questo percorso abbiamo pensato di allargare un po’ gli orizzonti partendo sempre dal concetto di guerra fredda e dalla situazione geopolitica di quegli anni.

Storia collegamenti: Patto atlantico e Patto di Varsavia

Patto atlantico e Patto di Varsavia Scienze collegamenti : l’atomo e la fissione nucleare

: l’atomo e la fissione nucleare Italiano collegamenti: gli scritti di guerra: Ungaretti e Quasimodo

gli scritti di guerra: Ungaretti e Quasimodo Geografia collegamenti: gli stati coinvolti nei conflitti: USA e Russia

gli stati coinvolti nei conflitti: USA e Russia Arte collegamenti : Andy Wharol

: Andy Wharol Inglese collegamenti: le canzoni di protesta contro la guerra: B. Dylan, J. Baez. E in cultura italiano ci sta benissimo Morandi con la sua canzone C’era un ragazzo.

le canzoni di protesta contro la guerra: B. Dylan, J. Baez. E in cultura italiano ci sta benissimo Morandi con la sua canzone C’era un ragazzo. Musica collegamenti: pop music: i Beatles

pop music: i Beatles Ed. Civica collegamenti: la Costituzione italiana e L’articolo 11.

