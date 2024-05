Tesina terza media sul razzismo: argomenti per tre percorsi

La fine della scuola media è davvero vicina e sappiamo che già non vedi l’ora di finire, ma prima, come sai, ci sono gli esami di terza media! Che dramma! Per arrivare all’esame orale con un buon biglietto di presentazione, devi fare una buona tesina che coinvolga più materie possibili e possibilmente con un argomento che attiri l’attenzione dei professori della commissione che ti ascolteranno e poi giudicheranno il tuo esame. Puoi scegliere di fare una tesina originale, magari partendo da una tua passione o un tuo hobby, oppure andare sul classico, e quindi sul sicuro, e scegliere un percorso più ad ampio respiro. In questo articolo ti proponiamo non una sola tesina ma tre tesine sul razzismo per la terza media, un argomento purtroppo molto attuale, che potrai sviscerare utilizzando i collegamenti su più materie studiate nel corso dell’anno scolastico.

ESAME TERZA MEDIA: COLLEGAMENTI PER LE TESINE SUL RAZZISMO

Abbiamo pensato per te tre percorsi ideali per le tesine sul razzino, da cui potrai prendere spunto e approfondire le singole discipline con ciò che hai imparato o che leggi sui giornali o ascolti alla tv. Fortunatamente potrai trovare riferimenti a questa tematica ovunque, perciò non sarà difficile reperire le informazioni che ti servono per rendere unico il tuo lavoro. Vediamoli insieme.

TESINA TERZA MEDIA SUL RAZZISMO: IL COLONIALISMO E IL RAZZISMO

Con questa tesina puoi abbracciare molte materie per rendere completo il tuo percorso:

Storia collegament i: il colonialismo europeo. In alternativa puoi decidere di inserire l’Apartheid in Sud Africa.

i: il colonialismo europeo. In alternativa puoi decidere di inserire l’Apartheid in Sud Africa. Italiano collegamenti : la letteratura coloniale: l’epopea coloniale del Regno d’Italia, fino alla perdita delle colonie con la seconda guerra mondiale, raccontata con saggi, resoconti di viaggio e romanzi.

: la letteratura coloniale: l’epopea coloniale del Regno d’Italia, fino alla perdita delle colonie con la seconda guerra mondiale, raccontata con saggi, resoconti di viaggio e romanzi. Inglese collegamenti: Nelson Mandela e il Sud Africa.

Nelson Mandela e il Sud Africa. Scienze collegamenti : le teorie di genetica.

: le teorie di genetica. Geografia collegamenti: il Sud Africa.

il Sud Africa. Diritto collegamenti: i diritti di cittadinanza: come funzionano?

TESINA TERZA MEDIA SUL RAZZISMO: LA SUPERIORITA’ DELLA RAZZA

Il ‘900 è stato teatro della peggiore disgrazia umana a discapito di milioni di ebrei, vittime di un razzismo scellerato. Ecco il percorso che abbiamo pensato per te:

Storia collegamenti : La “Difesa della Razza” e l’antisemitismo nazista e fascista.

: La “Difesa della Razza” e l’antisemitismo nazista e fascista. Italiano collegamenti : Primo Levi, Se questo è un uomo.

: Primo Levi, Se questo è un uomo. Scienze collegamenti: la bomba atomica.

la bomba atomica. Geografia collegamenti: i luoghi della morte della Superiorità nazista: Auschwitz.

i luoghi della morte della Superiorità nazista: Auschwitz. Diritto collegamenti: I diritti umani.

I diritti umani. Arte collegamenti: Modigliani, un pittore ebreo.

TESINA TERZA MEDIA SUL RAZZISMO: IL RAZZISMO CONTRO I NERI D’AMERICA

Infine, andiamo letteralmente dall’altra parte del mondo per analizzare la situazione dei neri d’America.

Storia collegamenti: il problema dei neri d’America.

il problema dei neri d’America. Italiano collegamenti : Lezioni americane di Italo Calvino.

: Lezioni americane di Italo Calvino. Inglese collegamenti: Martin Luther King.

Martin Luther King. Scienze collegamenti: il DNA.

il DNA. Geografia collegamenti: Gli Stati Uniti d’America.

Gli Stati Uniti d’America. Diritto collegamenti: il riconoscimento della parità giuridica: spiegazione.

il riconoscimento della parità giuridica: spiegazione. Arte collegamenti: l’influenza etnica africana nell’arte.

l’influenza etnica africana nell’arte. Musica collegamenti: Il Jazz

TESINA ESAMI TERZA MEDIA

Oltre alla tesina sul razzismo, ecco tutte le risorse per affrontare al meglio l’esame di terza media:

Da non perdere: Esame terza media: come fare la tesina

Vuoi qualche spunto originale? Non perderti: