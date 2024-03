I Pinguini Tattici Nucleari annunciano un nuovo tour per il 2025: ecco tutti i dettagli

La band italiana “Pinguini Tattici Nucleari” ha annunciato un grande ritorno negli stadi per il 2025, suscitando grande entusiasmo tra i loro numerosissimi fan. Forte del sold out per tutte le date di “Non Perdiamoci Mica di Vista”, tour che partirà la prossima settimana nei palazzetti, la band si prepara già a tornare sul palco nel 2025 con nuove energie e una serie di date negli stadi più grandi e famosi d’Italia.

Il successo del tour precedente

Il tour del 2022 è stato un trionfo per i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno riempito palazzetti e stadi di tutta Italia, ottenendo anche il titolo di tour di maggior successo dell’anno. Adesso, dopo il meritato riposo, la band è pronta a regalare ai propri fan un’altra serie di indimenticabili performance.

Le date del tour 2025 sono state ufficialmente annunciate in diretta al TG1. Ecco il calendario completo:

– 7 Giugno 2025: Reggio Emilia, RCF Arena

– 10 e 11 Giugno 2025: Milano, Stadio San Siro

– 14 Giugno 2025: Treviso, Arena della Marca

– 17 Giugno 2025: Torino, Stadio Olimpico Grande Torino

– 21 Giugno 2025: Ancona, Stadio del Conero

– 25 Giugno 2025: Firenze, Visarno Arena

– 28 Giugno 2025: Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

– 4 Luglio 2025: Roma, Stadio Olimpico

La band ha anche condiviso un messaggio sul proprio profilo social, anticipando l’arrivo di nuova musica nei prossimi mesi.

Dove e quando acquistare i biglietti

I biglietti per il tour del 2025 saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di domani, 27 Marzo 2024, su Ticketone. Si consiglia di utilizzare esclusivamente i canali ufficiali per l’acquisto dei biglietti, evitando piattaforme secondarie non autorizzate.

Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari?

I Pinguini Tattici Nucleari, conosciuti anche come PTN, sono un gruppo musicale italiano nato a Bergamo nel 2010 da un gruppo di amici che si sono conosciuti a scuola. Il nome della band rimanda alla birra scozzese Tactical Nuclear Penguin e inizialmente ne fanno parte Francesco Bernuzzi, Claudio Cuter, Cristiano Marchesi, Lorenzo Pasini e Riccardo Zanotti. Cominciano a fare musica per divertimento, realizzando le cover in chiave metal di alcune canzoni di chiesa.

Ben presto la loro storia diventa una rapida ascesa, soprattutto grazie ai numerosi successi sul palco e sulle classifiche discografiche. Nel 2012 i Pinguini Tattici Nucleari pubblicano il loro primo EP “Cartoni animali” e, dopo l’ingresso del batterista Marco Sonzogni, Riccardo Zanotti diventa il front man e la voce della band.

Con ogni nuovo album, i Pinguini Tattici Nucleari hanno dimostrato un’estrema versatilità artistica e la capacità di reinventarsi senza perdere l’essenza che li rende unici. Hanno pubblicato “Il re è nudo” (2014) ‒ dopo il quale Bernuzzi e Sonzogni lasciano il gruppo e arrivano Matteo Locati (batteria) ed Elio Biffi (tastiera e voce) ‒,”Diamo un calcio all’aldilà” (2015), “Gioventù brucata” (2017), “Fuori dall’hype” (2019) e l’ultimo “Fake News” (2022): per tutti hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti che hanno consolidato il loro status di punto di riferimento nella scena musicale italiana.

Con il tour del 2025, i Pinguini Tattici Nucleari si preparano a regalare al loro pubblico un’altra indimenticabile esperienza musicale.