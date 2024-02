L'industria creativa e i giovani: gli studenti del SAE Institute si raccontano all'evento "The Home of the Future"

L’evento a Milano: “The Home of the Future”

Come sarà proiettata in futuro la musica e l’intero settore musicale? I giovani talenti creeranno progetti innovativi e originali? A questi quesiti si potrà rispondere all’evento di venerdì 16 gennaio 2024 all’ARCA di Milano, organizzato direttamente dagli studenti del corso Music Business del SAE Institute. La manifestazione si intitolerà “The Home of the Future”, e si potrà partecipare dalle ore 17.00 alle ore 23.00, incontrando numerosi studenti dell’università SAE milanese, i quali racconteranno il loro punto di vista sull’industria creativa e il suo futuro. L’evento è gratuito, ma occorre registrarsi sul sito dell’università per avere il posto assicurato.

Durante la serata, il pubblico parteciperà a diversi “talk” tra gli studenti iscritti al corso musicale, con la presenza della moderatrice Margherita Devalle, speaker, conduttrice e direttrice del podcast “Fatti Furba”. Inoltre, all’evento saranno presenti delle personalità esperte del settore musicale, come il produttore Alex Trecarichi, che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo, Nico Gulino e Marco Corbo di Nam Studio, Jacopo Mele di Aurora Fellows e Sara Olivetti della major Sony Music Italy.

In una seconda parte della manifestazione, circa dalle ore 20.00, ci sarà l’esibizione di un artista specializzato nel genere “indie”, ossia Giallo, il quale intratterrà con un suo showcase personale. Successivamente è in programma la cerimonia durante cui verranno consegnati i diplomi di fine corso agli studenti della SAE appena diplomati, organizzatori del medesimo evento l’anno precedente.

Gli argomenti trattati all’evento del SAE Institute

Le tematiche al centro dei talk di venerdì 16 febbraio all’ARCA di Milano saranno in merito al settore dell’industria musicale, quali trasformazioni tecnologiche si affronteranno e quale sarà il futuro dei giovani professionisti dell’ambito creativo. Inoltre, durante la serata dell’evento saranno previsti dei confronti diretti tra i professionisti, gli studenti della SAE e il pubblico stesso, per concretizzare idee e concetti volti a concepire la musica in un futuro diverso. L’industria creativa musicale, dopotutto, diventerà sempre più un mondo complesso, e gli studenti dell’istituto universitario SAE racconteranno la loro esperienza e le loro prospettive al “The Home of the Future”.

Le dichiarazioni di Francesco De Giorgio

A tal proposito, il campus manager del SAE Institute di Milano, Francesco De Giorgio ha dichiarato riguardo l’evento:

“Organizzare un evento culturale non è cosa semplice specialmente per studenti ancora in corso e, ancor più, se l’evento in questione rientra tra gli esami curricolari. Da sempre promuoviamo nei nostri corsi di studio il metodo learning by doing: mettere in pratica sin da subito i concetti appresi in contesti reali, professionali”.

Inoltre, De Giorgio ha aggiunto:

“The Home of the Future è un format ideato dagli stessi studenti del corso di Music Business e tramandato di anno in anno, di classe in classe, per l’esame di Creative Studio. Ci rivolgiamo agli studenti, agli alunni e agli utenti interessati di innovazione e tecnologia in campo multimediale e l’obiettivo è coinvolgere il pubblico stesso in un confronto sui trend del settore con gli esponenti più influenti e più interessanti del panorama culturale creativo italiano”.

Insomma, il manager e organizzatore De Giorgio ha confermato che la manifestazione “The Home of the Future” sarà una occasione unica per stare insieme al pubblico e confrontarsi in modo costruttivo, scambiandosi idee e cercando di comprendere quali potrebbero essere le prospettive future di un settore meraviglioso e creativo, ossia quello musicale.