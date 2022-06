Maestra attacca mascherina con lo scotch all’alunno: il fatto

La situazione dell’obbligo delle mascherine a scuola ormai sta diventando un vero e proprio caso. Ci sono docenti che protestano e vengono sospesi, bambini che vengono cacciati dalla classe. Questa volta invece è successo anche di peggio. In un paesino in provincia di Belluno una maestra è stata addirittura denunciata per alcune azioni. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, una mamma avrebbe denunciato in una insegnante, rea di aver attaccato con lo scotch la mascherina sulla faccia di suo figlio. La lamentele del bambino di otto anni sul fatto di fare fatica a respirare non hanno convinto la docente che ha compiuto questo gesto estremo.

Subito il fatto è stato raccontato nella chat di classe e da qui è scoppiata la polemica. La maestra si sarebbe giustificata, parlando di uno scherzo. La sua intenzione non era assolutamente quella di bloccargli la respirazione. La mamma in questione però non ci sta, come fa sapere al Corriere: “Sono ancora senza parole […] Vado avanti perché è giusto che questo sistema cambi e torni ad essere umano“.

Per quanto riguarda le mascherine a scuola ancora non è chiaro cosa accadrà dopo il 15 giugno. Notizia dell’ultima ora è che potrebbe essere deciso direttamente con sentenza il ricorso amministrativo con il quale si sollecita il Tar del Lazio a decidere se gli esami di maturità e di terza media dovranno svolti con o senza questo oggetto. L’associazione di consumatori ha sollevato questione di legittimità costituzionale del Decreto-legge 52/2021 che, il 22 aprile scorso, ha disposto “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”. Non è chiaro perché sia obbligatoria la mascherina a scuola quando non vale lo stesso per i lavoratori in generale. Ha dichiarato in merito il leader della Lega Matteo Salvini: “Buon penultimo giorno di scuola ai ragazzi e agli insegnanti. Il penultimo giorno con la mascherina: solo in Italia costringiamo bimbi e insegnanti a restare 6 ore con 30 gradi senza alcun senso con la faccia coperta. Speriamo possano fare la maturità respirando“.