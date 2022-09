Primo giorno di scuola: studente spruzza spray urticante

Il primo giorno di scuola è già arrivato per parecchi studenti italiani. Non senza colpi di scena. Se in una scuola della provincia di Napoli le lezioni sono state sospese il secondo giorno per il furto dei rubinetti dai bagni che hanno provocato l’allagamento dei corridoi rendendo, di fatto, impossibile lo svolgimento delle lezioni, anche in un istituto di Sassuolo si è verificata una bravata. Siamo in una scuola superiore della città della provincia di Modena, in Emilia-Romagna. Uno studente ha spruzzato all’interno della propria classe una bomboletta di spray al peperoncino. Ma perché? E come sono andate poi le cose?

Studente spruzza spray urticante

Lo spray urticante è uno strumento di difesa personale utilizzato non solo dalle donne, ma anche dalle forze armate. Può risultare utile in caso di pericoli quali aggressioni o furti, o per sedare la violenza altrui. In molti lo hanno in borsa o in auto per sentirsi più sicuri e, in quest’ottica, è utile da usare. Ma in questo caso siamo all’interno di una comunissima classe di scuola superiore. Qui, un alunno lo ha spruzzato in aula provocando naturalmente lo scompiglio generale con tanto di fuga di docenti e alunni e non poca preoccupazione per la salute di chi vi sia entrato in contatto.

Fortunatamente nessuna conseguenza

Per fortuna lo spray non ha provocato conseguenze rilevanti per le persone presenti nella stanza. Tutto si è risolto senza dover ricorrere ai soccorsi. Naturalmente sono però arrivati i carabinieri allertati dalla scuola, che si sono subito premurati di indagare sulle dinamiche dell’accaduto, di accertare le responsabilità e di trovare il colpevole. Il gesto è stato goliardico, è vero, ma avrebbe potuto provocare conseguenze spiacevoli, su questo non c’è dubbio. Una volta recuperata dai carabinieri, la bomboletta è stata portata via dalla scuola e le lezioni si sono svolte regolarmente, perlomeno nelle altre classi.

Spray al peperoncino cosa provoca

Una volta spruzzato, lo spray al peperoncino provoca bruciore, dolore e lacrimazione, se entra in contatto con gli occhi di una persona. Ciò in quanto contiene una sostanza urticante, un composto infiammatorio noto come capsaicina. Non causa danni permanenti agli occhi, ma se una cosa è certa è che un suo ripetuto uso possa provocare problemi alla cornea. Inoltre può causare un temporaneo bruciore ai polmoni che rende difficile la respirazione, iperproduzione di muco, tosse, infiammazione e gonfiore. I suoi effetti svaniscono di norma entro 20 minuti.

