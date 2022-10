Sofia Grimaldi è la vincitrice del concorso indetto per trovare il logo del programma Erasmus. Studentessa palermitana frequentante la 3B dell’Ics Cruillas di Palermo, è stata lei, o meglio il suo disegno, ad aggiudicarsi la vittoria. Sbaragliando la concorrenza, ovvero gli oltre 50 disegni provenienti dalle scuole di Portogallo, Grecia, Cipro e Svezia. Il logo, realizzato in formato elettronico e digitalizzato della studentessa, è stato ritenuto idoneo dalla commissione preposta alla scelta, di diventare quello ufficiale del programma di interscambio internazionale.

Studentessa palermitana vince concorso logo Erasmus

Grande soddisfazione non solo per l’alunna, ma anche per l’intero istituto. A tal proposito Maria Rosa Caldarella, Dirigente scolastico dell’Ics Cruillas, ha dichiarato “Siamo onorati di avere avuto questo riconoscimento al lavoro della nostra scuola”. E ancora:

“L’Erasmus offre la preziosa occasione di avere contatti con coetanei che vengono da altre nazioni”, continua la Dirigente scolastica, “ma nel nostro quartiere rappresenta un’esperienza unica, se si pensa che alcuni ragazzi hanno difficoltà a raggiungere il centro città e che invece grazie all’Erasmus varcano i confini nazionali per incontrarsi alla pari con compagni di differenti nazionalità, sentendosi davvero, probabilmente per la prima volta, cittadini europei”.

Il logo è stato anche trasformato in un murales presso la scuola greca che lo scorso maggio aveva ospitato la mobilità del progetto.

Cos’è l’Erasmus

L’Erasmus è un programma fondato dalla Commissione Europea nel 1987 che ha lo scopo di finanziare progetti di scambio internazionale. Il programma è sempre più popolare, e non c’è da stupirsi in quanto è il più conosciuto tra i tanti programmi di scambio di studenti internazionali. Consente ai partecipanti di studiare nelle università degli stati membri dell’UE per determinati periodi di tempo. Con tutti i vantaggi che questo comporta non solo sotto il punto di vista della formazione scolastica, ma anche di quella personale. E’ un’esperienza che apre la mente, che permette di socializzare, di confrontarsi con altre culture e di arricchirsi notevolmente.

Può partecipare chi, iscritto ad una scuola superiore, una facoltà universitaria o in possesso di un diploma ufficiale, abbia completato con successo il primo anno di studio. Nel progetto sono inclusi circa 30 paesi europei: tra questi la Germania, la Spagna, la Francia, la Svezia, il Regno Unito e i Paesi Bassi oltre che l’Italia. Ovviamente molto importante è la scelta del paese di destinazione. Dovrebbe trattarsi di un luogo che si abbia veramente voglia di conoscere.

