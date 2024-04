Le certificazioni linguistiche riconosciute dal MIUR rappresentano un asset fondamentale per la carriera degli insegnanti. Queste certificazioni attestano il possesso di competenze linguistiche adeguate, essenziali per insegnare in contesti bilingue o per partecipare a programmi scolastici che integrano l’insegnamento di una seconda lingua. Inoltre, sono spesso un requisito per l’accesso a ruoli educativi in contesti internazionali o per partecipare a scambi culturali e accademici.

Per gli insegnanti, il possesso di una certificazione linguistica MIUR non solo apre la porta a nuove opportunità professionali, ma è anche un mezzo per garantire e attestare la qualità dell’insegnamento offerto agli studenti. Questo aspetto è particolarmente rilevante in un’epoca in cui la conoscenza di lingue straniere è sempre più vista come una competenza essenziale. Un altro vantaggio delle certificazioni linguistiche per insegnanti è la loro spendibilità nelle graduatorie e nei concorsi scolastici, in quanto permettono di ottenere punteggi aggiuntivi.

Tra gli enti accreditati dal Miur per le certificazioni linguistiche troviamo le università telematiche ed EIPASS: andiamo a scoprire la loro offerta formativa.

In questa guida:

Certificazioni Linguistiche: le opzioni online

Ecco tutti i dettagli delle certificazioni linguistiche online:

Certificazioni Linguistiche: quali sono

Ogni certificazione ha i suoi specifici livelli di competenza, i quali sono allineati al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), che va dal livello A1, indicativo di una competenza di base, fino al livello C2, che indica una padronanza quasi nativa della lingua. Andiamo a vedere le principali certificazioni divise per lingue:

Certificazioni di Inglese riconosciute dal Miur 2024:

PEIC (Pearson English International Certificate): conosciuto anche come PTE, è riconosciuto dal MIUR e utile per concorsi pubblici. Offre modalità di esame sia cartacea che computerizzata e copre tutti i sei livelli del QCER, senza scadenza. ESOL (English for Speakers of Other Languages): riconosciute per dimostrare la competenza in inglese dei non madrelingua, queste certificazioni sono offerte in collaborazione con EIPASS e LanguageCert. TOEFL: focalizzato sull’uso accademico dell’inglese, gode di ampio riconoscimento internazionale. Cambridge: una serie di esami che coprono diversi livelli di competenza, riconosciuti sia in ambito accademico che professionale.

Certificazioni di Spagnolo:

DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera): l’unico esame di spagnolo riconosciuto dal MIUR in Italia, che offre otto tipi di esami per le certificazioni General ed Escolar, senza scadenza di validità.

Certificazioni di Francese:

DELF (Diplôme d’Études en Langue Française): copre i livelli da A1 a B2 e si focalizza su competenze linguistiche generali.

DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française): estende la certificazione ai livelli più alti, C1 e C2, evidenziando una competenza avanzata.

Certificazioni di Tedesco:

Goethe-Zertifikat: riconosciuto internazionalmente, copre vari livelli di competenza e è offerto dall’Istituto Goethe.

DSD (Deutsches Sprachdiplom): fornito dalla KMK, non solo valuta la competenza linguistica ma anche la conoscenza culturale tedesca.

TELC Deutsch Test: valida in tutta Europa, questa certificazione comprende quattro prove per valutare la competenza in tedesco.

ÖSD Zertifikat: offerto dall'Österreich Institut, valuta competenze scritte e orali in sei livelli.

Le certificazioni linguistiche delle graduatorie docenti relative ai livelli B2, C1 e C2 sono particolarmente utili in ambito accademico e professionale, permettendo di ottenere punteggi più alti nelle graduatorie l’insegnamento.

Certificazioni Linguistiche Online: i vantaggi

Le università telematiche offrono un modo flessibile e accessibile per ottenere certificazioni linguistiche riconosciute. Questi istituti utilizzano piattaforme online per fornire corsi di lingua che possono essere seguiti comodamente da casa, eliminando la necessità di spostamenti e permettendo agli studenti di studiare secondo i propri ritmi e orari.

Uno dei principali vantaggi delle certificazioni linguistiche offerte dalle università telematiche è l’accessibilità. Questi corsi sono spesso più economici rispetto alle opzioni tradizionali e possono essere personalizzati in base alle esigenze specifiche degli studenti. Inoltre, la modalità online consente di accedere a risorse didattiche aggiornate e a strumenti interattivi che possono arricchire l’esperienza di apprendimento.

Un altro vantaggio significativo è la flessibilità. Gli studenti possono organizzare il loro studio intorno ad altri impegni, come lavoro o famiglia, e possono avanzare nel corso a proprio ritmo. Questa flessibilità è particolarmente vantaggiosa per gli adulti che cercano di bilanciare la formazione continua con altre responsabilità.

Certificazioni Linguistiche: punteggio GPS e altre graduatorie

Le certificazioni linguistiche rivestono un ruolo essenziale in vari ambiti delle graduatorie e dei concorsi, con un sistema di punteggio che differisce a seconda dell’utilizzo. Di seguito, esaminiamo le principali applicazioni e il valore attribuito a ciascun livello di certificazione.

Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)

Le certificazioni linguistiche delle graduatorie GPS sono valutate come segue:

Punteggio certificazione linguistica B2: 3 punti

Punteggio certificazione linguistica C1: 4 punti

Punteggio certificazione linguistica C2: 6 punti

È possibile aumentare ulteriormente il punteggio attraverso i corsi CLIL (Content and Language Integrated Learning), i quali da soli valgono 1 punto, ma se combinati con una certificazione linguistica, il punteggio sale:

CLIL + B2: 6 punti

CLIL + C1: 7 punti

CLIL + C2: 9 punti

Tuttavia, per ogni lingua straniera viene valutato solo il titolo di livello più alto posseduto.

Concorsi docenti e pubblici

Le certificazioni linguistiche del concorso docenti 2024 ricoprono una certa importanza: di fatto, la certificazione C1 vale 3,75 punti, mentre la certificazione C2 vale 5 punti. Questi attestati sono importanti soprattutto per insegnanti e aspiranti docenti, ma trovano applicazione anche in altri contesti concorsuali. Il valore del punteggio varia in base al livello della certificazione e al tipo di concorso, con punteggi più alti per livelli superiori. I concorsi che tipicamente richiedono certificazioni linguistiche includono quelli del Comune, della Regione, della Provincia, della Polizia di Stato e dell’Inps.

Riconoscimento CFU Universitario

Ottenere una certificazione linguistica riconosciuta dal Miur è utile anche per il riconoscimento CFU nel contesto accademico, permettendo di evitare la ripetizione di esami su competenze già dimostrate, favorendo così un accorciamento del percorso di studi in caso di nuova iscrizione o trasferimento tra università.

Certificazioni Linguistiche Riconosciute dal MIUR: i costi

Il costo delle certificazioni linguistiche va dai 300 ai 400 € e può variare a seconda della lingua, del livello di competenza valutato e dell’ente certificatore. Generalmente, i prezzi possono variare da qualche centinaio a diverse centinaia di euro. Le università telematiche, offrendo corsi online, possono spesso proporre tariffe più competitive rispetto agli enti che offrono solo percorsi formativi in presenza.

Inoltre, è importante considerare che questi costi possono rappresentare un investimento significativo per molti, ma sono giustificati dal valore che tali certificazioni possono aggiungere al curriculum di un individuo.

Senza contare che i corsi online riducono o eliminano vari costi associati all’istruzione tradizionale in presenza, come quelli per i materiali didattici, i trasporti e l’alloggio. Questo li rende particolarmente vantaggiosi per studenti che lavorano o che hanno impegni familiari.

Per gli insegnanti attivi e gli aspiranti insegnanti, esiste la possibilità di utilizzare il bonus docenti di 500 euro per finanziare l’iscrizione a corsi di laurea, master e corsi di perfezionamento nelle università online. Questo rappresenta un sostegno economico significativo per la formazione continua.