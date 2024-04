Corsi e Master CLIL online riconosciuti dal MIUR

Il Content and Language Integrated Learning (CLIL) è un approccio innovativo nell’educazione che integra l’apprendimento di una materia (content) con l’apprendimento di una lingua straniera.

Per insegnare questa metodologia, è necessario frequentare un corso di perfezionamento CLIL, i quali consentono di conseguire un’abilitazione apposita. Inoltre, grazie alle certificazioni CLIL ottenute al termine di questi corsi, sarà possibile ottenere dei punteggi utili ai fini di graduatorie e concorsi del mondo scuola.

I corsi CLIL si rivolgono principalmente a docenti di scuola primaria e secondaria, e professionisti dell’educazione che desiderano specializzarsi nell’insegnamento bilingue. L’obiettivo è quello di preparare gli educatori a utilizzare metodi didattici innovativi che integrano la lingua straniera come mezzo di insegnamento delle discipline curriculari, aumentando così l’efficacia dell’apprendimento e la motivazione degli studenti.

È possibile acquisire delle certificazioni CLIL nelle università telematiche riconosciute dal Miur: andiamo a scoprire di più nei prossimi paragrafi.

In questa guida:

Master CLIL online: offerta formativa

L’unico Master CLIL online presenta queste caratteristiche:

Per accedere al master è necessario avere una laurea triennale, magistrale o specialistica conseguita secondo l’ordinamento antecedente o successivo al D. M. 509/99.

Questo master non offre una certificazione CLIL, ma garantisce una formazione approfondita sull’uso integrato di strumenti avanzati, metodologie e approcci pedagogici, inclusa la metodologia CLIL.

Per ulteriori informazioni sul master CLIL, non esitare a contattare i nostri orientatori gratuitamente. Compila semplicemente il modulo disponibile in pagina per ottenere una consulenza il più presto possibile.

Corsi di perfezionamento CLIL online: quali sono

Parallelamente ai master, esistono numerosi corsi di perfezionamento CLIL online offerti dalle università telematiche. Questi corsi sono strutturati per approfondire specifiche competenze didattiche e metodologiche legate al CLIL, spaziando dalla gestione della classe multilingue alla progettazione di unità didattiche integrate. Ecco quali sono nello specifico:

Questi corsi sono flessibili e pensati per adattarsi alle esigenze di orario dei professionisti in attività, permettendo di conciliare lo studio con gli impegni lavorativi. I requisiti di accesso variano in base al corso scelto: ad esempio per iscriversi al corso di perfezionamento CLIL Pegaso ci vuole la laurea, mentre per il corso di perfezionamento CLIL eCampus “Nuova didattica per le lingue: la metodologia CLIL” è necessario avere il diploma di maturità o una laurea.

Se hai bisogno di maggiori info o ti serve assistenza per scegliere il corso CLIL online più adatto a te, compila il form in pagina e riceverai una consulenza gratuita al più presto.

Certificazione CLIL online: i vantaggi

Le università telematiche con corsi CLIL riconosciuti dal Miur offrono una serie di vantaggi. Ecco quelli principali:

Flessibilità di studiare ovunque e in qualunque momento : le università online permettono di seguire le lezioni online, senza la necessità di essere presenti in aula. Questo significa che gli studenti possono studiare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, a condizione di avere una connessione internet.

Riduzione al minimo degli spostamenti : le telematiche permettono di ridurre al minimo gli spostamenti, poiché gli studenti possono seguire le lezioni online e sostenere gli esami in sedi sparse in tutta Italia .

Accessibilità 24/7 : gli studenti possono accedere alle lezioni e al materiale didattico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso piattaforme e-learning .

Piattaforme e-learning : le università telematiche utilizzano piattaforme e-learning che consentono agli studenti di accedere a materiali didattici, video lezioni, forum di discussione e altri strumenti di supporto .

Teleconferenze : la didattica dei corsi online prevede teleconferenze che consentono agli studenti di interagire con docenti e colleghi in tempo reale .

Riconoscimento ufficiale : le telematiche rilasciano titoli di studio riconosciuti ufficialmente dal MIUR e monitorati annualmente dall’ANVUR per garantire la qualità dell’offerta formativa .

Corso CLIL e Certificazione Linguistica: punti in graduatoria

Il sistema di punteggio per la certificazione CLIL e le certificazioni linguistiche nei contesti delle graduatorie di insegnamento in Italia è piuttosto strutturato. Ecco i punti delle varie graduatorie scolastiche:

Graduatorie interne e trasferimenti: il completamento di un corso CLIL viene valutato con 1 punto. Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS): Senza certificazioni linguistiche aggiuntive, il corso CLIL vale 1 punto.

Con una certificazione linguistica, i punti aumentano in base al livello della certificazione: CLIL + B2: 6 punti CLIL + C1: 7 punti CLIL + C2: 9 punti

Requisiti per la certificazione CLIL: I docenti di scuola secondaria devono ottenere una certificazione linguistica di livello C1 o superiore entro tre anni dalla fine del corso CLIL.

I docenti di scuola dell’infanzia e primaria possono ottenere la certificazione finale CLIL con una certificazione linguistica di livello B2 o superiore. Titoli di perfezionamento specifici: Il titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL, ottenuto secondo l’articolo 14 del DM 249/2010 o un titolo di abilitazione all’insegnamento in CLIL in un paese UE, vale 6 punti nelle GPS. Master CLIL: Partecipare a un master CLIL, come quello offerto da eCampus, può valere 1 punto nelle GPS, con la possibilità di accumulare fino a 3 punti per un massimo di tre titoli ottenuti in tre anni accademici diversi.

Nelle graduatorie a esaurimento (GAE), il punteggio del master CLIL è di 3 punti.

Questo sistema di punteggio riflette l’importanza attribuita alla formazione linguistica e specialistica nella metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), riconoscendo vari livelli di competenza linguistica e formazione professionale specifica.

Master e Corsi CLIL online: i costi

Il costo dei master e dei corsi CLIL online si colloca generalmente tra i 450 e i 500 euro. Questa variazione nei prezzi può dipendere sia dal tipo di corso sia dall’istituto di formazione scelto. Le università telematiche, in particolare, offrono spesso una struttura di costi più vantaggiosa rispetto alle istituzioni tradizionali. Questo vantaggio si riflette non solo nelle tasse di iscrizione, ma anche nei costi indiretti.

Per esempio, partecipare a un corso CLIL online elimina la necessità di viaggi quotidiani verso un campus universitario, riducendo così notevolmente le spese di viaggio e di alloggio. Anche il materiale didattico è reso disponibile in formato digitale, il che può abbattere o eliminare i costi legati all’acquisto di libri di testo e di altre risorse cartacee.

In aggiunta, le università telematiche spesso offrono svariate convenzioni che possono permettere ulteriori risparmi. Un’altra possibilità per gli insegnanti è quella di utilizzare il bonus docenti di 500 euro per coprire i costi di iscrizione a corsi di laurea online, master nell’ambito dell’insegnamento e corsi di aggiornamento professionale.

Se desideri ottenere più informazioni sui corsi CLIL online, ti consigliamo di contattare gli esperti tramite il form presente nella pagina per una consulenza gratuita.