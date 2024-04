Corsi LIM e Tablet online riconosciuti dal MIUR

Nell’era digitale, l’istruzione ha subito una trasformazione significativa con l’introduzione delle tecnologie didattiche avanzate. Tra queste, i corsi online per l’uso della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e dei tablet stanno guadagnando sempre più terreno, specialmente nelle università telematiche.

Questi corsi LIM e Tablet, riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, offrono agli insegnanti in ruolo e agli aspiranti tali possibilità di arricchire il proprio bagaglio didattico attraverso l’uso efficace di questi strumenti tecnologici. E non solo: si tratta anche di corsi che rilasciano punteggio utili ai fini delle graduatorie scolastiche.

Le università telematiche italiane offrono una varietà di corsi LIM e dei tablet accreditati dal Miur e dedicati agli insegnanti che intendono integrare queste tecnologie nelle loro aule. Questi corsi vengono erogati in modalità completamente online, permettendo una flessibilità significativa e l’accesso a risorse didattiche interattive che possono essere fruite comodamente da casa.

In questa guida:

Corsi LIM e Tablet riconosciuti dal MIUR: le opzioni online

Ecco tutti i corsi LIM e Tablet offerti dalle università telematiche riconosciute dal Miur:

Corsi LIM: le caratteristiche

I corsi LIM riconosciuti dal Miur sono progettati per offrire una formazione approfondita sull’utilizzo delle Lavagne Interattive Multimediali, strumenti che stanno rivoluzionando il modo di insegnare nelle scuole moderne. Questi corsi mirano a fornire non solo le competenze tecniche necessarie per operare con le LIM, ma anche le abilità pedagogiche per integrarle efficacemente nell’ambiente educativo.

La formazione tecnica include l’apprendimento dell’installazione fisica delle lavagne, la manutenzione ordinaria e la risoluzione dei problemi più comuni. Inoltre, i corsisti vengono istruiti sull’utilizzo dei software dedicati alla LIM, che permettono di creare materiale didattico interattivo come mappe, diagrammi animati e quiz interattivi. Questo approccio pratico assicura che gli insegnanti possano utilizzare la LIM per trasformare le loro aule in ambienti di apprendimento dinamici e coinvolgenti.

Dal punto di vista pedagogico, il corso esplora diverse metodologie didattiche che possono essere arricchite tramite l’uso della LIM. Si discute di come queste tecnologie possano facilitare un apprendimento più collaborativo e inclusivo, adattandosi a vari stili di apprendimento degli studenti. Gli insegnanti imparano a progettare lezioni che sfruttano la tecnologia per coinvolgere visivamente e tattilmente gli studenti, rendendo l’apprendimento un’esperienza più attiva e meno frontale.

Corsi Tablet: le caratteristiche

I corsi dedicati all’uso dei tablet in ambito educativo sono focalizzati sul massimizzare le potenzialità di questi dispositivi mobili per arricchire l’esperienza di apprendimento. Questi corsi abbracciano un’ampia gamma di tematiche, dalla gestione tecnica dei dispositivi alla loro integrazione didattica.

Sul fronte tecnico, i partecipanti di un corso Tablet vengono formati su come configurare i tablet per l’uso in classe, gestire le impostazioni di sicurezza e mantenere i dispositivi aggiornati e operativi. Inoltre, viene data grande importanza alla scelta delle app educative, insegnando ai corsisti come valutare l’affidabilità e l’efficacia delle diverse applicazioni disponibili sul mercato.

Dal punto di vista pedagogico, il corso copre strategie per integrare i tablet nel curriculum esistente in modo che arricchiscano gli approcci educativi tradizionali. I formatori esplorano tecniche per stimolare l’interazione e la collaborazione tra studenti attraverso progetti di gruppo e attività che sfruttano le capacità multimediali e di connettività dei tablet. Si discute anche di come i tablet possano supportare l’apprendimento personalizzato e differenziato, permettendo agli studenti di procedere al proprio ritmo e secondo i propri interessi, il che è particolarmente vantaggioso in classi eterogenee.

Certificazione LIM e Tablet online: i vantaggi

Ottenere una certificazione LIM e Tablet nel campo delle tecnologie educative può aprire molte porte nel settore dell’istruzione. I corsi online riconosciuti dal MIUR non solo garantiscono un insegnamento di qualità e in linea con gli standard nazionali, ma offrono anche la flessibilità necessaria per gli insegnanti e i professionisti dell’educazione che hanno impegni lavorativi.

Il vantaggio principale di conseguire delle certificazioni LIM o Tablet online è la possibilità di accedere a contenuti aggiornati e interazioni con docenti esperti, indipendentemente dalla posizione geografica del partecipante. Inoltre, la modalità e-learning consente di rivisitare le lezioni a proprio piacimento, facilitando un apprendimento personalizzato che può essere adattato al proprio ritmo di studio.

Certificazione LIM e Tablet: punteggio in graduatoria

La certificazione LIM e quella relativa ai Tablet, considerate nell’ambito delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), sono classificate come certificazioni informatiche. Questi ultimi attribuiscono fino a un massimo di 2 punti, con ciascuna certificazione valutata 0,5 punti sia nella prima che nella seconda fascia delle GPS, fino a un limite di quattro titoli.

Per l’accreditamento dei corsi LIM online nei punteggi GPS, è essenziale che siano riconosciuti dal MIUR. Ad esempio, i corsi offerti dall’Università Telematica Unimarconi sono adeguati a questo scopo. Il corso LIM e Tablet dell’Università Telematica eCampus, precedentemente menzionato, offre 1 punto come corso di perfezionamento nelle GPS, mentre per la stessa tipologia di corso, nelle graduatorie GAE, il punteggio assegnato è di 3 punti. È possibile ottenere fino a 3 punti accumulando titoli in tre anni accademici distinti.

Riepilogando, i punti si distribuiscono nel modo seguente:

Punteggio per corsi LIM: 0,5 punti.

Punteggio per corsi Tablet: 0,5 punti.

Punteggio per corsi di perfezionamento nelle GPS: 1 punto.

Punteggio per corsi di perfezionamento per docenti eCampus nelle GAE: 3 punti.

Corsi LIM e Tablet riconosciuti dal Miur: i costi

I costi dei corsi LIM e Tablet oscillano tra i 120 e i 300 euro, mentre il corso di perfezionamento eCampus è offerto a 500 euro. I vantaggi dell’e-learning nei corsi LIM online includono la riduzione di costi tipici dello studente universitario: il materiale didattico è interamente accessibile online, eliminando la necessità di acquistare testi aggiuntivi. Inoltre, i corsisti si recano in sede solo per gli esami, risparmiando su trasporti e altri costi logistici. Con sedi universitarie diffuse in tutta Italia, è improbabile non trovarne una vicina.

Le università telematiche propongono inoltre sconti sulle tasse a diverse categorie di studenti e permettono l’uso del bonus docenti di 500 euro per l’acquisto dei corsi LIM, Tablet o dei corsi di perfezionamento per docenti online.