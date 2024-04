I corsi di formazione online per docenti rappresentano una risorsa fondamentale per l’aggiornamento professionale continuo. Questi programmi sono progettati per fornire agli insegnanti le competenze necessarie per affrontare le sfide dell’educazione moderna, dalla gestione della classe all’integrazione di nuove tecnologie didattiche.

Attraverso piattaforme e-learning, i docenti possono accedere a contenuti formativi aggiornati, interagire con esperti del settore e scambiare esperienze con colleghi da tutto il mondo, tutto questo con una flessibilità che si adatta perfettamente ai loro impegni professionali e personali. Inoltre, i corsi di aggiornamento per docenti consentono di ottenere punti aggiuntivi per le graduatorie del mondo scuola.

L’offerta formativa in ambito di corsi online per docenti è estremamente variegata e spazia da tematiche pedagogiche a quelle tecnologiche. Molti corsi si concentrano sul miglioramento delle metodologie didattiche, come l’uso del pensiero critico in aula o l’implementazione di strategie di apprendimento cooperativo. Altri corsi possono includere temi come la gestione dell’inclusione scolastica per studenti con bisogni speciali o l’adozione di tecnologie digitali come strumenti di supporto all’insegnamento. Andiamo a scoprire tutte le altre caratteristiche dei corsi di aggiornamento per insegnanti riconosciuti dal Miur!

In questa guida:

Corsi di perfezionamento per Docenti online

Ecco i corsi di formazione per insegnanti offerti dalle università online:

I corsi di aggiornamento per docenti online possono durare un anno come due, a seconda della tematica trattata. Per quanto riguarda il titolo d’accesso, l’ateneo che eroga il corso può richiedere il solo diploma di maturità oppure il possesso della laurea.

Ti serve aiuto per scegliere il corso più adatto alle tue esigenze?

Corsi di aggiornamento per docenti: a chi sono dedicati

I corsi di aggiornamento online sono ideati per rispondere alle esigenze di una vasta gamma di docenti. Insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie e universitarie trovano in questi corsi opportunità per affinare le proprie abilità. Non solo: anche formatori corporate e educatori non formali possono trarre vantaggio da questi percorsi formativi.

Per esempio, i docenti che stanno introducendo l’educazione digitale nelle loro aule possono beneficiare di specifici moduli su come utilizzare efficacemente gli strumenti online per migliorare l’engagement degli studenti. Allo stesso modo, insegnanti che si occupano di classi multiculturali possono trovare corsi dedicati alle migliori pratiche per la gestione della diversità culturale. Ci sono anche diversi corsi di aggiornamento per insegnanti della scuola primaria.

Nello specifico, tra i corsi di perfezionamento per insegnanti più richiesti troviamo queste proposte:

Corsi DSA : forniscono strategie mirate per supportare efficacemente gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, migliorando le loro competenze e l’autonomia scolastica.

: forniscono strategie mirate per supportare efficacemente gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, migliorando le loro competenze e l’autonomia scolastica. Corsi BES : offrono metodi e tecniche per accogliere e promuovere il successo educativo di alunni con bisogni educativi speciali, attraverso un approccio personalizzato e inclusivo.

: offrono metodi e tecniche per accogliere e promuovere il successo educativo di alunni con bisogni educativi speciali, attraverso un approccio personalizzato e inclusivo. Corsi su tecnologie didattiche : introducono le più recenti tecnologie educative e mostra come integrarle efficacemente nell’insegnamento per arricchire l’esperienza di apprendimento degli studenti.

: introducono le più recenti tecnologie educative e mostra come integrarle efficacemente nell’insegnamento per arricchire l’esperienza di apprendimento degli studenti. Corsi CLIL (Content and Language Integrated Learning) : preparano gli insegnanti a utilizzare una lingua straniera come mezzo di insegnamento per materie non linguistiche, potenziando sia la competenza linguistica che quella disciplinare degli studenti.

: preparano gli insegnanti a utilizzare una lingua straniera come mezzo di insegnamento per materie non linguistiche, potenziando sia la competenza linguistica che quella disciplinare degli studenti. Corsi di insegnamento di lingua italiana agli stranieri L2: consentono di sviluppare competenze didattiche specifiche per l’insegnamento dell’italiano a parlanti di altre lingue, con focus su metodologie efficaci e inclusione culturale.

Corsi di aggiornamento per insegnanti: i vantaggi delle telematiche

Ci sono diversi motivi per cui vale la pena frequentare un corso di formazione per docenti presso le università telematiche riconosciute dal Miur. Vediamone insieme alcuni:

Accessibilità e flessibilità: grazie alle tecnologie telematiche, i corsi possono essere seguiti da qualsiasi luogo dotato di una connessione internet. Questo elimina le barriere fisiche alla partecipazione e consente agli insegnanti di gestire il loro impegno formativo senza dover rinunciare ad altri aspetti della loro vita professionale e personale. La possibilità di accedere ai materiali didattici in qualsiasi momento rende l’apprendimento estremamente flessibile. Apprendimento personalizzato: le piattaforme e-learning offrono spesso strumenti che permettono ai partecipanti di personalizzare il proprio percorso formativo. Gli insegnanti possono quindi concentrarsi su aree che ritengono più utili per il loro sviluppo professionale, procedendo a un ritmo che si adatta alle loro necessità senza la pressione di dover seguire un programma rigido. Interazione e collaborazione: anche se a distanza, le moderne piattaforme e-learning sono progettate per favorire l’interazione. Forum online, webinar e progetti di gruppo virtuali permettono ai docenti di scambiarsi idee, esperienze e strategie didattiche, arricchendo così il loro processo di apprendimento e promuovendo un ambiente collaborativo. Costi ridotti: i corsi online possono ridurre significativamente i costi associati alla formazione, come quelli di viaggio, alloggio e materiali stampati. Questo rende la formazione più accessibile e può permettere a un maggior numero di insegnanti di partecipare. Aggiornamento continuo: le tecnologie telematiche permettono un facile aggiornamento dei contenuti didattici, garantendo che i materiali di studio siano sempre attuali e pertinenti alle ultime evoluzioni nel campo dell’educazione.

Corsi di perfezionamento per docenti: punteggio graduatoria

I corsi per insegnanti sono essenziali per acquisire punteggi utili per posizionarsi nelle diverse graduatorie, come le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). È fondamentale consultare la tabella di valutazione titoli ufficiale, che viene aggiornata ogni due anni, per conoscere i punti esatti assegnati; l’attuale versione sarà valida fino al 2024.

Qui di seguito, è presentato un riepilogo dei punteggi attribuibili ai corsi di perfezionamento online per docenti:

Perfezionamento CLIL : 3 punti se abbinato a una certificazione linguistica, altrimenti 1 punto.

: 3 punti se abbinato a una certificazione linguistica, altrimenti 1 punto. Perfezionamento biennale : 2 punti, che salgono a 5 punti per le graduatorie interne e le graduatorie di mobilità per i Docenti di Ruolo.

: 2 punti, che salgono a 5 punti per le graduatorie interne e le graduatorie di mobilità per i Docenti di Ruolo. Corsi di perfezionamento generici: 1 o 3 punti, a seconda del caso. Specificatamente, i diplomi di perfezionamento post diploma o post laurea, equivalenti a 60 CFU con esame finale, possono raggiungere fino a 3 punti se ottenuti in tre anni accademici distinti e limitatamente a un massimo di tre titoli.

Inoltre, oltre alle GPS, esistono le Graduatorie a Esaurimento (GAE), valide fino al 2025. In queste graduatorie, i corsi di perfezionamento da 60 CFU attribuiscono 3 punti, mentre quelli biennali da 120 CFU conferiscono 6 punti.

Corsi di formazione online per docenti: i costi

I corsi di perfezionamento online per docenti hanno costi che oscillano tra 450 e 1.000 euro a seconda dell’ateneo, del tipo di corso e della sua durata. Tuttavia, è importante considerare questo come un investimento nella propria carriera, che può portare a miglioramenti salariali e a nuove opportunità professionali.

In più, è fondamentale evidenziare che gli studenti delle università online hanno l’opportunità di risparmiare significativamente sugli acquisti di materiali didattici e sui costi di trasporto, dato che la necessità di recarsi fisicamente in sede si limita ai soli esami, con sedi disponibili su tutto il territorio nazionale.

Le università online mettono anche a disposizione diverse agevolazioni economiche per vari gruppi di persone, rendendo più accessibile l’istruzione e abbassando i costi di iscrizione. Un ulteriore beneficio è la flessibilità nel pagamento delle tasse universitarie, che possono essere rateizzate, permettendo di evitare il pagamento immediato dell’intera cifra.

Non meno importante è l’opportunità di utilizzare il bonus docenti di 500 euro per iscriversi a corsi di laurea online, master e altri corsi di perfezionamento.

Vuoi ricevere maggiori informazioni sui corsi riconosciuti dal Miur per docenti?