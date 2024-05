La reputazione della LUISS come istituzione di alta qualità nel campo dell’economia, del diritto, della politica e delle scienze sociali è ampiamente riconosciuta. Nel panorama accademico italiano e internazionale questa università continua ad essere un’istituzione stimata e rispettata. Questa percezione è confermata, o meno, dalle opinioni e recensioni online?

In breve, è consigliato iscriversi alla LUISS? Di seguito una panoramica delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti LUISS, che ti aiuterà a farti un’idea.

Università LUISS: le opinioni degli studenti

La LUISS, o anche Università LUISS Guido Carli, è una delle università private riconosciute dal MIUR, ed ha recensioni eccellenti sulla qualità della didattica, che si basa sull’approccio pratico, sull’integrazione con il mondo delle imprese, sull’internazionalizzazione e sul supporto al collocamento lavorativo, offrendo agli studenti un’esperienza formativa completa e orientata alla realtà del mondo professionale: “La didattica, i tutor e i docenti sono decisamente ad un livello molto alto, tra i migliori in Italia. Allo stesso tempo la partecipazione ad eventi dedicati in cui professionisti e imprenditori condividono le loro esperienze, completa un percorso formativo d’eccellenza”.

In molti commenti online viene evidenziato come questo ateneo si occupi di creare occasioni di incontro con professionisti di settore. L’offerta formativa, inoltre, apre le strade a molte possibilità di lavoro: “Particolarmente importanti sono le opportunità che mette a disposizione, da vari incontri con ospiti importanti a tante possibilità di carriera”.

L’ambiente accademico della LUISS nelle recensioni è definito come impegnativo, progettato per sviluppare non solo le competenze accademiche, ma anche le social skills essenziali per il mondo del lavoro. Attraverso progetti collaborativi, discussioni in aula e attività extracurricolari, gli studenti hanno l’opportunità di migliorare le proprie capacità comunicative, di leadership e di lavoro di squadra.

Gli studenti, inoltre, apprezzano le risorse messe a disposizione dell’università e la comodità dei servizi offerti: “[…] La LUISS è dotata di ottimi spazi di aggregazione, ma soprattutto di luoghi per studiare. Consiglio assolutamente di recersi alla sede della biblioteca, non è pieno come il campus e l’ambiente ti invoglia proprio a studiare”.

All’Università LUISS gli esami sono facili?

Gli esami, come in tutte le università, si possono dividere tra quelli più semplici e quelli meno semplici. La loro difficoltà può dipendere da diversi fattori, tra cui il livello di preparazione degli studenti, la natura del corso e il metodo di valutazione adottato dal docente. In primo luogo per passare un esame occorre, ovviamente, studiare e l’ateneo offre tutti gli strumenti per poter rendere più comprensibili anche le materie più ostiche: […] Alcuni esami sono abbastanza semplici, altri complessi e richiedono un’attenta partecipazione alle lezioni. […]”.

Come riconosce questo studente, frequentare attentamente le lezioni è un ottimo modo per poter superare gli esami, anche quelli più difficili. Durante le lezioni, infatti, la spiegazione del docente può chiarire i passaggi più complessi ed è possibile porre delle domande su cosa non si è compreso. I docenti sono molto disponibili, anche oltre l’orario di lavoro, quindi, se si hanno delle difficoltà, è possibile contattarli per poter avere delle delucidazioni in merito a eventuali dubbi.

Le domande più comuni sulla LUISS

Oltre alle recensioni, ci sono online molte domande: tra le più comuni c’è quella relativa al costo da sostenere per poter accedere alla LUISS. Data l’importanza dell’importo da versare, in molti chiedono se ci sono delle agevolazioni economiche che possano aiutare lo studente. Trovi tutte le risposte qui: Costi Università LUISS: tasse e borse di studio LUISS

A seguire ci sono le domande inerenti al test di ingresso e su cosa studiare per poter partecipare alla selezione; anche on questo caso, puoi trovare nella nostra guida tutti i dettagli: Test ammissione LUISS: come funziona?

In molti chiedono se è facile entrare alla LUISS e qual è il punteggio minimo per essere ammessi, che risulta essere di 65/100, comprensivo di eventuali bonus.

Viene anche frequentemente chiesto quanti posti sono disponibili in questo ateneo: la Luiss mette a disposizione ogni anno un totale di 1720 posti, da suddividere nei corsi di laurea triennale e a ciclo unico.

Tutte domande di carattere pratico, come si vede, per comprendere se si è idonei per affrontare questo percorso formativo.

LUISS: le opinioni negative

Non solo recensioni positive: per l’università LUISS abbiamo riscontrato anche opinioni negative riguardo a informazioni online non aggiornate. Le critiche riguardano in particolare le informazioni sui corsi. Occorre prestare attenzione all’anno accademico, in quanto queste indicazioni vengono aggiornate di anno in anno. Oltre ai programmi dei corsi che possono cambiare, ci sono anche altre informazioni che possono mutare, come il numero di posti a disposizione.

Un altro topic che abbiamo rilevato è il seguente: “[…] gli studenti lavoratori sono poco considerati (purtroppo)”. Chi lavora, infatti, lamenta spesso questo aspetto. Viene infine fatto rilevare che la LUISS è un’università poco internazionale, e che ci sono aree in cui potrebbe essere necessario migliorare l’accessibilità o la qualità degli spazi.

LUISS: la nostra valutazione complessiva

Nonostante alcuni rilievi appena evidenziati, l’università LUISS ha nell’insieme opinioni e recensioni molto buone, che confermano la sua fama di eccellenza nel panorama dell’istruzione superiore, il suo rigore accademico e l’attenzione dedicata alla formazione completa degli studenti. Tutto ciò che offre al di fuori delle lezioni è recensito in modo positivo. Le strutture sono di ottima qualità e il personale è sempre disponibile per fornire supporto e indicazioni, garantendo che gli studenti non si sentano mai soli.

La LUISS è quindi riconosciuta per la sua efficienza e la sua focalizzazione sull’eccellenza. Grazie alla sua organizzazione non dispersiva, gli studenti hanno la possibilità di sfruttare appieno tutte le risorse e le opportunità offerte dall’università. Gli insegnanti, di altissimo livello, offrono un’istruzione di qualità e sono sempre disponibili per i ricevimenti, dimostrando un impegno costante nel supporto degli studenti al di là dell’orario previsto.

