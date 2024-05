Bocconi: Costi e Convenzioni

La Bocconi è una università privata di Milano, nata nel 1902 e specializzata nel campo dell’economia, della finanza, del diritto, delle scienze sociali, delle scienze politiche, della direzione d’impresa, della pubblica amministrazione e dell’informatica. Per questo motivo la Bocconi ha costi che variano dai 14mila ai 17 mila euro circa.

Prima di vedere le convenzioni a disposizione, vi parleremo dei costi dei corsi di laurea, dei master e dei corsi singoli. Non mancherà un approfondimento sui pagamenti veri e propri della retta. Cominciamo, pronti alla lettura?

In questa guida:

Università Bocconi: costi, prezzi e tasse

Come già detto in precedenza l’università Bocconi ha un costo variabile: la retta annuale può variare dai 14mila ai 17mila euro. Questi numeri però non comprendono altri costi come il contributo di laurea, il pagamento per i certificati oppure quello per la partecipazione a programmi speciali. Vediamo allora insieme tutti i dettagli su costi, prezzi e tasse!

Costi dei Corsi di laurea Bocconi

L’università Bocconi eroga sia corsi di laurea triennale, sia corsi di laurea magistrale. L’ateneo offre una ampia gamma di triennali nelle aree dell’economia, del management, della finanza, di Political Science e di Data Science, coordinati dalla Scuola Universitaria. Per quanto riguarda invece la laurea specialistica troviamo corsi nelle aree disciplinari dell’economia, del management, della finanza, della Data Science e delle scienze politiche, coordinati dalla Scuola Superiore Universitaria.

Per quanto riguarda i corsi di laurea triennali ed il corso di laurea quinquennale di Giurisprudenza il costo varia tra i 14mila ed i 16.500 euro, mentre per i corsi di laurea magistrale il costo è di 18mila euro. In entrambi i casi l’importo di tasse e contributi universitari previsto può cambiare in base alla tipologia di corso di laurea scelto. Nella prima rata di acconto (in seguito vedremo che sarà anche possibile rateizzare i pagamenti) troviamo:

tassa regionale di 140 euro

imposte fisse di bollo 16 euro

spese amministrative 3 euro

Queste cifre non comprendono ulteriori spese necessarie o accessorie come per esempio il contributo di laurea (215 euro per i corsi di laurea triennale e 365 euro per i corsi di laurea magistrale ed il corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza), il pagamento per la partecipazione a programmi speciali, il pagamento per certificati. Le tasse e i contributi vanno versati nel loro intero ammontare a decorrere dall’immatricolazione e per ogni anno accademico di iscrizione.

Per l’intera durata del corso degli studi, le cifre che riguardano le fasce di contribuzione, la tassa di iscrizione ed contributi accademici, possono subire variazioni ogni annualità in relazione al tasso di inflazione e ad eventuali aggiornamenti. Chi invece vuole effettuare il passaggio ad un altro corso di laurea nello stesso ateneo è tenuto al versamento di tasse e di contributi dovuti per il corso di destinazione, con eventuale conguaglio rispetto al corso di partenza.

Costi dei Master Bocconi

La Bocconi ha una grande offerta di programmi master per rispondere alle necessità di formazione dei neolaureati o di chi, già da tempo nel mondo del lavoro, abbia intenzione di accrescere le proprie competenze su temi specifici. Ogni master generalmente ha la durata di un anno e le ore di attività variano tra 400 e 500, senza dimenticare un periodo di stage: 25 ore di presenza sono equivalenti ad un credito formativo universitario, quindi alla fine di ogni corso si arrivano a ottenere tra i 60 e i 72 CFU.

Per conseguire il diploma finale bisogna aver frequentato l’80 per cento della durata totale del master scelto e aver superato una o più prove di accertamento delle conoscenze acquisite. Per essere ammessi bisogna superare una selezione, che considera il curriculum del candidato, un test e/o un colloquio individuale.

La quota di partecipazione ai diversi master è di circa 16mila euro, da versare in tre rate. La quota di partecipazione comprende la frequenza, il materiale didattico, l’accesso alla Biblioteca dell’Università e i servizi del Career Service. In caso di rinuncia al programma non è possibile avere il rimborso delle rate già versate.

Costo dei Corsi Singoli Bocconi

Alla Bocconi possono essere previste anche discussioni di casi e svolgimento di esercitazioni per cui è richiesta una preventiva preparazione da parte dello studente e un’attiva partecipazione in aula. Il professore può quindi assegnare lavori individuali e/o da realizzare in gruppi di studenti, eventualmente assistiti da tutor. Ad ogni credito corrispondono, in tutto 8 ore di didattica d’aula. Non risultano dettagli in merito ai costi dei corsi singoli Bocconi.

Retta Bocconi: pagamenti e rate

Il pagamento della retta Bocconi essere effettuato usando il MAV oppure il sistema online di PagoPa. Per quanto riguarda il MAV, aver cliccato sul relativo “Codice di pagamento”, schiacciando sul bottone “Stampa MAV” sarà possibile usare il MAV stampato online o il codice MAV per il pagamento attraverso il portale www.scrignopagofacile.it o attraverso la propria banca online. Ricordiamo che i tempi tecnici per la registrazione automatica del pagamento, che viene poi confermato attraverso il passaggio di colore del bollino da rosso a verde, in corrispondenza del codice di pagamento, variano di norma da 3 a 5 giorni lavorativi.

In merito a PagoPa, basta cliccare sul relativo “codice di pagamento” e selezionare successivamente “Paga con PagoPA” per essere reindirizzati sulla piattaforma online dedicata per terminare la transazione con carta di credito, conto corrente oppure altri metodi di pagamento (come per esempio Paypal). Scegliendo questo metodo di pagamento, il sistema online PagoPa prenderà in carico la transazione entro pochi minuti, con una grande riduzione dei tempi di registrazione nel Punto Blu e verrà confermato attraverso il passaggio di colore del bollino da rosso a verde.

Inoltre esclusivamente per i pagamenti extra SEPA (diversi dall’euro) è prevista l’opportunità di perfezionare la transazione attraverso il sistema di pagamento Convera. Tale modalità sarà selezionabile all’interno della situazione finanziaria – pagamenti all’interno del Punto Blu, una volta cliccato sul relativo codice di pagamento connesso alla rata che si vuole saldare. Per non incorrere in penali per il ritardato pagamento (di 100 euro), il consiglio è quello di perfezionare la transazione in anticipo rispetto alla data di scadenza.

Oltre al pagamento di tasse e contributi accademici, i laureandi devono pagare un contributo di laurea pari a:

215 euro per i corsi di laurea triennale;

365 euro per i corsi di laurea magistrale ed il corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza.

Per gli studenti fuori corso, l’importo del contributo di laurea corrisponde a quello determinato nell’ultimo anno di iscrizione in corso. Nel caso in cui, successivamente al pagamento e prima della laurea, l’importo del contributo di laurea venisse aumentato, non sarà richiesto alcun conguaglio. Ricordiamo che il versamento deve essere fatto almeno un mese prima della presentazione della domanda di laurea, indipendentemente dalla scadenza prevista ed è valido per tutte le sessioni di laurea.

Convenzioni Bocconi

Bocconi mette a disposizione dei propri studenti agevolazioni e convenzioni per avere degli sconti sulla retta annuale oppure su altri servizi, in modo da ridurre i costi complessivi. Ogni agevolazione consiste in un esonero dal pagamento dei contributi universitari totale o parziale, a seconda della situazione presentata e dei bisogni familiari. Le agevolazioni sono differenziate in base al corso di laurea di appartenenza.

Ovviamente ci sono delle agevolazioni anche in base al reddito, quindi con presentazione dell’ISEE con le seguenti fasce di appartenenza:

Prima fascia agevolata: prevista per condizioni economico-patrimoniali entro i 64.000 euro

Seconda fascia agevolata: prevista per condizioni economico-patrimoniali tra i 64.001 euro e i 101.000 euro

Terza fascia agevolata: da 101.001 euro a 146.000 euro

Se l’ISEE è inferiore a 24.335,11 euro e l’ISPEE non supera i 52.902,43 euro è possibile ottenere una Borsa di Studio ISU Bocconi. Gli allievi idonei ISU, beneficiari e non beneficiari, hanno diritto all’esonero totale dai contributi universitari Bocconi (ad eccezione degli studenti al primo anno fuori corso per i quali l’esonero dai contributi è da considerarsi al 50 per cento) e all’esonero totale dal pagamento della tassa regionale e della tassa di iscrizione.

Inoltre se uno studente iscritto al primo anno di un corso di laurea ha l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) compreso tra 24.000 euro e 48.600 euro è possibile fare domanda per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi.

Ricordiamo che per ogni anno accademico ogni singolo studente può usufruire di una sola agevolazione tra quelle offerte dall’ateneo in autonomia e/o in attuazione del diritto allo studio universitario. Questa regola si applica anche nel caso in cui l’allievo sia già beneficiario di una agevolazione e abbia richiesto e ottenuto l’esito favorevole di assegnazione di una ulteriore agevolazione.

L’Università prevede inoltre l’esonero in caso di handicap riconosciuto o con invalidità pari o superiore al 66 per cento. Infine ci sono convenzioni culturali, di servizi, legate alla sanità oppure sportive: alcune aziende hanno stipulato dei contratti con la Bocconi e quindi chi presente il tesserino da studente può avere degli sconti.

Per scoprire tutte le convenzioni a disposizione (che sono in continuo aggiornamento) ed anche tutte le agevolazioni