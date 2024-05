Campus Bio-Medico: Costi e Convenzioni

Il Campus Bio-Medico è un ateneo non statale famoso per l’alta qualità didattica dei suoi corsi di laurea, che fanno riferimento all’area medico-sanitaria. Partner fondamentale del progetto è il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Una delle prime domande degli studenti interessati all’iscrizione è la seguente: “Quanto costa il Campus Bio-Medico?“. In questa nostra guida vi parleremo dei costi dei corsi di laurea, dei master e dei corsi singoli. Non mancherà un approfondimento sui pagamenti veri e propri della retta ed ovviamente tutte le convenzioni ed agevolazioni a disposizione. Cominciamo, pronti alla lettura?

In questa guida:

Università Campus Bio-Medico: costi, prezzi e tasse

In merito ai costi e ai prezzi del Campus Bio-Medico, è necessario fare riferimento alle tasse dell’università, stabilite ogni anno dal Consiglio di Amministrazione e che si possono trovare nel “Regolamento tasse e contributi”. In generale, le rette dei corsi di laurea triennali vanno dai 2.300 euro ai 6.000 euro, mentre le rette delle magistrali vanno dai 6.000 euro ai 18.000 euro. A queste cifre bisogna aggiungere anche il versamento della tassa regionale che nel Lazio corrisponde a 140 euro. Vediamo insieme tutto nel dettaglio!

Costi dei Corsi di laurea Campus Bio-Medico

Ricordiamo che le facoltà del Campus Bio-Medico sono 3: la Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia, la Facoltà Dipartimentale di Ingegneria e la Facoltà Dipartimentale di Scienze e Tecnologie per lo Sviluppo Sostenibile e One Health. Nel suo insieme, l’attività didattica si basa sulle scienze rivolte al rispetto dell’ambiente, la tutela della salute e la cura della persona. Lo scopo finale è quello di formare figure professionali capaci di operare al meglio sia nelle strutture sanitarie che in alcuni settori industriali.

L’ateneo mette a disposizione corsi di tipo triennale e corsi di tipo magistrale ed ognuno ha un costo specifico. Sicuramente il corso più costoso è quello a ciclo unico in Medicina e Chirurgia che ha un prezzo che supera i 18mila euro all’anno (per cinque anni).

Gli studenti però non devono pagare solo la tasse di iscrizione annuale, ma hanno anche altre spese nel corso dei cinque, tre o due anni (a seconda che sia corso di tipo a ciclo unico, triennale oppure magistrale):

Iscrizione all’esame di laurea (esclusa sessione di maggio) 200 euro

Iscrizione all’esame di laurea (sessione di maggio) 750 euro

Iscrizione all’esame di Stato per l’abilitazione professionale 250 euro

Duplicato libretto universitario 70 euro

Duplicato libretto di frequenza ai tirocini 15 euro

Duplicato badge di riconoscimento 15 euro

Infine gli studenti che fanno domanda di trasferimento ad altri atenei devono pagare un contributo di 70 euro.

Costi dei Master Campus Bio-Medico

Insieme ai corsi di laurea triennali e di laurea magistrale, l’offerta formativa dell’Università Campus Bio-Medico comprende anche master e corsi di perfezionamento per rispondere al meglio alle domande del mercato del lavoro. Ogni corso è promosso dalla UCBM Academy, in collaborazione con aziende, acceleratori d’impresa e incubatori.Costo dei Corsi Singoli Campus Bio-Medico.

Il costo dei master Campus Bio-Medico varia dai 2mila ai 5mila euro in base al corso scelto e in alcuni casi è possibile rateizzare, come vedremo nei prossimi paragrafi.

Costo dei Corsi Singoli Campus Bio-Medico

Ogni studente può presentare alla segreteria la richiesta di iscrizione ai corsi singoli per un numero massimo di 2 per anno accademico. Il prezzo di ogni singolo corso, per gli studenti non iscritti, è di 1000 euro.

Retta Campus Bio-Medico: pagamenti e rate

Il contributo unico della retta Campus Bio-Medico può essere rateizzato in tre parti. Gli studenti part time hanno diritto ad una riduzione pari al 40 per cento della tassazione prevista per il corso di studio. Chi invece è iscritto a due corsi di laurea contemporaneamente ha diritto allo sconto del 20 per cento sulla retta del secondo corso a cui si iscrive.

Il mancato pagamento entro i termini riportati nel regolamento ufficiale prevede una mora pari al 2 per cento dell’importo per pagamenti effettuati entro 30 giorni dalla data di scadenza. Aumenta al 10 per cento dell’importo se si superano i 30 giorni.

Gli studenti che sono iscritti al primo anno fuori corso devono pagare l’importo del contributo unico così come determinato nell’anno accademico della loro immatricolazione. Per chi è iscritto dal secondo anno fuori corso in poi c’è una maggiorazione del 10 per cento. Invece i laureandi che non conseguono il titolo entro la sessione di laurea straordinaria, devono necessariamente iscriversi come studenti fuori corso e quindi pagare il contributo unico in una unica soluzione oppure in due rate.

In tutti questi casi il pagamento deve essere fatto attraverso il circuito PagoPa: è necessario cliccare sul relativo “codice di pagamento” e selezionare successivamente “Paga con PagoPA” per essere reindirizzati sulla piattaforma online dedicata per concludere la transazione con carta di credito, conto corrente oppure altri metodi di pagamento (come per esempio Paypal). Scegliendo questo metodo di pagamento, il sistema online PagoPa prenderà in carico la transazione entro pochi minuti, con una grande diminuzione dei tempi di registrazione, visto che è tutto praticamente immediato.

La prima rata va pagata al momento dell’immatricolazione, mentre la seconda entro gennaio e la terza entro aprile. In merito alla tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario, questa deve essere pagata entro luglio, dopo aver conseguito il diploma di Maturità.

Convenzioni Campus Bio-Medico

Campus Bio-Medico mette a disposizione dei propri studenti agevolazioni e convenzioni per avere degli sconti sulla retta annuale oppure su altri servizi.

Per esempio gli studenti che arrivano da famiglie numerose, perciò con almeno quattro figli a carico minori di 26 anni, hanno la possibilità di avere una diminuzione del 20 per cento delle tasse annuali. Per usufruire di questo sconto gli studenti devono presentare l’apposita domanda presso la segreteria entro il mese di ottobre. Questo beneficio però non si può sommare ad altre detrazioni oppure borse di studio. Questo sconto non è valido per gli studenti part-time.

Invece iscritti che arrivano dallo stesso nucleo familiare hanno uno sconto del 20 per cento della retta annuale a cominciare dal secondo fratello o dalla seconda sorella iscritta. Anche in questo caso però va presentata la domanda alla segreteria degli studenti e non è possibile cumulare questa opportunità con altre.

Gli studenti disabili che hanno una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento sono esonerati dal pagamento del contributo universitario e della tassa regionale.

Ci sono poi le borse di studio: i vincitori e gli idonei alla borsa di studio DiSCoLazio non devono pagare la retta annuale e possono essere rimborsati nel caso in cui abbiano già versato una somma di denaro. Lo stesso vale per i vincitori delle borse di studio del Percorso eccellenza (dei corsi di laurea in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana, in Biomedical Engineering e in Ingegneria Industriale) e del Percorso adozione studente meritevole.

Insieme alle borse di studio, l’Università Campus Bio-Medico pubblica ogni anno diversi bandi per l’Erasmus rivolti agli studenti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Ingegneria e Scienze e Tecnologie per l’Uomo e l’Ambiente. Tutti gli allievi possono anche passare periodi all’estero ai fini della tesi, mentre quelli della Facoltà di Medicina e Chirurgia possono svolgere anche tirocini in un altro Paese. L’ateneo promuove la conoscenza delle lingue straniere tramite corsi di preparazione ai test di certificazione e il Face to Face Tandem Program.

Per scoprire tutte le convenzioni a disposizione (che sono in continuo aggiornamento) ed anche tutte le agevolazioni del Campus Bio-Medico, vi consigliamo di compilare il form in fondo alla pagina: gli esperti di AteneiOnline vi risponderanno il prima possibile per darvi una consulenza gratuita e per rispondere a tutte le vostre domande.