L’università Univda si distingue per il suo impegno nell’offrire un’esperienza educativa di alta qualità che rifletta le esigenze culturali e sociali della regione Valle d’Aosta. È stata fondata con l’obiettivo di promuovere l’istruzione superiore nella pittoresca regione alpina e mira a fornire un ambiente accademico stimolante e inclusivo. Ma vediamo nel dettaglio se se sia consigliabile o meno iscriversi presso l’Univda, sulla base di commenti e recensioni di studenti ed ex studenti.

In questa guida:

Università Univda: le opinioni degli studenti

L’università Univda ha recensioni più che buone sul fatto che, con classi di dimensioni ridotte e un rapporto docente-studente favorevole, gli studenti beneficiano di un ambiente di apprendimento intimo e collaborativo: “È un’ottima università. Il fatto che sia di dimensioni ridotte è sicuramente un vantaggio sia per il rapporto docenti-studenti, sia per la qualità dei servizi e degli insegnamenti offerti”.

I docenti sono quindi facilmente accessibili per consulenze individuali e offrono un supporto personalizzato per aiutare gli studenti a raggiungere i propri obiettivi accademici e professionali: “Trovo che questa università sia molto buona, è un ambiente piccolo ma proprio per questo si può avere una buona interazione con i professori”.

L’Univda ha opinione positive anche relativamente alla promozione dell’internazionalizzazione. Questo aspetto avviene attivamente, attraverso programmi di scambio e collaborazioni accademiche con istituzioni partner in tutto il mondo: “Ottima università, ambiente tranquillo e stimolante, offre molte iniziative e progetti”.

L’università Univda ha inoltre, in genere, recensioni molto buone sui servizi offerti, sugli spazi universitari e sull’organizzazione: “Università molto piccola ma proprio per questo tutti i servizi sono molto attenti, disponibili e veloci a rispondere. […] Gli spazi dell’Università sono gestiti molto bene e curati. Anche gli esami sono organizzati in modo ottimale”.

All’Univda gli esami sono facili?

“Studio psicologia in questa università, a livello di insegnamenti e di servizi direi che è ottima. Essendo un piccolo ateneo seguire le lezioni credo sia più soddisfacente rispetto ad altre università perché abbiamo possibilità di interagire e partecipare in modo attivo con professori e studenti”. Questo commento mette in evidenza la peculiarità di questo ateneo, che mette al primo posto le esigenze dello studente. Non essendo una facoltà dalle grosse dimensioni, i docenti riescono a seguire gli studenti nell’intero percorso didattico con chiarimenti e/o approfondimenti.

La preparazione degli esami, quindi, è resa più agevole dalla possibilità di poter contare sulla disponibilità di professori, dalla possibilità di seguire delle lezioni dove gli studenti possono essere parte attiva del processo formativo: “[…] proprio perché è piccola come università, offre la possibilità di essere seguiti maggiormente dai docenti, sempre cordiali e disponibili a chiarimenti. ben strutturata.”

Univda: le opinioni negative

Oltre a numerose recensioni positive, sull’Univda abbiamo riscontrato anche alcune opinioni negative, in particolare sul fatto che alcuni professori sembrano penalizzare gli studenti che non frequentano: “Ottima università se si ha la possibilità di frequentare le lezioni, se non si può alcuni professori penalizzano agli esami”. Sono, infatti, diversi i commenti online che mettono in evidenza come gli studenti lavoratori siano penalizzati durante le prove d’esame.

Alcuni lamentano, altresì, il fatto della disorganizzazione in alcuni aspetti universitari, come ad esempio la distribuzione delle date degli esami, che potrebbero essere organizzati meglio, e la presenza di diversi problemi burocratici. Come si è visto, sull’organizzazione ci sono però anche numerosi commenti che invece sono positivi.

Università Univda: la nostra valutazione complessiva

L’università Univda ha recensioni positive soprattutto in merito al metodo di insegnamento. I docenti che insegnano in questo ateneo si distinguono per la loro competenza accademica, la passione per l’insegnamento, l’approccio collaborativo, la disponibilità e il coinvolgimento nella ricerca.

L’internazionalizzazione è un altro aspetto fondamentale per questo ateneo, che cura programmi di scambio e collaborazioni accademiche con istituzioni partner in tutto il mondo.

Le critiche rilevate sono in numero limitato rispetto alle recensioni positive, e in conclusione la valutazione complessiva che ne emerge non può che essere favorevole.

La nostra guida termina qui; per ulteriori approfondimenti puoi compilare il form e verrai contattato in breve tempo per una consulenza personalizzata e gratuita dagli esperti di AteneiOnline.