Uscito il bando per la prova di ammissione di Medicina LUM: tutte le info

Il percorso per diventare dottore in Italia è noto per la sua competitività e rigore, richiedendo ai candidati di superare test di ammissione particolarmente selettivi. In questo contesto, la Libera Università Mediterranea (LUM) si distingue per l’offerta formativa nel campo medico, avendo annunciato importanti novità per il test di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2024.

Quest’anno, la LUM ha deciso di aumentare significativamente il numero di posti disponibili, portandoli a 290, ben 120 in più rispetto all’anno precedente. Questa espansione rappresenta un’opportunità eccezionale per gli aspiranti medici, offrendo maggiori possibilità di accesso a una formazione di qualità in ambito medico.

I test di ammissione alla LUM per il 2024 si terranno in due date distinte: il 26 febbraio e il 26 marzo, entrambi in modalità home-based, permettendo ai candidati di partecipare comodamente da casa. È prevista la possibilità per i candidati di iscriversi e partecipare a entrambe le sessioni, con la selezione del miglior punteggio ottenuto per la formazione della graduatoria finale. Le iscrizioni per la prima sessione chiuderanno il 23 febbraio, mentre per la seconda il termine ultimo sarà il 24 marzo.

Il test di ammissione è strutturato in 60 quesiti, divisi tra ragionamento logico e logico matematico, biologia, chimica e fisica. Ai candidati sarà concesso un tempo totale di 120 minuti per completare la prova.

Mentre la LUM si prepara ad accogliere i suoi futuri studenti di medicina, anche altre università private italiane hanno programmato i loro test di ammissione per il 2024, tra cui l’Università Humanitas con date il 2 febbraio e l’8 marzo, l’Università Cattolica con sessioni sia in italiano (dal 29 febbraio al 2 marzo e dal 18 al 20 aprile) che in inglese (18 marzo), l’Unicamillus con test il 9 e il 16 febbraio, il Campus Bio-Medico di Roma il 9 gennaio e il 29 febbraio, e l’Università Vita-Salute San Raffaele il 23 e 24 febbraio e il 22 e 23 marzo.