Humanitas University (detta anche Hunimed) è una delle università private riconosciute dal MIUR. Si tratta di un ateneo internazionale con sede a Milano che si rivolge agli studenti interessati all’esperienza clinica e alla carriera nella ricerca. Sorge di fianco all’ospedale meneghino Humanitas, policlinico ad alta specializzazione e sede d’insegnamento dell’Università.

Gli elementi che contraddistinguono i corsi Hunimed sono innovazione, ricerca, internazionalità e un’integrazione superiore tra teoria e pratica, tutti fattori che contribuiscono allo sviluppo di capacità di ragionamento critico da parte dello studente. Uno dei fiori all’occhiello dell’ateneo è proprio l’associazione con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, uno degli ospedali più avanzati d’Europa a livello tecnologico e punto di riferimento per la ricerca sulle malattie del sistema immunitario.

In questa guida presenteremo i corsi di laurea Hunimed, quali sono i costi che uno studente deve sostenere per l’immatricolazione e come funziona il test di ammissione. In ultimo dedicheremo un breve spazio alle opinioni e recensioni di chi frequenta o ha frequentato in passato un corso di studi presso l’ateneo milanese.

Humanitas University: caratteristiche principali

Hunimed nasce nel 2014 come università privata dedicata alle scienze mediche per volere della Fondazione Humanitas per la Ricerca e dell’Istituto Clinico Humanitas, che si fanno promotori della fondazione dell’ateneo. Il riconoscimento da parte del MIUR (Ministero dell’Istruzione e del Merito) avviene nello stesso anno in seguito a un decreto del ministro dell’Istruzione.

La missione di Humanitas University è avviare gli studenti alla carriera nella clinica e nella ricerca sia in Italia che all’estero. Alla base dell’offerta formativa dell’ateneo c’è un ambiente internazionale stimolante, in grado di favorire la crescita umana e professionale degli studenti, alimentando la loro curiosità, lo spirito di collaborazione e il senso di responsabilità.

Il rettore di Hunimed è il professore Marco Montorsi, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale e Digestiva in Humanitas. Prima di ricoprire l’incarico di rettore all’Humanitas University, è stato professore ordinario di Chirurgia all’Università degli Studi di Milano.

L’area del campus universitario raggiunge i 25.000 metri quadrati e ad oggi ospita oltre 2.000 studenti provenienti da 31 nazioni di tutto il mondo.

Corsi di laurea Hunimed: offerta formativa

I corsi di Hunimed vedono la presenza di oltre 2.000 studenti e si suddividono in Medicina e Chirurgia, MEDTEC School, Infermieristica, Fisioterapia e Scienze Infermieristiche e Ostetriche. Al momento l’offerta formativa di Humanitas University include due corsi di laurea triennale, due corsi di laurea magistrale a ciclo unico e un corso di laurea magistrale.

Corsi di Laurea Triennale Hunimed

Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea triennale Hunimed:

I corsi di laurea triennale di Hunimed sono Infermieristica e Fisioterapia. Il corso di laurea in Infermieristica è disponibile in tre sedi: a Pieve Emanuele (100 posti), Bergamo (50 posti) e Castellanza (35 posti). A queste sta per aggiungersi una quarta sede, quella di Catania (30 posti), con il corso in fase di approvazione da parte del MIUR.

L’altro corso di laurea triennale in Fisioterapia (50 posti disponibili) ha l’obiettivo di formare una nuova generazione di fisioterapisti dotati di elevate competenze professionali. Non a caso il percorso di studi istituito presso la sede principale di Pieve Emanuele prevede la partecipazione a tirocini clinici fin dal primo anno.

Corsi di Laurea Magistrale Hunimed

Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea magistrale Hunimed:

I corsi di laurea magistrale di Hunimed sono Medicina e Chirurgia, MEDTEC School e Scienze Infermieristiche e Ostetriche.

Il corso di laurea in Medicina e Chirurgia è in lingua inglese e ha una durata complessiva di 6 anni. Ogni anno sono a disposizione 180 posti, di cui 130 per studenti europei e 50 per studenti non europei. Uno dei principali punti di forza del corso è l’integrazione dei moduli teorici con le simulazioni e le esercitazioni pratiche fin dal primo anno.

MEDTEC è un corso di laurea in Medicina e Ingegneria Biomedica in lingua inglese e della durata di 6 anni. Sono disponibili 70 posti, suddivisi in 60 per studenti dell’Unione europea e 10 per studenti non UE. Il corso di studi si focalizza principalmente su medicina di precisione, robot chirurgici, bioprotesi, stampe in 3D, nanotecnologie e big data.

Infine il corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche si rivolge a chi ha già un’occupazione e presenta contenuti clinici specifici. Dura due anni: il primo anno è comune a tutti gli studenti iscritti (40 posti disponibili ogni anno), mentre il secondo anno si può scegliere se proseguire in area Chirurgica o nell’area delle Cure Primarie e Sanità Pubblica.

Facoltà Hunimed: i dipartimenti dell’ateneo

Le facoltà di Hunimed sono Professioni Sanitarie e Medicina e Chirurgia, mentre l’attività didattica si svolge all’interno dei dipartimenti di Medicina e Chirurgia e Scienze Biomediche.

Facoltà Professioni Sanitarie

Presso la Facoltà di Professioni Sanitarie si svolgono i corsi di laurea triennale in Infermieristica e Fisioterapia, a cui si aggiunge la laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche.

Facoltà Medicina e Chirurgia

La Facoltà di Medicina e Chirurgia di Humanitas University ospita i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia e MEDTEC, entrambi in lingua inglese.

Master Hunimed di Primo e Secondo Livello

L’offerta formativa di Humanitas University propone diversi master altamente specializzati di I e II livello. Segue ora l’elenco dei Master di Hunimed 2024:

Master di I livello in Ortopedia e Traumatologia dello Sport

Master di I livello in Tecniche Avanzate di Radioterapia Oncologica

Master di II livello in Cardiologia Interventistica

Master di II livello in Gestione del Paziente con Osteoporosi e Malattie Osteo-Metaboliche

Master di II livello in Malattie Allergiche Respiratorie

Master di II livello in Chirurgia Vertebrale Spinale

Master di II livello in Chirurgia Ginecologia Oncologica

Sedi Hunimed: dove si trova il campus

Il campus di Hunimed si trova a Pieve Emanuele (Milano), in via Rita Levi Montalcini 4, nei pressi dell’Istituto Clinico Humanitas. La sede principale dell’ateneo è immersa nel Parco Sud di Milano in un’area di oltre 20.000 metri quadrati ed è dotata di aule high-tech, di una biblioteca digitale e di un Simulation Centre tra i più avanzati d’Europa messo a disposizione di professionisti, specializzandi e studenti. Nei pressi del campus sorge anche la Mario Luzzatto Student house, la residenza universitaria di Humanitas University dedicata al noto manager, artista e filantropo scomparso nel 2012.

Le altre due sedi sono a Bergamo, nei pressi dell’istituto Humanitas Gavazzeni, e nel comune di Castellanza (provincia di Varese), nell’area in cui sorge l’ospedale Humanitas Mater Domini.

Test ammissione Hunimed: come funziona?

Il test di Hunimed per l’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia è aperto sia a chi frequenta l’ultimo anno di scuola superiore sia a quelli del quarto anno. Si possono svolgere fino a 2 test ogni anno, online: in genere la prima tornata si svolge nel mese di febbraio, la seconda invece in quello di marzo. Se uno studente sceglie di partecipare a entrambe le sessioni del test di ammissione all’Humanitas University, la commissione terrà conto esclusivamente del migliore tra i due punteggi ottenuti.

Gli iscritti al quarto anno che sostengono il test, potranno ripetere altre due prove durante il quinto anno. In questo caso, si terrà conto del punteggio migliore tra i quattro ottenuti, che andrà a concorrere per la composizione della graduatoria di accesso. Ogni anno vengono messi a disposizione 180 posti complessivi: di questi 130 sono riservati a studenti europei, gli altri 50 invece sono per gli studenti provenienti da Paesi extra-UE.

Il test di ammissione alla MEDTEC School prevede un regolamento simile al test d’ingresso al corso in Medicina e Chirurgia, cambiano però le date dei due test online, con la prima sessione di test prevista per la fine di marzo e la seconda ad aprile. Diversi anche il numero di posti disponibili: da 180 del corso di 6 anni in Medicina e Chirurgia si passa ai 70 del corso in Medicina e Ingegneria Biomedica, di cui 60 per studenti Ue e 10 per studenti non Ue.

I test d’ingresso per i corsi di laurea triennale in Infermieristica e Fisioterapia si svolgono invece all’inizio di settembre e sono aperti a tutti coloro che hanno il desiderio di iscriversi a un corso di professioni sanitarie. Il corso in Infermieristica mette a disposizione 215 posti complessivi, di cui 100 presso il campus universitario di Pieve Emanuele, mentre il corso in Fisioterapia è aperto ogni anno a 50 studenti.

Costi Humanitas University: tasse e borse di studio Hunimed

I costi di Hunimed variano in base al corso di studi scelto, all’anno accademico e al livello ISEP, ossia la somma complessiva dei redditi dei vari componenti del nucleo familiare al netto dell’IRPEF. La retta di Hunimed per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e MEDTEC varia dai 10.156 euro per gli appartenenti alla prima fascia di reddito ai 20.156 euro all’anno per gli studenti classificati nella quarta fascia.

Per quanto riguarda invece i costi annuali per le lauree triennali, la retta del corso in Infermieristica è compresa tra 1.656 euro (prima fascia) e 3.656 euro (quarta fascia), invece quella in Fisioterapia parte da un minimo di 2.656 euro a un massimo di 5.156 euro.

Se si prende infine come riferimento la laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, la retta di Hunimed è compresa tra 4.500 e 3.500 euro all’anno. Anche in questo caso la discriminante si basa sul livello ISEP.

Borse di studio Hunimed

Gli importi delle borse di studio Hunimed variano di anno in anno su decisione dell’ateneo. In linea generale, l’importo dei contributi è compreso tra 6.000 e 20.000 euro, sulla base della valutazione dei requisiti di merito dello studente.

La borsa di studio Hunimed più ambita prevede la copertura totale dei contributi universitari. È finanziata dalla Fondazione Rocca e ha un valore compreso tra 10.000 e 20.000 euro per gli studenti il cui ISEE non supera i 40.000 euro.

Le altre borse di studio finanziano parzialmente i costi delle tasse universitarie, con importi compresi tra i 6.000 e 16.000 euro. Per ricevere il rinnovo della borsa di studio fino alla fine della laurea lo studente deve mantenere un voto medio degli esami pari a 27/30 e conseguire un numero minimo di crediti entro il mese di settembre (il numero esatto varia da corso a corso). Per richiedere una borsa di studio di Humanitas University è sufficiente iscriversi e sostenere il test di ingresso, per poi attendere la pubblicazione della graduatoria.

Erasmus Hunimed

Gli studenti Hunimed interessati possono partecipare a Erasmus+, il programma istituito dall’Unione europea e che consente a chi lo desidera di frequentare corsi, partecipare a ricerche e sostenere esami in altre università europee. L’accredito del programma Erasmus da parte della Commissione europea viene rilasciato attraverso la carta Erasmus Hunimed e la carta dello studente Erasmus+.

Al momento Humanitas University ha stretto accordi con le seguenti Università:

Charles University (terza Facoltà di Medicina a Praga)

Università di Medicina di Lodz in Polonia

Universidad Francisco de Vitoria a Madrid

Come funzionano lezioni, esami e tesi alla Hunimed?

Le lezioni Hunimed dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e MEDTEC si svolgono in lingua inglese e prevedono fin dal primo anno l’integrazione dei moduli teorici interdisciplinari con simulazioni ed esercitazioni pratiche. Per il resto, tutti i corsi si basano su metodi di apprendimento attivo, con la maggior parte del lavoro che si svolge in piccoli gruppi sotto la supervisione di un tutor. Sono inoltre previste anche lezioni in streaming, webinar e aule virtuali.

Gli esami Hunimed variano in base al corso di laurea scelto. I corsi in Infermieristica e Fisioterapia durano tre anni e presentano un piano di studi meno impegnativo rispetto agli studenti che scelgono di iscriversi ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e MEDTEC. A proposito delle magistrali a ciclo unico, è importante sottolineare come gli esami debbano essere sostenuti in lingua inglese.

L’ammissione alla tesi Hunimed prevede da parte dello studente la stesura di un elaborato originale sotto la responsabilità di un docente del corso di laurea. Quest’ultimo sarà anche il relatore della tesi.

Humanitas University: opinioni e recensioni degli studenti della Hunimed

Le opinioni su Hunimed sono estremamente positive. La maggior parte delle recensioni di chi studia o ha frequentato in precedenza il campus di Humanitas University sottolinea la presenza di un personale docente altamente qualificato e di una grande professionalità. Ottime recensioni anche riguardo all’ambiente internazionale e alla possibilità di studiare con mezzi tecnologici all’avanguardia.