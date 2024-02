Test di Medicina LUM 2024: guida all'iscrizione e svolgimento della prova

La Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro” (LUM) di Casamassima apre le porte a 290 futuri studenti di medicina con tutte le informazioni necessarie per affrontare il test di ingresso del 2024. In questo articolo, ti forniremo una guida dettagliata sull’iscrizione al test di Medicina LUM, la struttura della prova con domande e punteggi, le modalità di svolgimento del test e le procedure di immatricolazione.

Iscrizione al test di Medicina LUM

Per partecipare al test di medicina alla LUM, i candidati devono essere in possesso di un diploma di maturità o prevedere di ottenerlo nell’anno accademico 2024/25. Le iscrizioni si effettuano online attraverso il portale MYLUM, dove bisogna registrarsi per ottenere le credenziali necessarie per accedere all’area riservata e iscriversi alla prova.

Le date di scadenza per l’iscrizione sono:

prima data del test (26 febbraio 2024): fino alle ore 12 del 23 febbraio 2024

seconda data del test (26 marzo 2024): fino alle ore 23 del 24 marzo 2024

La tassa di partecipazione è di 200 euro per una sola data o 300 euro per entrambe le date, pagabile tramite il portale pagoPA.

Come e dove si svolge il test

Il test di medicina LUM 2024 si svolge online, in modalità home-based, permettendo ai candidati di partecipare comodamente da casa. Una volta completata la procedura d’iscrizione, riceveranno un’email con le istruzioni da seguire il giorno del test.

Per svolgere correttamente la prova, i candidati dovranno dotarsi di:

un pc dotato di webcam, microfono e Google Chrome

buona connessione a Internet

smartphone o tablet dotato di cam

documento di riconoscimento in corso di validità

Devono inoltre assicurarsi di effettuare il test di Medicina LUM in un ambiente tranquillo e isolato.

Struttura della prova: domande e punteggi

Il test comprende 60 domande a scelta multipla con cinque opzioni di risposta, di cui solo una è corretta. La prova dura 120 minuti e si divide in:

30 quiz di ragionamento logico e logico matematico;

30 quiz suddivisi in biologia (10 quiz), chimica (10 quiz), fisica (10 quiz).

I 120 minuti sono suddivisi in 60 minuti per i quesiti di ragionamento logico e logico matematico e in 60 minuti per i quesiti di biologia, chimica e fisica. Conclusa la prima sezione non sarà possibile accedervi nuovamente.

Il punteggio massimo è di 90 punti, con 1,5 punti assegnati per ogni risposta corretta, -0,30 punti per ogni risposta errata e 0 punti per le domande non risposte.

I candidati risultano idonei all’ammissione al corso di laurea in Medicina se hanno ottenuto un punteggio minimo pari a 20. I candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria.

Graduatoria test Medicina LUM

I candidati che partecipano a entrambe le date del test verranno valutati sul miglior punteggio ottenuto. Il punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria del test di Medicina LUM è di 20 punti. In caso di parità, si considerano i punteggi nelle diverse sezioni del test e, in ultima istanza, l’età del candidato. La graduatoria verrà pubblicata sul sito dell’ateneo entro il 5 aprile 2024.

Le immatricolazioni iniziano il 5 aprile e terminano il 15 aprile 2024. Per immatricolarsi, è necessario versare la prima rata dell’importo di 8.000 euro tramite pagoPA e completare la procedura di immatricolazione entro il 29 luglio 2024, inviando la documentazione richiesta via email.

A partire dal 16 aprile 2024, i candidati idonei concorrono all’assegnazione degli eventuali posti residui e possono effettuare l’immatricolazione entro e non oltre le ore 23:00 del 23 aprile 2024.

Lo scorrimento della graduatoria terminerà al completamento delle immatricolazioni sui posti disponibili o, al più tardi, il 31 dicembre 2024.