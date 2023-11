Risparmiare su casa nuova o studio fuori sede: ricondizionato è meglio

Mettere su una casa propria. Andare a studiare fuori sede e dover attrezzare un appartamento. Oppure, più semplicemente, aver bisogno di un ricambio per un elettrodomestico arrivato a fine vita. In tutti questi casi il problema è nel momento in cui si guarda al budget mensile e si scopre che qualunque spesa extra è un ingombro eccessivamente pesante. Sono proprio queste situazioni, però, che costringono a riflettere su quanto in certi casi sia poco utile spendere qualcosa di più per avere prodotti che offrono la stessa identica utilità.

I prodotti ricondizionati sono la soluzione ideale. Costano molto meno di un prodotto nuovo e valgono molto di più di un semplice prodotto usato. Rappresentano infatti il compromesso ideale, nel quale funzionalità ed estetica sono perfettamente integre, ma il prezzo è favorito dal fatto che il prodotto non è acquistato su listini ufficiali del nuovo, ma reimmessi sul mercato per motivi vari. Grazie ai ricondizionati si può così avere un elettrodomestico (o un pc, o uno smartphone, o una stampante) spendendo molto di meno, gravando in modo più leggero sul budget mensile e senza dover sacrificare assolutamente nulla in termini di funzionalità.

Serve una lavatrice? Si può avere una lavatrice perfettamente funzionante. Serve un Minipimer? Il Minipimer è servito. Aspirapolvere? Anche questo è alla portata. Nessuno dei tre avrà il benché minimo problema, perché prima di essere selezionato viene analizzato, rigenerato, verificato, testato e quindi distribuito. Non solo: la consegna avviene al piano, facilitando così il compito dell’acquirente in qualsiasi condizione di consegna e senza implicare eventuali oneri ulteriori nascosti.

Ricondizionato.it: opzione elettrodomestici

Una vetrina come quella di Ricondizionato.it può dire molto in tal senso ed il numero degli elettrodomestici in vendita è in forte crescita. Ricondizionato.it, infatti, offre tutte quelle garanzie di cui si ha bisogno quando si acquista un prodotto come un elettrodomestico, dal quale ci si attende che svolga al 100% la funzione per la quale è stato acquisito. Il gruppo, per allestire la propria vetrina, sceglie infatti soltanto quei rivenditori di prodotti ricondizionati in grado di assicurare un servizio che risponda a specifici requisiti. Si richiede, nella fattispecie, che i prodotti siano vagliati con attenzione e descritti con massima trasparenza, precisando per ognuno il grado di qualità raggiunto (“Come nuovo“, “Ottimo” o “Buono” in base agli eventuali difetti riscontrati). Soprattutto, ci si attende che il rivenditore agisca in modo puntuale nella direzione della rigenerazione del prodotto: qualsiasi elemento soggetto ad usura va sostituito o comunque va verificato che offra ancora un servizio all’altezza delle aspettative.

Quando la vetrina è allestita con tanta attenzione, a questo punto la si può approcciare con fiducia, attingendovi a piene mani per massimizzare il risparmio complessivo ottenibile (lo sconto rispetto al nuovo è sostanziale). Molti conoscono l’ambito dei ricondizionati soltanto tramite i dispositivi di alta tecnologia e vi attingono soltanto alla ricerca di smartphone, server o PC. In realtà una vetrina come quella di Ricondizionato.it ha molto altro da proporre e soprattutto la voce degli elettrodomestici offre ormai una gamma di opzioni sempre più variegata:

La riflessione del resto è molto semplice: perché cercare un microonde nuovo quando con uno ricondizionato si possono spuntare prezzi decisamente inferiori? E perché acquistare un frullatore nuovo (che peraltro si utilizza magari con relativa discontinuità) quando lo si può trovare quasi a metà prezzo? Stesso discorso vale per le impastatrici, mentre con un frigorifero o un piano cottura a induzione il risparmio si fa ancora più sostanzioso.

Risparmiare in modo intelligente

In prospettiva si tratta di svariate centinaia di euro messi da parte mentre si allestisce un appartamento per i più svariati motivi: centinaia di euro che possono essere utilizzati in altro, perché tanto si ha la sicurezza di aver messo mano a prodotti che sono già stati passati al vaglio e che offrono tutte le garanzie necessarie.

Quella che è una scelta conveniente, automaticamente è anche una scelta virtuosa di sostenibilità: optare per i prodotti ricondizionati (dismessi non perché inutilizzabili, ma per motivazioni estranee alla fruibilità intrinseca del prodotto) significa sfruttarne in pieno le potenzialità evitando di farli arrivare prematuramente alla discarica. Troppo spesso, infatti, prodotti perfettamente funzionanti restano inutilizzati a tempo e diventano poi e-waste senza che nessuno li abbia potuti sfruttare: dinamiche viziose di un mercato che cerca di stimolare continuamente l’acquisto, ma che nel ricondizionato trova un intervento correttivo fatto di intelligenza e consapevolezza.

Conoscere questa opportunità significa aprire nuove porte, ampliare lo spettro delle proprie scelte e vagliare più opzioni. Ogni prodotto rivenduto su Ricondizionato.it gode di un 1 anno di garanzia, la più grande rassicurazione possibile sul grado di qualità di ciò che si sta acquistando. Del resto la vita è fatta di scelte: c’è chi sceglie di spendere anche i budget che non si hanno a disposizione e poi c’è chi invece fa della scelta intelligente la cifra del proprio risparmio.

Laddove la scelta ricada su un elettrodomestico Whirpool, inoltre, il vantaggio raddoppia: grazie ad un accordo tra Ricondizionato.it e Whirpool Italia, infatti, sono disponibili prodotti del gruppo messi a disposizione direttamente dall’azienda con ben 2 anni di garanzia.

La tua casa fuori sede può costare di meno. Andare a vivere da soli può addirittura costare molto di meno. Cambiare l’elettrodomestico che ti ha improvvisamente lasciato a piedi potrebbe costare quasi la metà. Insomma: basta saper scegliere.

In collaborazione con Ricondizionato.it