La Scuola Internazionale di Comics è una accademia dedicata alla formazione nel campo delle arti figurative. In questa nostra guida vi parleremo di tutte le caratteristiche di questo istituto, partendo dalla storia di questa realtà, passando poi per l’offerta formativa con tutti i corsi a disposizione nella sede principale e nelle varie succursali.

Non mancherà una panoramica sul test di ammissione a questa scuola, tutti i costi dei corsi della Scuola Internazionale di Comics con le relative agevolazioni, convenzioni e borse di studio. Per concludere non possiamo fare a meno di riportarvi commenti e opinioni di studenti ed ex studenti per capire da chi sta vivendo oppure ha vissuto in prima persona questa realtà quali sono i punti a favore e quali invece le criticità.

In questa guida:

Scuola Internazionale di Comics: caratteristiche principali e storia

La Scuola Internazionale di Comics è stata fondata dal disegnatore Dino Caterini nel 1979 ed attualmente è l’Accademia leader in Italia per la formazione nelle arti visive, grafiche, digitali, musicali e letterarie. Questo istituto svolge una attività di grande spessore sia a livello didattico sia sociale, attenta alle realtà locali come a quelle nazionali e internazionali.

Questa realtà si è evoluta negli anni come accademia delle Arti visive, grafiche, digitali, letterarie e musicali, estendendo il proprio raggio d’azione a materie come la sceneggiatura, il cinema dal vero, il cinema d’animazione, la scrittura creativa e i videogiochi. La Scuola ha collaborato con ONLUS, istituzioni animaliste e umanitarie tra cui AVIS, Animalisti italiani, Legambiente ed Emergency.

Corsi Scuola Internazionale di Comics: l’offerta formativa

Altri Corsi Corso Area durata modalità 3d Artist Grafica, Illustrazione e Fumetto 750 ore In Presenza richiedi info

Cartoon Animation 2D e 3D Grafica, Illustrazione e Fumetto 2/3 anni In Presenza richiedi info

Digital Marketing Strategist Digital Marketing 24 ore In Presenza richiedi info

Fumetto Grafica, Illustrazione e Fumetto 2/3 anni In Presenza richiedi info

Game Programming Informatica 750 ore In Presenza richiedi info

Graphic Design & 3D Grafica, Illustrazione e Fumetto 21 mesi In Presenza richiedi info

Illustrazione Grafica, Illustrazione e Fumetto 2/3 anni In Presenza richiedi info

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

La Scuola Internazionale di Comics ha corsi differenti in base alla sede in cui si andrà a studiare e di tutte le succursali a disposizione vi parleremo in seguito. Tra i corsi più diffusi sicuramente quello di Fumetto (della durata di tre anni) che in questi anni ha lanciato molti professionisti riconosciuti a livello internazionale: la formazione di questo istituto è diventata un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole trovare occupazione in questo mondo.

C’è poi il corso di Animazione (della durata di tre anni) che ha l’obiettivo di formare professionisti destinati a lavorare nel campo del cinema di animazione e live action ma anche in quello della pubblicità, in TV, nei video game, negli effetti speciali, sul web. Il corso di Graphic Design (della durata di 21 mesi) intende formare una figura professionale che, attraverso l’apprendimento di tecniche, linguaggi e applicativi possa gestire tutti gli aspetti della progettazione e realizzazione di pubblicità, progetti editoriali, videografica, packaging.

Sedi Scuola Internazionale di Comics: dove si trova l’accademia

La Scuola Internazionale di Comics ha sedi sparse da Nord a Sud su tutto il territorio italiano: a Roma, Torino, Padova, Firenze, Reggio Emilia, Napoli, Pescara, Genova, Milano e Brescia. La sede statunitense di Chicago è stata chiusa a fine 2020.

La Sede della Scuola Internazionale di Comics di Milano si trova a Piazzale Giulio Cesare, 14, a due passi dall’innovativa area di City Life ed è strategicamente servita da due linee di metropolitana, da mezzi di superficie e vicinissima alla tangenziale Ovest.

Dal 1979 a Roma, la Scuola Internazionale di Comics propone corsi di formazione professionale nei settori delle Arti figurative e Digitali. Nella nuova sede, in Via Francesco Lemmi 10 (a 3 minuti dalla Fermata Metro Colli Albani), gli studenti hanno a disposizione una struttura di 2600 mq che ospita al suo interno 13 aule.

Napoli ospita una delle prestigiose sedi dell’altrettanto storica Scuola Internazionale di Comics. Situata presso un edificio del 1600 a Via Tarsia 44, tra i più antichi e monumentali della città, la sede, accreditata dalla Regione Campania e certificata ISO-9001, vanta una ampiezza di più di 600 metri quadri ed è ben collegata a tutte le principali reti di trasporto urbano / extraurbano.

La Scuola Internazionale di Comics di Torino è nata nel 2007 guidata dal direttore Mario Checchia e si trova in Via Borgone, 48 bis/B, in una zona vicina al centro e facilmente raggiungibile da tutte le stazioni ferroviarie con la metropolitana e altri mezzi pubblici; inoltre c’è possibilità di parcheggio non a pagamento per chi arriva in automobile. La sede mette a disposizione 11 aule moderne e luminose.

La sede di Brescia si trova in Corso Matteotti 54 con corsi triennali, biennali e corsi brevi per giovanissimi, mentre la sede di Reggio Emilia ha inaugurato la sua attività nel 2008 a via Roma 20, divenendo, in tempi brevi, un punto di rifermento in tutta l’Emilia-Romagna per la formazione nel campo delle arti visive.

La Scuola Internazionale di Comics di Padova è nata nel 2008 e dal 2016 è stata ampliata con una nuova area interamente dedicata ai videogame. L’edificio in cui si trova a via Castelfidardo 11 è una vecchia fabbrica del 1919 perfettamente ristrutturata con 10 aule moderne. La Scuola Internazionale di Comics sede di Pescara è attiva dal 2009. I suoi locali si trovano lungo viale Regina Elena, una delle più belle strade alberate della città, parallela al mare e poco distante dalla stazione ferroviaria e dalla principale piazza cittadina, Piazza Salotto.

E ancora, aperta nel 1989, la Scuola Internazionale di Comics di Firenze vede la direzione di Alessio D’Uva, letterista, sceneggiatore ed editore di Kleiner Flug, e la direzione artistica di Ausonia, fumettista, fotografo, pittore e illustratore. La sede, sita a via Galliano 78, offre ai propri studenti una serie di convenzioni per l’acquisto di materiale a prezzi vantaggiosi ed è presente a fiere e manifestazioni. Infine la sede di Genova si trova in uno dei palazzi storici della città, nel pieno centro – area tra le più servite dai mezzi pubblici, a due passi da Piazza De Ferrari (Via XX Settembre, 42).

Test ammissione Scuola Internazionale di Comics: come funziona?

Il test d’ingresso Scuola Internazionale di Comics consiste in un colloquio, ossia un incontro informativo con il responsabile all’orientamento o con uno dei docenti del corso di interesse. Una volta effettuato il colloquio è possibile procedere all’iscrizione, seguendo le indicazioni che vengono date, versando la quota di adesione (o la quota in soluzione unica). L’iscrizione si fa direttamente in sede, compilando il modulo.

Costi Scuola Internazionale di Comics: tasse e borse di studio

Quanto costano i corsi della Scuola Internazionale di Comics? I prezzi dei corsi della Scuola Internazionale di Comics variano in base al percorso di studi scelto. Per esempio il corso triennale di Disegno della Scuola Internazionale di Comics ha una retta annuale di 3.190 euro che può essere rateizzato con 9 rate mensili da 320 euro e iscrizione 500 euro per un totale di 3.380 euro. Il corso di Graphic Design di 21 mesi ha invece un costo di 2.495 euro che con 6 rate mensili da 360 euro e iscrizione a 500 euro arriva a 2.660 euro. E ancora il corso di Scrittura Creativa che dura 3 mesi ha costi per la Scuola Internazionale di Comics che sono di 390 euro che 3 rate mensili da 135 euro arriva a 405 euro.

Ogni anno ci sono a disposizione degli studenti borse di studio, prestiti e bonus da assegnare a chi si iscrive. Le borse di studio della Scuola Internazionale di Comics sono diverse in base alla sede scelta. Per esempio nella sede di Roma c’è una borsa di studio intitolata a Esther Cristofori, allieva del corso di Fumetto, che nonostante la prematura scomparsa ha saputo lasciare un segno indelebile del suo talento e della sua professionalità. La borsa di studio rappresenta un modo di ricordare una giovane artista ed un contributo per sostenere la formazione di un allievo meritevole.

Chi si iscrive nel mese di agosto, invece, ha diritto ad uno sconto del 10 per cento sulla quota di iscrizione di un corso annuale e/o triennale, ma soprattutto l’opportunità di partecipare all’estrazione di una delle seguenti Borse di Studio: sconto del 50 per cento sull’intero costo del corso annuale, sconto del 30 per cento sull’intero costo del corso annuale, un corso breve a costo zero.

Scuola Scuola Internazionale di Comics: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sulla Scuola Internazionale di Comics sono molto positive, infatti ha ottenuto quasi il massimo dei voti sia su Google, sia su Facebook. Anche le recensioni sulla Scuola Internazionale di Comcis sono a favore dell’organizzazione e del corpo docente: “Se volete imparare il mestiere del fumettista è straconsigliata. Oltre ad avere dei validi insegnanti che sono professionisti nel settore e producono attivamente fumetti, i professori ti mettono a tuo agio e ti assistono in tutto e per tutto! 3 anni migliori del mio percorso di studi, è certamente la scuola nella quale mi sono trovata meglio tra tutte le università e corsi di studio che ho frequentato”, “Scuola del tutto eccezionale, personale sempre disponibile, mi hanno sempre accolta col sorriso e mi sono sentita a casa dal primo giorno. Ho frequentato 3 anni di corso di videogame e grazie agli insegnanti ho ricevuto un’istruzione perfetta, grazie alla quale ho trovato subito lavoro nel campo”, “Da ex alunno sono grato per quello che ho appreso in questa scuola. Il corso di studi è ben organizzato. Insegnanti super qualificati che ti indirizzano al meglio per trovare lo stile migliore che ti caratterizza e il mercato adatto dove poterti lanciare. Oltre ai corsi agli studenti è possibile anche approfondire gli studi con dei seminari gratuiti. La struttura poi è bellissima e accogliente!!! Super consigliata per chi si vuole specializzare nel fumetto!”.

Tra le poche recensioni negative che si possono trovare c’è chi si lamenta di alcuni problemi durante le lezioni con alcuni insegnati, tuttavia chi arriva con basi meno solide rispetto ad altri può certamente chiedere sostegno in segreteria per avere un supporto maggiore.