Calendario scolastico 2021/22 regione per regione

La scuola è finita da circa un mese ma già si pensa all’inizio dell’anno nuovo: il calendario scolastico 2021/22 è quasi tutto pronto, a parte un paio di regioni che non si sono ancora espresse, possiamo già anticiparvi il primo e l’ultimo giorno di scuola del prossimo anno scolastico.

Calendario scolastico 2021/22, quando inizia e finisce la scuola

Anche se sappiamo che, tendenzialmente, la scuola inizia a settembre e finisce a giugno in tutte le regioni, le date non sono uguali. Differiscono di qualche giorno in ognuna. Ogni Regione delibera il proprio calendario scolastico scegliendo anche i giorni dedicati alle vacanze natalizie, pasquali e di carnevale. Ecco, regione per regione, il calendario scolastico che ci attende.

Calendario scolastico 2021/22 Sicilia

Le lezioni del calendario 21/22 sull’isola inizieranno giovedì 16 settembre 2021 e si concluderanno il 10 giugno 2022.

Calendario scolastico 2021/22 Veneto

Le scuole primarie e secondarie avranno inizio il 13 settembre. Le scuole dell’infanzia inizieranno a partire dall’1 settembre per poi terminare il 30 giugno.

Calendario scolastico 2021/22 Lazio

Nel Lazio è il 13 settembre 2021 che segna l’inizio delle scuola. La conclusione, invece, è fissata per l’8 giugno 2022.

Calendario scolastico 2021/22 Umbria

Le lezioni avranno inizio il 13 settembre 2021 in tutte le scuole di ogni ordine e grado e termineranno il 9 giugno 2022 nelle scuole elementari, medie e superiori ed il 30 giugno 2022 nella scuola dell’infanzia.

Calendario scolastico Piemonte

Le lezioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado inizieranno lunedì 13 settembre 2021 e finiranno l’8 giugno 2022.

Calendario scolastico 2021/22 Calabria

L’inizio delle lezioni in Calabria, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, è previsto lunedì 20 settembre. Il termine è fissato per il 9 giugno. La data è diversa per la scuola dell’infanzia: qui si torna in aula il 20 settembre, il termine è fissato per il 30 giugno 2022.

Calendario scolastico 2021/22 Emilia Romagna

Le lezioni in Emilia-Romagna prenderanno il via lunedì 13 settembre 2021, e termineranno ufficialmente sabato 4 giugno 2022.

Calendario scolastico Abruzzo

Il primo giorno di scuola In Abruzzo sarà il 13 settembre, per ogni ordine e grado. La conclusione dell’anno scolastico è prevista invece per l’8 giugno 2022 per la scuola primaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado e per il 30 giugno 2022 la scuola dell’infanzia.

Calendario scolastico 2021/22 Alto Adige

La Provincia Autonoma di Bolzano ha deliberato che l’’inizio dell’anno scolastico 2021/22 sia fissato nella data di lunedì 6 settembre 2021 e la sua conclusione avvenga giovedì 16 giugno 2022. L’inizio delle lezioni a Trento avverrà il 13 settembre 2021. La fine delle lezioni mercoledì 10 giugno 2022. Per le scuole dell’infanzia le attività didattiche per l’anno scolastico iniziano lunedì 6 settembre 2021 e terminano giovedì 30 giugno 2022.

Calendario scolastico Valle d’Aosta

Senza molti giri di parole, in Valle d’Aosta le lezioni avranno inizio lunedì 13 settembre e termineranno l’8 giugno 2022.

Calendario scolastico 2021/22 Friuli Venezia Giulia

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, l’inizio delle lezioni è fissato per il 16 settembre 2021, con termine il 30 giugno 2022. Nelle scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado, il ritorno sui banchi è previsto il 16 settembre 2021 e la fine l’11 giugno 2022.

Calendario scolastico 2021/22 Campania

In Campania, tutti gli ordini e i gradi, torneranno a scuola mercoledì 15 settembre 2021. L’ultimo giorno sarà il mercoledì 8 giugno 2022. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative termineranno invece giovedì 30 giugno 2022.

Calendario scolastico Liguria

Il rientro in aula è previsto per il 15 settembre 2021. Le lezioni termineranno il 10 giugno 2022. La scuola dell’infanzia si concluderà il 30 giugno 2021.

Calendario scolastico 2021/22 Lombardia

In Lombardia le lezioni avranno inizio il 13 settembre 2021 e termineranno l’8 giugno 2022.

Calendario scolastico 2021/22 Molise

In Molise si torna a scuola il 15 settembre. La chiusura è fissata invece l’8 giugno 2022, ad eccezione delle scuole dell’Infanzia. Queste chiuderanno il 30 giugno.

Calendario scolastico Puglia

Si torna in classe lunedì 20 settembre, mentre le vacanze estive prenderanno il via giovedì 9 giugno 2022. Per la scuola dell’infanzia il 30 giugno 2022

Calendario scolastico 2021/22 Toscana

L’inizio dell’anno scolastico, in Toscana, è fissato il 15 settembre. Il termine delle lezioni, invece, venerdì 10 giugno 2022. Per la scuola dell’infanzia la data è il 30 giugno 2022.

