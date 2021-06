Ultimo giorno di scuola 2022: quando finisce?

Ultimo giorno di scuola 2021: quando finisce?

Siamo a giugno e quindi con la testa in vacanza, tuttavia non è mai troppo presto per iniziare a pensare al prossimo anno scolastico. Sappiamo che non vedete l’ora di ripartire, soprattutto visto che anche quest’anno non è stato facilissimo per il mondo dell’istruzione. C’è però già chi pensa a quando finirà, perciò alle prossime vacanze estive e all’ultimo giorno di lezione. In realtà è una data importante soprattutto per chi nel 2022 dovrà affrontare gli Esami di Maturità: per loro conoscere la data dell’ultimo giorno di scuola è fondamentale per organizzare il ripasso finale.

Ogni regione ha programmato il proprio calendario scolastico prima dell’inizio delle lezioni. Ecco cosa hanno stabilito le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano per la data dell’ultimo giorno di scuola del 2022! Pronti a scoprire quando finisce la scuola? Ecco tutte le date:

Ultimo giorno di scuola Lombardia: 8 giugno

Ultimo giorno di scuola provincia di Bolzano: 16 giugno

Ultimo giorno di scuola Toscana: 10 giugno

Ultimo giorno di scuola Trentino: 10 giugno

Ultimo giorno di scuola Friuli Venezia Giulia: 11 giugno (30 giugno per l’infanzia)

Ultimo giorno di scuola Valle d’Aosta: 8 giugno

Ultimo giorno di scuola Campania: 8 giugno

Ultimo giorno di scuola Piemonte: 8 giugno

