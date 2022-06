Calendario Anno Scolastico 2022/2023 Umbria

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Istruzione, Paola Agabiti, ha approvato il Calendario Scolastico 2022/23 in Umbria. “Il calendario scolastico prevede 205 giorni di attività didattica, che si riducono a 204 nel caso in cui la Festa del Patrono ricorra in un giorno lavorativo nel corso dell’anno scolastico. Le Istituzioni scolastiche hanno la facoltà di adattare il calendario scolastico alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa“, si legge sul sito della Regione. Ma quando iniziano e quando finiscono le scuole in Umbria? E sono previste dei ponti a causa delle festività in prossimità dei fine settimana? Scopriamo insieme il calendario dell’anno scolastico 2022/23 della Regione Umbria!

Calendario Scolastico 2022/23 Umbria: quando inizia e finisce la scuola?

Quanto manca all’inizio della scuola in Umbria? Il primo giorno di scuola per studenti e professori sarà mercoledì 14 settembre 2022, in linea con lo scorso anno che è stato il 13 settembre. Quando finisce la scuola in Umbria? L’ultimo giorno di scuola invece è previsto sabato 10 giugno 2023, fatta eccezione delle scuole dell’infanzia che terminano il 30 giugno 2023 (esattamente com’è accaduto per entrambi nell’anno scolastico appena terminato). Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Umbria: 14 settembre 2022

Ultimo giorno di scuola Umbria: 10 giugno 2023

Ultimo giorno di scuola Umbria (scuole dell’infanzia): 30 giugno 2023

Calendario Scuola 2022/23 Umbria: vacanze, ponti e festività

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola in Umbria? Per quanto riguarda le Vacanze di Natale le scuole in Umbria resteranno chiuse da venerdì 23 dicembre al 7 gennaio, mentre per le Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023. Lezioni sospese anche per le Feste Nazionali: 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile Festa della Liberazione, 1° maggio Festa del Lavoro e 2 giugno Festa della Repubblica. Previsti alcuni ponti: lunedì 31 ottobre, visto che Ognissanti cade di martedì; lunedì 24 aprile, visto che la Festa della Liberazione è di martedì; sabato 3 giugno (ovviamente solo per chi va a scuola il sabato), visto che la Festa della Repubblica cade di venerdì. Ricapitolando:

31 ottobre-1° novembre (ponte)

Vacanze di Natale: da venerdì 23 dicembre a venerdì 6 gennaio 2023 (compresi)

Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

24-25 aprile (ponte)

2-3 giugno (ponte)

Ricordiamo anche la Festa del Santo Patrono che varia come data da comune a comune e regala un giorno in più senza lezioni. La Festa del Santo Patrono di Terni è il 14 febbraio che nel 2023 cade di martedì, perciò in quella giornata gli studenti potranno rimanere a casa. La Festa del Santo Patrono di Perugia è il 14 febbraio che nel 2023 cade di martedì, perciò anche in questo caso un giorno di vacanza in più.