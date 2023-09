Domande Test Scienze della Formazione Primaria 2023: cosa studiare?

SOLUZIONI TEST SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 2023: DOMANDE E RISPOSTE

Aggiornamento 19 Settembre

Domani è il grande giorno! A partire dalle ore 11, infatti, si svolgeranno, in contemporanea in tutta Italia, i Test d’Ingresso per Scienze della Formazione Primaria 2023. I candidati avranno a disposizione 150 minuti per la soluzione dei 80 quesiti. Ricordiamo che la composizione dei questionari viene decisa in autonomia da ogni università, sulla base dei programmi ufficiali pubblicati dal MUR.

Il Test d’Ingresso Scienze della Formazione Primaria 2023 si svolgerà mercoledì 20 settembre: vi ricordiamo che le domande del test di Scienze della Formazione Primarie vengono gestite autonomamente dai singoli atenei. Nei giorni dopo la prova, man mano le università pubblicheranno le Soluzioni del Test Scienze della Formazione Primaria 2023 con le domande e le risposte esatte, che noi riporteremo prontamente all’interno di questo articolo. State quindi con noi, vi aggiorneremo su tutto! Siete pronti?

DOMANDE TEST SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 2023

Le domande del test di scienze della formazione primaria 2023 saranno formulate dalle singole università, ma la struttura della prova dovrà attenersi alle indicazioni del Ministero e sarà la seguente:

40 domande su competenza linguistica e ragionamento logico

20 domande su cultura letteraria, storico-sociale e geografica

20 domande di cultura matematico-scientifica

Le domande saranno dunque 80 e i candidati avranno a disposizione 150 minuti per terminare la prova. Ogni risposta esatta vale 1 punto, mentre le risposte non date e sbagliate 0 punti. Ricordiamo che il punteggio minimo del Test Scienze della Formazione Primaria 2023 per accedere in graduatoria è di 55/80.

Al punteggio finale concorreranno anche alcuni punti extra sulle competenze linguistiche, in particolare quelli attestanti da Enti certificatori.

Per ogni livello sono previsti i seguenti punti:

B1: 3 punti

B2: 5 punti

C1: 7 punti

C2: 10 punti

Unendo il punteggio della prova unito a quello delle competenze linguistiche si avrà il punteggio totale, che darà origine alla Graduatoria Scienze della Formazione Primaria 2023, ovviamente diversa da ateneo ad ateneo.

RISPOSTE TEST SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 2023: LE SOLUZIONI DEGLI SCORSI ANNI

In attesa delle Risposte del Test Scienze della Formazione Primaria 2023, qui potete trovare – a titolo di esempio – le soluzioni dei test degli ultimi tre anni somministrati all’Università di Torino (la risposta esatta è sempre la A):

TEST SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 2023: COME STUDIARE

Per rispondere correttamente alle domande del test di scienze della formazione primaria bisogna innanzitutto ripassare bene i programmi ministeriali, in particolare le materie come Letteratura Italiana, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Informatica. Non dimenticate poi di testare le vostre conoscenze svolgendo un po’ di test a risposta multipla sugli argomenti studiati, cercando di memorizzare tutte le risposte corrette. Poi, allenatevi con la Comprensione verbale e le domande di logica: ricordate che queste rappresentano metà del test, per cui risolverle nel modo giusto vi porterà a raggiungere un buon risultato.

TEST SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 2023: TUTTE LE INFO

