Il Doodle Google di oggi è dedicato a Vera Gedroits, una grande donna passata alla storia per il suo importante contributo nel campo della medicina. Vera Gedroits è stata una chirurga, professoressa, poetessa e autrice russa. Oggi si festeggia il 151° anniversario dalla nascita e Google, come spesso fa con grandi personalità dei nostri tempi, ha deciso di dedicarle il suo Doodle.

Vera Gedroits, biografia in breve

Vera nasce il 19 aprile 1870 a Kiev. Fa parte di una importante famiglia di discendenza reale lituana. A causa del suo coinvolgimento in un movimento studentesco, non completa i suoi studi in Russia. Nonostante sia lesbica, stipula un matrimonio di convenienza che le permette di ottenere un passaporto con generalità false e di lasciare il paese per studiare medicina in Svizzera quando è ancora un’adolescente. Tornata in patria, prosegue la sua carriera medica come chirurgo in un ospedale.

Ma, quando nel 1904 scoppia la guerra russo-giapponese, si offre come volontaria per prestare servizio un treno ospedaliero della Croce Rossa. In questa fase della sua vita, esegue complesse operazioni addominali con grande successo, tanto che le tecniche alle quali fa ricorso vengono adottate dal governo russo. E’ la prima, tra l’altro, ad eseguire la laparotomia per il trattamento delle ferite addominali sul fronte di battaglia. Nel 1929 torna a Kiev dove viene nominata professoressa di chirurgia presso l’Università della città. Alla carriera medica, tuttavia, affianca quella letteraria: la donna ha scritto poesie e prosa nonché un romanzo autobiografico. Muore per un cancro nel marzo 1947, a 78 anni.

Il contributo di Vera Gedroits

Vera Gedroits è stata la prima donna chirurgo militare in Russia, la prima donna professoressa di chirurgia e la prima donna a prestare servizio come medico nel Palazzo Imperiale della Russia. Durante la sua attività ha salvato così tante vite da essere impossibile quantificarle. Impavido è stato il servizio reso sui campi di guerra e le innovazioni nel campo della medicina che le dobbiamo. Non a caso, Google ha deciso di rappresentarla mentre indossa la sua uniforme medica.

