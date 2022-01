Iscrizione scuola superiore 2022-2023: entro quando va fatta

Iscrizione scuola superiore 2022-2023: date

Il termine ultimo per procedere con l’iscrizione alla scuola superiore 2022-2023 sta per arrivare: gli studenti di Terza Media che ancora non hanno deciso devono sbrigarsi, visto che tutto deve essere effettuato online entro e non oltre le ore 20:00 del 28 gennaio 2022, inserendo un massimo di tre opzioni. Il tutto va fatto sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ attraverso lo SPID oppure con registrazione classica con i propri dati. Questo vale per gli studenti che devono iscriversi al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado e quelli che vogliono frequentare un corso di formazione professionale regionale (si può scegliere anche uno degli istituti sperimentali che permetteranno di diplomarsi in 4 anni).

Iscrizione scuola superiore 2022-2023: documenti necessari

Per ultimare l’iscrizione alla scuola superiore, dopo che la richiesta viene accettata, è necessario presentare una serie di documenti direttamente in segreteria:

Certificato di nascita in carta semplice

Copia del codice fiscale dello studente e dei genitori

Copia delle Carte di Identità dei genitori

Copia del Tesserino delle Vaccinazioni

Consiglio orientativo della Scuola Secondaria di Primo Grado

Chi risulta già iscritto in un altro istituto deve presentare anche il Nulla Osta della scuola. Infine, dopo aver fatto e superato gli Esami di Terza Media gli studenti devono portare anche il Certificato di Licenza Media e il Certificato delle Competenze, mentre al secondo anno bisogna ritirare il Diploma di Terza Media e portare la copia originale in segreteria.

Iscrizione scuola superiore 2022-2023: documenti necessari

In realtà anche se sono scaduti i termini di presentazione della domanda ci si può iscrivere, andando direttamente nella segreteria scolastica della scuola scelta e chiedere come fare per registrarsi. Generalmente bisogna compilare un modello cartaceo chiedendo l’iscrizione tardiva, in cui è necessario specificare il motivo del ritardo. Va poi allegata la documentazione richiesta e aspettare che la scuola accetti l’iscrizione dello studente. Cosa fare invece se si sbaglia la scelta dell’istituto? Se questo accade quando è stata fatta solo la pre-iscrizione, basta solo annullarla e rifarla presso un’altra struttura; se questo succede solo dopo qualche mese, è necessario riferire l’intenzione di modificare scuola al proprio istituto, il quale metterà in contatto i familiari dello studente con la scuola scelta.

Potrebbe interessarti anche: