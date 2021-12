TASSA ISCRIZIONE SCUOLA SUPERIORE 2022-2023: COSA SAPERE

L’iscrizione scolastica online 2022/2023 avverrà dal 4 al 28 gennaio 2021, ma bisognerà procedere con la registrazione sul portale dedicato. Si possono indicare al massimo 3 scuole e successivamente non bisogna pagare alcuna tassa, a meno che i ragazzi non abbiano compiuto 16 anni di età. Prima infatti si è in obbligo scolastico, per cui non vi è alcuna tassa scolastica obbligatoria. Per chi si iscrive a 13 o 14 anni, la tassa d’iscrizione sarà quindi obbligatoria al quarto e al quinto superiore. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sulla tassa d’iscrizione per la scuola superiore: dove prendere il bollettino, chi ha diritto all’esonero e detrazioni.

BOLLETTINO TASSE SCOLASTICHE SCUOLE SUPERIORI: DOVE SI PRENDE

Le tasse scolastiche erariali sono obbligatorie negli ultimi due anni di scuola superiore, cioè al compimento dei 16 anni di età, e la quota dovrà essere versata sul c.c.p. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara. I bollettini sono disponibili negli uffici postali.

È possibile pagare effettuando un bonifico, servendosi del seguente IBAN:

Agenzia delle Entrate

Centro operativo di Pescara

Tasse scolastiche

IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016

L’importo è di € 6,04.

ESONERO TASSE SCOLASTICHE D’ISCRIZIONE

La tassa di iscrizione è obbligatoria a partire dai 16 anni, dunque per tutti gli altri l’iscrizione è gratuita. Inoltre, si è esenti dal pagamento delle tasse scolastiche:

per merito

per motivi economici (se il reddito familiare rientra nelle fasce d’esenzione presenti nelle tabelle aggiornate al tasso d’inflazione programmato)

appartenenza a categorie particolari: orfani di guerra, ciechi, figli di mutilati o invalidi, invalidi civili, studenti stranieri

TASSA D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SUPERIORE: È DETRAIBILE?

Tasse e contributi scolastici sono detraibili, con una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%.

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SUPERIORE 2022/2023: GUIDE E INFO

