Iscrizione scuola 2022/2023: date e istruzioni

Gennaio 2021:sembra lontanissimo, ma arriverà in un batter d’occhio, quindi dovete cominciare a pensare a quale scuola iscrivervi. Da un po’ di anni a questa parte per potersi iscrivere alle classi prime della primaria, della scuola media e della scuola superiore occorre effettuare una procedura online secondo le indicazioni specifiche del Ministero. Dal 19 dicembre 2021 è possibile registrarsi sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline così da procedere con l’iscrizione vera a propria a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio fino alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. Avete ancora al massimo un paio di mesi per decidere, ma intanto è bene capire nello specifico come effettuare l’iscrizione e quali passaggi bisogna seguire: scopriamolo insieme!

Iscrizione scuola 2022: come fare

La domanda di iscrizione va effettuata da uno dei genitori e indirizzata alla scuola scelta. Si possono inserire fino a 3 scuole: nel caso in cui la prima scuola non dovesse ammettere l’allievo, si procederà passerà a quelle successive. I passaggi da seguire sono i seguenti:

Effettuare la registrazione su www.istruzione.it/iscrizionionline/ fornendo la propria e-mail a partire dal 19 dicembre 2020. E’ possibile evitare questo passaggio nel caso in cui si disponesse di un’identità SPID. Nel periodo compreso tra il 4 gennaio e il 28 gennaio 2022 procedere con l’iscrizione inserendo fino a 3 scuole e fornendo tutti i dati richiesti. Una volta conclusa la procedura, verrà inviata un’email di conferma.

Conclusi i termini di presentazione della domanda, le scuole stileranno le loro singole graduatorie e nel caso in cui la prima scuola non dovesse ammettere l’allievo, il nominativo verrà passato alla seconda scelta e così via.

Iscrizioni scuola anno scolastico 2022/2023: istruzioni per ogni ordine e grado

Come abbiamo anticipato all’inizio, l’iscrizione online riguarda tutte le scuole tranne l’infanzia, per la quale ancora è necessario presentare la domanda cartacea. In questo caso potranno iscriversi i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2022. Se ci sono posti, possono essere iscritti i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2023. Per quanto riguarda invece la primaria, la scuola media e le scuole superiori ecco i dettagli da conoscere.

Come iscriversi alla scuola primaria

I genitori possono iscrivere i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2022 e, se ci sono posti, saranno ammessi anche coloro che compiono 6 anni entro il 31 aprile 2023. I genitori in fase di iscrizione possono indicare fino a 3 scuole. Bisognerà scegliere tra vari orari settimanali: 24, 27 o 40 ore.

Come iscriversi alla Scuola Media

In questo caso la scelta riguarda in particolare l’orario settimanale, che può essere di 30, 36 o 40 ore nel caso di tempo prolungato. Anche in questo caso si possono indicare fino ad un massimo di 3 scuole e se si ha intenzione di scegliere l’indirizzo musicale occorre barrare l’apposita casella.

La procedura per iscriversi alle scuole superiori è la medesima e anche in questo caso è possibile scegliere fino a 3 scuole. Inoltre, in alcuni casi occorre scegliere una tra le opzioni in cui è articolato l’indirizzo e si potranno scegliere anche i percorsi sperimentali (licei e tecnici) che consentono di ottenere il diploma in 4 anni.

Se hai dubbi consulta la nostra guida: Orientamento Scuole Superiori

