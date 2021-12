ISCRIZIONE SCUOLA 2022: COSA FARE SE CAMBI IDEA

Da qualche anno l’iscrizione scolastica va fatta online sul portare dedicato del Miur. Farlo è semplice: dopo essersi registrati si può subito procedere all’iscrizione, oppure si può uscire dal portale e compilare la domanda successivamente. Fin qui tutto bene, ma se poi, dopo aver terminato la procedura per l’anno scolastico 2022-2023, o in corso d’opera, per un qualsiasi motivo, ci si ritrovasse a cambiare idea? Se ci si convincesse di aver sbagliato e si volesse cambiare scuola?

La scelta della scuola non deve essere mai presa alla leggera ma può capitare di prendere decisioni di pancia che non ci valorizzano o che semplicemente non ci piacciono più, perciò vediamo insieme cosa si deve fare nel caso in cui, dopo l’iscrizione online, si cambiasse idea e si volesse modificare la domanda.

CAMBIARE SCUOLA DOPO L’ISCRIZIONE ONLINE: COME FARE

Se scegliere la scuola superiore è importantissimo, anche decidere di cambiare lo è e perciò bisogna riflettere bene. Una volta fatte tutte le valutazioni del caso se si ritiene di aver sbagliato ma ormai l’iscrizione online effettuata occorre capire come inoltrare una domanda ad un’altra scuola diversa da quella scelta inizialmente.

Non c’è da allarmarsi: tutto si risolve, basta essere informati, perciò ecco cosa bisogna fare sia se si cambia idea nel bel mezzo della della procedura, quando ancora l’iscrizione non è perfezionata, sia quando l’ iscrizione è ormai conclusa.

Le informazioni risalgono al regolamento dello scorso anno ma dal momento che questo non è stato cambiato si possono ancora ritenere valide e attuali.

Se si cambia idea prima che sia chiuso il termine per inviare la domanda è possibile cancellare la domanda che però non potrà più essere fatta online. Infatti, come si legge sul sito del Miur: “una domanda già inoltrata, non si può modificare on line”. Quindi in questo caso bisognerà contattare la segreteria della scuola che si intende frequentare e ripresentare l’iscrizione presso il nuovo istituto prescelto di persona.

Se invece si cambia idea dopo il termine stabilito è un po' più complicato, ma comunque si può fare: è necessario contattare la nuova scuola, chiedere un appuntamento e discutere la possibilità di iscriversi alla nuova scuola.

L'ultimo caso riguarda coloro che cambiano idea ad iscrizione avvenuta e prima dell'inizio delle lezioni. Cosa fare quindi in questo caso, all'ultimo minuto? Bisognerà presentare domanda sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. Il preside della scuola di iscrizione è tenuto a rilasciare il nulla osta solo ed esclusivamente in seguito all'accoglimento della domanda di trasferimento da parte dell'altro dirigente.

