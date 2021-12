Iscrizioni scuola 2022/2023: guida completa per tutte le scuole

Chi deve iscriversi alle classi prime delle scuole elementari, medie e superiori deve necessariamente procedere con l’iscrizione online sul portale del Miur dedicato, seguendo le direttive indicate dal Ministero. Per l’anno accademico 2022/2023 occorrerà per prima cosa registrarsi sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ già a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2021. Chi è in possesso dell’identità SPID potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali dell’identità digitale, senza registrarsi. Le iscrizioni partiranno ufficialmente alle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 e termineranno alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.

Tieni dunque in considerazione che hai ancora qualche settimana per decidere, per cui, se sei in Terza Media e sei in piena fase di Orientamento, devi affrettarti con la scelta della scuola superiore. Vediamo allora come fare l’iscrizione online 2022-2023 e cosa dice a tal proposito il Ministero.

Iscrizione online 2022/2023: chi deve farla

Per prima cosa ci teniamo a chiarire il fatto che non tutti devono effettuare l’iscrizione online, ma solo coloro che dovranno frequentare le classi prime di elementari, medie e superiori e coloro che vorranno iscriversi a corsi regionali di formazione professionale. Per potersi iscrivere occorrerà inoltre essere in regola con le vaccinazioni.

Chi vorrà iscriversi ad una scuola paritaria potrà anche optare per l’iscrizione cartacea, mentre gli allievi della scuola dell’infanzia dovranno iscriversi direttamente presso l’Istituto, in modalità cartacea.

Iscrizione scuola online 2022/2023: come procedere

La domanda d’iscrizione dovrà essere presentata da uno dei genitori e indirizzata alla scuola scelta. Si potranno inserire fino a 3 scuole: le scelte successive alla prima verranno prese in considerazione nel caso in cui la prima scelta non dovesse ammettere l’allievo.

Per poter effettuare l’iscrizione online occorre:

registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ e fornire la propria e-mail

compilare la domanda inserendo le 3 preferenze e fornendo tutti i dati richiesti

terminata la procedura, il sistema invierà la conferma dando informazioni sullo stato di iscrizione

Scaduti i termini di presentazione della domanda, gli istituti stileranno una graduatoria degli allievi ammessi secondo criteri stabiliti dalle singole scuole. Nel caso in cui non si dovesse essere ammessi, il nominativo dell’allievo passa alla seconda scelta e così via.

Iscrizione scuola online 2022/2023: indicazioni per tutte le scuole

Il Miur ha stabilito criteri specifici di iscrizione per ogni livello scolastico, le scadenze e i requisiti necessari per poter accedere alle classi. Ecco tutto nello specifico:

Iscrizione Scuola dell’infanzia: possono essere iscritti bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2021. Se ci sono posti disponibili possono essere iscritti bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2022. L’iscrizione è cartacea. Sarà possibile scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), tempo ridotto (25 ore) o esteso (50 ore).

possono essere iscritti bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2021. Se ci sono posti disponibili possono essere iscritti bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2022. L’iscrizione è cartacea. Sarà possibile scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), tempo ridotto (25 ore) o esteso (50 ore). Iscrizione Scuola Primaria: la domanda è online e si possono indicare al massimo 3 istituti. Possono essere iscritti i bambini che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2021 e, se ci sono posti, i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2022. Si dovrà scegliere tra diversi orari settimanali: 24 ore, 27 o 40 ore (tempo pieno).

la domanda è online e si possono indicare al massimo 3 istituti. Possono essere iscritti i bambini che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2021 e, se ci sono posti, i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2022. Si dovrà scegliere tra diversi orari settimanali: 24 ore, 27 o 40 ore (tempo pieno). Iscrizione Scuola Secondaria I grado: l’iscrizione è online e si possono indicare al massimo tre scuole. I genitori possono scegliere anche il quadro orario: 30 ore settimanali, 36 o 40. Inoltre, occorre barrare l’apposita casella nel caso in cui si decidesse di seguire l’indirizzo musicale.

l’iscrizione è online e si possono indicare al massimo tre scuole. I genitori possono scegliere anche il quadro orario: 30 ore settimanali, 36 o 40. Inoltre, occorre barrare l’apposita casella nel caso in cui si decidesse di seguire l’indirizzo musicale. Iscrizione Scuola Secondaria di II grado: la domanda è online e si possono indicare al massimo 3 indirizzi di scuola differenti. Bisognerà scegliere l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi della scuola e sarà possibile scegliere tra uno dei corsi sperimentali che permettono di ottenere il diploma in 4 anni.

