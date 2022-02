Junior Achievement Premio Nobel per la Pace 2022?

Junior Achievement Worldwide è stata nominata per il Premio Nobel per la Pace 2022: la candidatura è stata data per la portata mondiale dell’organizzazione, per la sua dedizione nell’assicurare l’emancipazione economica ai ragazzi su larga scala grazie all’educazione all’imprenditorialità e per la sua abilità di cercare unità nella diversità. Per molto tempo, la disoccupazione e la povertà hanno causato l’instabilità politica, la guerra e la violenza in generale. Consegnando ai più piccoli in tutti i Paesi del mondo le capacità essenziali per affrontare al meglio il mondo del lavoro, in particolar modo in questo periodo così difficile come quello dell’emergenza sanitaria, l’associazione apre un canale verso la pace. “Questa nomina è un grandissimo riconoscimento per il lavoro che il network globale di Junior Achievement svolge ogni giorno, spronando i giovani con opportunità concrete e costruendo delle società più inclusive. Con le giuste abilità e mentalità, la prossima generazione costruirà comunità sostenibili, contribuendo alla pace ovunque nel mondo”, ha dichiarato Adam Warby, Chairman JA Europe.

Cos’è Junior Achievement

In Italia Junior Achievement opera da venti anni e nell’anno scolastico 2020/2021 ha coinvolto più di 148.000 studenti. Una conseguenza ottenuta anche grazie all’aiuto dei volontari e dei partner aziendali e istituzionali di JA Italia. “Questa notizia mi fa sentire l’energia che ogni singolo membro di questa associazione mondiale ha investito perseguendo questa grande missione: sconfiggere la povertà e le fragilità sociali partendo dalla formazione e portando i temi dell’imprenditorialità e dell’educazione finanziaria a scuola. Sono onorato di rappresentare questa grande organizzazione e commosso: perché le sfide non sono mai troppo grandi, se le affrontiamo insieme”, ha aggiunto Antonio Perdichizzi, Presidente JA Italia.

Junior Achievement Italia: altre news

Recentemente Junior Achievement Italia e Green & Blue hanno scelto di proporre agli iscritti della scuola secondaria di II grado un progetto – Idee in Azione – sul tema del cambiamento climatico. Il prossimo aprile le migliori idee in merito alla sensibilizzazione su questi temi così delicato entreranno a far parte di una gara: solo cinque team saranno scelti per presentare la loro mini-impresa al pubblico ed il gruppo vincitore vedrà il proprio progetto pubblicato su Green & Blue, hub digitale e mensile che tratta tematiche come quelle della sostenibilità e dell’ambiente con le firme dei giornali del gruppo editoriale GEDI.