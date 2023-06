[LIVE] Prima Prova Maturità 2023: tracce pubblicate, temi svolti e news

Tracce Prima Prova Maturità 2023: la diretta

Finalmente l’attesa è finita: la Prima Prova della Maturità 2023 è cominciata per tutti gli studenti e tutte le studentesse.. Ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale!

DIRETTA

10:35 Ecco il PDF con le Tracce della Prima Prova della Maturità 2023. Scarica il Documento!

08:55: Analisi del testo (tipologia A): “Alla nuova luna” di Salvatore Quasimodo (14 giugno – 55 anni dalla morte) e Alberto Moravia con un brano tratto da “Gli Indifferenti”

Testo argomentativo (tipologia B): Federico Chabod, “L’idea di Nazione” (tema storico-politico) – Piero Angela, “Dieci cose che ho imparato” (tema tecnico-scientifico) – Oriana Fallaci, “Intervista con la storia” (tema artistico-letterario)

Tema di attualità (tipologia C): Lettera aperta al Ministro Bianchi sull’esame di Maturità e Marco Belpoliti con “Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp”

08:35: secondo alcuni rumors pare che tra le tracce proposte dal Ministero ci siano Quasimodo e Moravia.

08:30: messa a disposizione la chiave ministeriale per decrittare il testo della prima prova scritta che si trova nel plico telematico

Tracce Prima Prova Maturità 2023: quali erano le previsioni

Ricordiamo quali sono le tipologie di tracce: tipologia A, due tracce di analisi del testo; tipologia B, tre tracce di testo argomentativo; tipologia C, due tracce di tema d’attualità. Fino a qualche ora fa circolavano molte notizie sul web in merito alla toto-traccia. Per quanto riguarda le analisi del testo i più gettonati sembravano essere Alessandro Manzoni e Gabriele D’Annunzio per l’analisi del testo, mentre per il tema di attualità l’intelligenza artificiale e la guerra in Ucraina.

Come funziona la Prima Prova Maturità 2023: il punteggio

La prima prova di Maturità 2023 ha una durata massima – come sempre – di sei ore. Il punteggio massimo che si può ottenere con il tema corrisponde a un massimo di 20 punti, al pari delle altre prove. Vi ricordiamo che per fare un buon esame dovete realizzare prima di tutto uno schema e poi una scaletta con i punti principali di cui parlare. Non abbiate fretta di consegnare, perché l’ansia potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo e perciò farvi fare degli errori di ortografia. Per questo motivo alla fine della stesura rileggete più volte tutto quello che avete scritto per correggere eventuali refusi oppure errori grammaticali.